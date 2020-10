Dan 120 años de prisión a Keith Raniere, líder de NXIVM

CIUDAD DE MÉXICO.— El juez Nicholas Garaufis condenó a Keith Raniere, líder de NXIVM, a 120 años en prisión tras una audiencia celebrada en la Corte Federal de Brooklyn. En junio, fue declarado culpable de delitos que incluyen tráfico de personas, explotación sexual y posesión de pornografía infantil.

En la audiencia de este martes testificaron 15 víctimas. Entre ellas, Camila, quien recordó el momento de cuando Keith Raniere abusó sexualmente de ella a sus 15 años mientras él tenía 45. Afirmó que el acusado “era un peligro por ser alguien que se aprovechaba de la bondad de la gente para abusar”.

“Eres una de los depredadores más peligrosos y espero que vivas el tiempo suficiente en prisión para que pagues por el daño que has hecho“, afirmó Ivy Nevares, una mexicana más que testificó en contra del gurú de la superación personal.

Nxivm founder and leader Keith Raniere sentenced to 120 years in prison.

