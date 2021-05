Por Mouris Salloum George

El uso de los programas sociales con fines electorales es ya un delito grave y se paga con cárcel, pero resulta que estos programas y de hecho se están utilizando para comprar votos a través de tarjetas, despensas, regalos de tinacos, calentadores solares, cemento, pintura, etc., o tarjetas de bienestar, ya en varios estados de la república independientemente de colores de partidos o actores políticos.

Pero el hecho de que se haya reformado la constitución para castigar a los infractores por cometer actos que se tipifican como delitos electorales no queden impunes , y que se supone que con estas medidas tendremos las elecciones más limpias en México en la que ya no utilizarán recursos públicos para pervertir el derecho al voto libre y consciente, y por lo tanto las autoridades electorales tendrán que sancionar, en caso de que se demuestre ,a todos los candidatos – sin importar su partido- que cometan este delito.

Pero aún que en el senado de la república algunos están fomentando un punto de acuerdo para desaforar al ex jefe de gobierno, el actual senador Miguel Ángel Mancera, para que rindiera cuentas por el desplome en la línea 12 del metro teniendo en consideración seguir con los cauces institucionales y esperar el resultado de los dictámenes técnicos y que sea la autoridad la que determine lo que proceda para no convertir a la cámara alta en un tribunal de linchamiento ni de acusación camino a la hoguera para quemar personalidades públicas. Pues el horno no está para bollos.

The post DESDE FILOMENO MATA 8: Un delito electoral se paga con cárcel appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.