Da positivo en prueba de Antidoping el Caballo ganador conocido como Medina Spirit

Ciudad De México.- Tras haber ganado la victoria en el Derby de Kentucky, el Caballo que fue montado por el jinete puertorriqueño de caballos John R. Velázquez, dio positivo a una prueba de antidoping que se le realizó posterior a la carrera ganada. Así mismo acompañado por su abogado Craig Robertson en una rueda de prensa en el hipódromo de Churchill Downs la mañana de este domingo, Baffert dijo que se detectaron 21 picogramos del esteroide betametasona en Medina Spirit, el doble de lo permitido legalmente para competir en Kentucky.

Por otro lado, la compañía de Churchill Downs, a través de un comunicado compartido en redes sociales informó lo siguiente:

“La muestra de sangre posterior a la carrera de Medina Spirit indicó una violación del sistema equino de la Mancomunidad de Naciones de Kentucky y de los protocolos de medicación. Las conexiones de Medina Spirit tienen derecho a solicitar una prueba de una muestra dividida y entendemos que tienen la intención de hacerlo. Para ser claros, si se confirman los hallazgos, los resultados de Medina Spirit en el Derby de Kentucky será invalidado y Mandaloun será declarado ganador”.

