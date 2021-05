Denuncia Gaby Gamboa atentado ordenado por Fernando Flores; lo responsabiliza por amenazas de muerte

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.- La candidata de la alianza “Juntos hacemos historia”, Gabriela Gamboa Sánchez, responsabilizó al aspirante a la alcaldía de Metepec por el PRIANRD, Fernando Flores Fernández, de cualquier acción en su contra, de sus hijos y su equipo de campaña tras el atentado que sufrieron este mediodía durante su recorrido de promoción del voto en la comunidad de San Lorenzo Coacalco, en este municipio.

“Me amenazaron. Varios de ellos venían armados, me enseñaron las armas y me dijeron que, si yo salía a la calle y continuaba en campaña, me iban a matar a mí y a mis hijos; me jalonearon y golpearon a mi equipo. Confiamos en la justicia de este país. Hace una semana presentamos también una denuncia porque golpearon salvajemente a una brigada que pintaba bardas”, apuntó la representante de los partidos MORENA, PT y Nueva Alianza.

Gamboa Sánchez identificó a Idaí Ramos Medina, así como a Esmeralda de Luna, tianguista de Toluca que trae golpeadores de ese municipio, como quienes forman el brazo ejecutor de la fechoría del candidato de “Va por México”, Fernando Flores.

“Públicamente estoy haciendo responsable a Fernando Flores, candidato por el PRI, PAN y PRD, porque sus enviados me amenazaron de muerte a mí y a mis tres hijos si yo seguía saliendo a hacer campaña en Metepec”, reveló la alcaldesa de Metepec con licencia.

En uno de los videos se identifica muy bien a una golpeadora que desde la banqueta lanzaba objetos contundentes y líquidos hacia el grupo de brigadistas voluntarios de Gaby Gamboa y más adelante, cuando intenta llegar a la candidata es contenida por el equipo morenista.

En ese video se identifica también a una persona de gorra verde militar con la camiseta de Fernando Flores, a quien le dicen que se vaya para que no lo identifiquen y hace el intento de quitársela. Ese hombre había sido observado minutos antes organizando el ataque con otros dos con la camiseta del candidato agresor y un joven más.

Otra de las agresoras también fue identificada como una de los presuntos morenistas que hace algunos días se pasó a la campaña de Fernando Flores.

Al ver el artero ataque directo en contra de Gaby Gamboa y su equipo de campaña, los pobladores de San Lorenzo Coacalco salieron a defender a la candidata y dijeron que los atacantes son gente desconocida en la comunidad.

Los golpeadores de Fernando Flores de la alianza “Va por México” están plenamente identificados en distintos videos, por lo que Gaby Gamboa se presentó ante la Agencia del Ministerio Público para realizar una denuncia por lesiones en contra de ella misma y 10 integrantes de su brigada de campaña.

Este ataque se suma a otro sufrido por una de las brigadas de la campaña de Gamboa Sánchez ocurrido el pasado 10 de mayo, denuncia que no ha caminado por lo que Gaby Gamboa exigió al gobernador Alfredo del Mazo Maza que saque las manos de la elección.

“Nos quieres intimidar porque saben que no pueden con el cambio verdadero, con el de la transformación de Metepec, pero no nos vamos encerrar, vamos a seguir en las calles porque nosotros representamos ese cambio que la gente quiere y que Metepec necesita”, expresó la candidata de los partidos MORENA, PT y Nueva Alianza.

