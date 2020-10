DIARIO EJECUTIVO: Buena noticia: superávit comercial histórico

Roberto Fuentes Vivar

Ya se nota la reducción en el déficit petrolero

GoGaba, CiBanco, economía, Magritte, ganadería

Dentro del alud de negros pronósticos sobre la economía mexicana, también hay buenas noticias. Una de ellas es que, al término del tercer trimestre la balanza comercial de nuestro país muestra un saldo favorable (o superavitario, para decirlo con palabras económicas) de 18 mil 958 millones de dólares entre enero y septiembre.

Esto significa, en términos generales, que en este periodo diariamente vendimos al exterior 90 millones de pesos más de lo que importamos. También quiere decir, en palabras llanas que tenemos el mayor superávit comercial de la historia contemporánea.

Con ello parece terminarse una política que se mantuvo durante más de tres décadas en la que todo lo que vendíamos entraba por una puerta, pero salía por un portón mayor, ocasionando vulnerabilidad económica.

Concretamente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó este martes que la balanza comercial registró un superávit de cuatro mil 385 millones de dólares en septiembre y que el saldo favorable acumulado durante el periodo enero-septiembre asciende a casi 19 mil millones de dólares.

Según analistas de Intercam, las exportaciones sorprendieron al alza al ubicarse en 38 mil 547 millones de dólares, su nivel más alto en lo que va de 2020. Después de haber caído más de 50 por ciento a tasa anual en mayo, este flujo de comercio registró ya una tasa de crecimiento positiva de 3.7 por ciento en septiembre.

Las importaciones, por su parte, alcanzaron su nivel más alto en cinco meses 34 mil 163 millones de dólares. “A pesar de la reciente recuperación de este rubro, la tasa anual se mantiene en terreno fuertemente negativo (-8.5 por ciento), presionada principalmente por una contracción de más de 20 por ciento en las importaciones de bienes de consumo”, dicen los expertos de esa institución financiera, que prevén: “en adelante esperamos aumentos moderados en las exportaciones y una recuperación lenta de las importaciones. El principal riesgo que nuevamente enfrentan los flujos de comercio es un rebrote de coronavirus que afecte la actividad de los socios comerciales de México”.

Para muchos de los economistas acostumbrados a que durante prácticamente seis sexenios se mantuvo un déficit en la balanza comercial, el hecho de que en el presente gobierno se haya volteado la tortilla y ahora se registren saldos superavitarios (desde 2019) no es una noticia positiva, sino negativa, porque indica -según ellos- que no estamos comprando los productos que el país necesita para su desarrollo.

Incluso hay analistas (y periodistas también) que aseguran que, por los convenios internacionales firmados por nuestro país, México debe mantener su balanza comercial con déficit o de lo contrario corre el riesgo de ser sancionado.

Las afirmaciones de los dos párrafos anteriores se basan en una lógica (la del modelo neoliberal) en la cual, por recetas macroeconómicas se impide a los países en desarrollo como el nuestro mantener un equilibrio entre lo que vende y lo que compra, sin importar si salen de esa nación miles de millones de dólares para adquirir productos suntuosos o innecesarios.

Los sexenios del dispendio

Nada más para ver las diferencias entre este sexenio y el anterior, muestro los siguientes datos:

Con Andrés Manuel López Obrador

2020 (enero-septiembre) + 18, 958 millones de dólares

2019: +5,820 millones de dólares

Con Enrique Peña Nieto

2018: -13,704 millones de dólares

2017: -10.875 millones de dólares,

2016: -13.125 millones de dólares

2015: -14, 609 millones de dólares

2014: – 3, 065 millones de dólares

2013: -1,195 millones de dólares

Con Vicente Fox y Felipe Calderón se registró un déficit promedio anual de ocho mil y siete mil millones de dólares, respectivamente. En el único año que se presentó un saldo positivo fue en 2012, con 18.3 millones de dólares favorables.

Menos importación de chocolates y mascadas

Recuerdo con añoranza las conversaciones que sosteníamos con Carlos Slim Helú, en la oficina del director de La Jornada, Carlos Payán, casi inmediatamente después de la crisis de 1994-95 (el efecto tequila), en las cuales el empresario abiertamente daba su versión de lo acontecido.

En varias ocasiones se refirió a que buena parte de la crisis se debió a que, con la apertura de los mercados, México se dedicó a comprar bienes innecesarios como chocolates y mascadas de seda, lo que ocasionó un fuerte déficit en la balanza comercial, con lo cual creció la vulnerabilidad de la economía.

Por eso vale la pena mencionar, con base en el reporte del INEGI de este martes, qué es lo que compramos los mexicanos al exterior.

Las importaciones de bienes de consumo sumaron tres mil 799 millones de dólares, cifra que se tradujo en una caída anual de 23.8 por ciento. Las cifras se refieren nada más al mes de septiembre y los bienes de consumo son aquellos que se adquieren directamente para venderse al consumidor.

Las importaciones de bienes de uso intermedio sumaron 27 mil 335 millones de dólares, nivel inferior en 5.9 por ciento al reportado en septiembre de 2019. Estas compras eternas se refieren a la adquisición de materias primas o materiales para ser transformado por la industria (o los servicios), principalmente, como es el caso de los insumos para maquiladoras.

La tercera gran división de las importaciones es la de compras de bienes capital, que sumaron tres mil 029 millones de dólares, lo cual implicó un descenso anual de 8.4 por ciento. Si se analizan las cosas estas adquisiciones son las más necesarias para el país, porque se refieren no a productos para consumo o para ser transformados, sino por ejemplo, de maquinaria y equipo, para generar mayor valor agregado.

Si se analizan las tres divisiones de importaciones, las que más han caído son las de bienes de consumo (23.8 por ciento) que prácticamente en nada benefician al país, mientras que el descenso en bienes intermedios y bienes de capital (5.9 y 8.3 por ciento respectivamente). En síntesis esto quiere decir que estamos comprando menos cosas innecesarias, mientras que las adquisiciones necesarias tienen una caída menor.

Petróleo, lento pero camina

Otra de los puntos más más importantes del comercio exterior es el petrolero. Y aquí vale la pena mencionar que en términos generales, las compras externas para este sector han disminuido considerablemente, lo que significa un avance para el fortalecimiento de esta industria en México.

Concretamente el déficit comercial petrolero fue de 23 mil 132 millones de dólares en 2018, el último año de Enrique peña Nieto, se redujo a 21 mil 365 millones en 2019, el primer año de Andrés Manuel López Obrador y en los primeros nueve meses del año fue de 10 mil 305 millones, lo que parece indicar que concluirá este año con un descenso considerable, aunque lamentablemente es difícil que pueda observarse un superávit en meses recientes.

Y aquí vale la pena mencionar que las importaciones de bienes consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano) mostraron en septiembre una reducción de 29.2 por ciento, las petroleras de uso intermedio disminuyeron 26.5 por ciento.

De hecho, en el periodo enero-septiembre de 2020, el valor de las exportaciones totales sumó 294 mil 242 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 14.4 por ciento. Dicha tasa se derivó de descensos de 13.1 en las exportaciones no petroleras y de 36.4 por ciento en las petroleras.

En síntesis hay una buena noticia: la IV Transformación parece haber puesto fin a la política neoliberal de mantener un desequilibrio (o déficit) comercial para ahora vender más de lo que compramos, incluyendo petróleo.

Dice el filósofo del metro: comprar por comprar es casi como regalar.

Tianguis

El litigio entre GoGaba y Coca-Cola, se mantiene interesante. Resulta que hace unos días, Galya Frayman Molinas, presidenta de Coca-Cola en México no se presentó a declarar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, supuestamente por encontrarse fuera del país, según informó por escrito Gerardo Jesús Zárate Neri representante legal de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, subsidiaria de Coca-Cola Company en México. El abogado ofreció las ubicaciones de altos ejecutivos de Coca-Cola que la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros quiere localizar para continuar las pesquisas de la denuncia presentada por Go Gaba por presunto fraude valuado por las autoridades en el orden de los 345 millones de dólares. El listado de las ubicaciones incluye a Manuel Arroyo, Selman Careaga Castro, Marcelo Gil Palafox, Luis Manuel Galguera Rosas y Jorge Fernández González-Galatea. Pero resulta que los domicilios entregados corresponden a oficinas corporativas de Coca-Cola en varios países, incluyendo las oficinas centrales de la empresa en Atlanta. ¿Se presentarán algún ante la fiscalía o de plano desestiman la demanda en su contra? Lo que suceda será noticia… CIBanco, de Jorge Rangel de Alba, concluyó el proceso de compra de la División Fiduciaria de Deutsche Bank IBM, con lo que consolida su liderazgo en el mercado fiduciario, al tener control de dos mil 700 fideicomisos, que corresponden a no más de mil clientes pero que representan activos administrados por más de un billón 560 mil millones de pesos. Como parte del negocio fiduciario que se adquiere de Deutsche Bank se incluyen las Representaciones Comunes, que sumadas con las ya administradas por CIBanco, lo posiciona también como uno de los líderes en este sector, en alianza con TDA, empresa española dedicada a la gestión de carteras… Por cierto que CIBanco emitió un análisis en el que indica que tras la caída histórica en la economía mexicana en el segundo trimestre del año, en junio comenzó la etapa de la nueva normalidad en el país, con lo que empezó a abrirse la mayoría de los negocios y actividades, aunque de forma gradual, lo que implicó un cambio en el rumbo de la actividad económica. Prácticamente todos los sectores han comenzado un proceso de recuperación. “Con ello, nuestra expectativa es que la economía presente un rebote trimestral cercano al 12% respecto al segundo trimestre del año, aunque a tasa anual la caída todavía sería alrededor de 8.5 por ciento”, señalan los analistas… El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, se sumó a siete escuelas de negocio líderes de América Latina en el Senior Leadership Summit Latam 2020, un punto de encuentro exclusivo para empresarios y directivos del más alto nivel de la región, para hacer networking y analizar los temas más relevantes para el futuro de las organizaciones. El objetivo que persigue el encuentro es la creación de un foro de discusión empresarial latinoamericano de análisis estratégico para identificar riesgos y compartir sobre las oportunidades y desafíos para la reactivación post-Covid y sus secuelas sobre América Latina… Vianey Macías del departamento de investigación de mercados de la empresa de bienes raíces Newmark, consideró que las transformaciones de la industria inmobiliaria a partir de la actual coyuntura han impactado positiva o negativamente a todos los sectores y el industrial ha sido el más resiliente ante las adversidades, ya que no solo siguió avante a partir de la adaptación de reglas del juego de desarrolladores con sus inquilinos, sino que además, transfiguró al mercado industrial a partir del concepto de “última milla”… Paralelamente Oliver Jaimes Project Management Director para México de la empresa de bienes raíces CBRE, señaló que para el regreso a las oficinas será necesario contar con varios elementos como suministros de limpieza, equipos de protección personal, distanciamiento social, protocolos de buenas prácticas y evaluar efectos en compras y finanzas, porque las implicaciones de la pandemia en México han sido profundas y el camino hacia la recuperación empresarial se está desarrollando de manera gradual y lenta…. Este miércoles, por primera vez en México se subastará obra del surrealista belga René Magritte. La Subasta de Obra Gráfica de Morton Subastas, incluye dos obras de Magritte. Una de 52 x 35 centímetros y con sello de Magritte Succession. Ambas obras provienen de pinturas realizadas por el artista: una de 1938 ahora parte de la colección permanente del museo Art Institute of Chicago en Estados Unidos y otra de 1955…. José Amadeo Hernández Barajas, Presidente de la Central Campesina Independiente afirmó que fracasó el Programa Crédito Ganadero a la Palabra, “programa estrella” del Presidente Andrés Manuel López Obrador que en 2020 tuvo solo en papel un presupuesto de mil millones que nunca ejerció y aseguró que se ha generado mercado negro de ganado procedente de Centroamérica sin control fitosanitario que pone en riesgo no solo al empresario de esta actividad primaria sino también al consumidor final pues se corre el riesgo de que sea carne contaminada.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

