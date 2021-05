Debuta Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open enfrentándose a Carlos Alcaraz

Ciudad De México.- El ganador del ATP 500 de Barcelona, Rafael Nadal, debutó el día de hoy 5 de mayo en el ATP Mutua Madrid Open enfrentándose al también jugador de tenis español, Carlos Alcaraz. De acuerdo con ATP, Nadal superó a Carlos Alcaraz por 6-1, 6-2 para iniciar su camino en el ATP Masters 1000 Madrid de tierra batida, abriendo una etapa ilusionante en la carrera del joven aspirante murciano.

Para Alcaraz el enfrentarse a un adversario profesional y respetado como los es Nadal fue un momento lleno de alegría ya que no solo celebraba la competencia en tierra batida, sino que festejaba su cumpleaños número 18 y que mejor que en compañía de alguien que ha obtenido títulos por su esfuerzo y dedicación al Tennis.

Por otro lado, durante el tercer juego de la competencia, Alcaraz tuvo un percance, el cual resultó ser un dolor en la zona pectoral, ocasionado por querer alcanzar una pelota una pelota elevada con un remate de revés por parte de Nadal. Así mismo Rafa solicitó para Carlos Alcaraz atención fisioterapéutica.

Al dar por terminada la competencia, de acuerdo con ATP, Nadal después de estrecharle la mano a Carlos quiso mandar un mensaje a su último adversario. “Le he dicho que mala suerte, un placer y a seguir”, desveló el español. “Es muy joven y lo único que tiene que hacer es seguir. Por mi parte, desearle lo mejor para lo que viene”.

“Hay muchas cosas que lo demuestran. Juega un partido como hoy y no se ha quejado ninguna vez en todo el partido. Ha tenido una actitud muy buena aún perdiendo como ha perdido. En Australia le tocó confinarse 15 días y ninguna queja. A la hora de entrenar, que le he visto varias veces, siempre entrenando con una energía y la actitud adecuada. Con lo cual, eso es lo que yo veo, no me lo invento ni es una cosa que perciba” Rafa Nadal

Por el momento se sabe que Rafael Nada se estará enfrentando al australiano Alexei Popyrin en los octavos de final de la Mutua Madrid Open.

