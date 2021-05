Demi Lovato se declara como una persona no binaria

CIUDAD DE MÉXICO. – A través de redes sociales, Demi Lovato ha anunciado que es una persona no binaria y que, de ahora en adelante usará los pronombres neutrales de género.

La noticia fue dada a conocer este miércoles, Lovato dijo:

Además, Demi dijo que su nuevo capítulo llegó “después de mucha curación” y “trabajo autorreflexivo”.

Y concluyó:

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021