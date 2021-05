DESDE FILOMENO MATA 8: La prueba de fuego Junio de 2021

Por Mouris Salloum George En tanto no se reforme la Constitución, un periodo presidencial dura seis años. La misma Carta fundamental dicta: No reelección. El sistema métrico sexenal, es implacable: No hay más allá. Si mal no calculamos, a la Cuarta transformación le restan sólo 43 meses de experimentación. La construcción de la democracia, como... Más [+]...