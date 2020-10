DIARIO EJECUTIVO: Despiden a periodistas con COVID 19

Roberto Fuentes Vivar

Radio Centro: historia de horror en pandemia

La síntesis es rápida: varios periodistas contrajeron COVID 19 como riesgo laboral y la empresa, Radio Centro, los despidió.

Uno a uno, se fueron contagiando.

Uno a uno, los fueron despidiendo.

Uno a uno, la irritación creció.

Algunos murieron. Otros resienten enfermedades y desempleo.

Uno de ellos quedó infectado de COVID 19, viudo, con dos hijas, sin trabajo y con una liquidación misérrima

Otro murió y en la estación se litigó para que en el acta de defunción aparecería “infarto” como causa, para evitar la responsabilidad de la empresa.

Varios más ya no están y algunos salieron adelante de la enfermedad, pero no de los despidos.

Hoy, muchos sobrevivientes, exigen justicia en los tribunales laborales.

El escenario fue Radio Centro (de la familia Aguirre y única estación radiofónica que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores) que ha perdido la fuerza que tuvo en sus momentos estelares con Jacobo Zabludovsky o con la alianza con José Gutiérrez Vivó.

“Nos mandaban a cubrir hospitales, agencias funerarias, focos de contagio… pero nunca nos dieron los elementos necesarios para proteger nuestra salud”, dice uno de los periodistas despedidos.

“Claro -agrega- al poco tiempo todas las instalaciones eran un foco de infección. Se infectaron hasta las secretarias, no se diga los reporteros y cámaras. Es una historia de horror… y para colmo nos despidieron a la mala, sin hacer caso a las recomendaciones de López Obrador de evitar los despidos durante la pandemia”.

Este lunes, tres de ellos emitieron un comunicado de prensa:

“En los últimos meses Grupo Radio Centro (GRC) ha despedido a sus trabajadores dentro de la plantilla de reporteros que laboraron para el área de Noticias (Formato 21 y Radio Red – estas dos ya no salen al aire. Octava TV vigente en la actualidad) sin justificar el despido, en PLENA PANDEMIA POR COVID-19, además de reducir y variar el salario de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin explicación alguna.

“En el pasado GRC cumplía con la Ley en liquidar conforme a derecho la relación laboral con sus trabajadores, ahora, junto con varios altos directivos, utilizan un Despacho Jurídico externo que presiona y acosan a los trabajadores para que firmen sus renuncias entregándoles menos del 40 por ciento de lo que les corresponde conforme a derecho por los despidos injustificados a los que son objeto.

“Con 34 años de laboral en las empresa de GRC, Edgar Mendoza, quien se desempeñaba como reportero, fue despedido en forma totalmente injustificada luego de haberse infectado por Covid-19 en cumplimento de sus labores y contagiar a los integrantes de su familia, no sin antes, haber sido presionado para volver al trabajo, pagándole un salario mucho menor al que realmente devengaba.

“Caso similar fue el de Guillermo Higuera, quien tras ser operado de un riñón y haberse contagiado por COVID-19, fue despedido injustificadamente de su trabajo en una forma por demás vergonzosa, ofensiva y lesiva por altos directivos de GRC, quienes dieron la orden de quitarle su equipo de trabajo y sustraerle sus objetos personales de trabajo de lócker.

“José Luis Gutiérrez, con 23 años de trabajo aproximado como reportero especializado en Deportes, recibió el mismo trato con un ofrecimiento ínfimo a lo que le corresponde conforme a la Ley Federal del Trabajo por el despido injustificado al que fue objeto. Su caso también tuvo sus particularidades, ya que desde febrero del 2020 fue congelado para ejercer sus funciones para las cuales había sido contratado.

“Esta situación generoì una afectación en perjuicio de los trabajadores, quienes se vieron afectados, además, por las múltiples modificaciones a sus salarios ante el IMSS, INFONAVIT y CONSAR.

“Ante esta vejación laboral, los mencionados, interpusieron una demanda laboral ante la Junta Especial Numero Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje que se encuentra en la Calzada Azcapotzalco La Villa de la Ciudad de México, a las que les asignaron los números de expediente 637/20, 641/20 y 629/20 respectivamente.

“José Luis Gutiérrez

“Guillermo Higuera

“Edgar Mendoza”.

Los errores y los horrores

Pero no son los únicos casos. Hay muchos, muchos más.

Otro grupo de seis periodistas ha presentado demandas laborales e incluso hasta en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por la forma en que fueron despedidos.

Un sábado (el 9 de mayo de 2020) se apagó la voz de quien había sido el decano de la locución en México, Héctor Martínez Serrano. La noticia la difundió el propio Grupo Radio Centro. “Pero nunca quisieron decir que murió por el Coronavirus. Ya tenía más de ochenta años y no lo resistió”, sentencia otro de los despedidos.

También, agrega uno de los periodistas consultados para esta columna, se han registrado muertes por otras causas: “una compañera que trabajó más de 20 años en Radio Centro fue despedida y su liquidación fue tan miserable que a los pocos días falleció… parece ser que la mató la depresión”.

Incluso algunos recuerdan que en esta temporada de pandemia, en septiembre, murió el exdirector de Grupo Radio Centro, Carlos Aguirre Gómez “¿y de qué murió? Pues quién sabe” se pregunta uno de los trabajadores liquidados, quien asume ese fallecimiento como una metáfora del deceso de un grupo mediático, al cual todos los días Jacobo Zabludovsky pavoneaba como “el más escuchado de la radio”. Y otro agrega: “Él ya tenía desde antes una afección cardiaca, además de que había interpuesto una demanda contra Francisco Aguirre (el accionista mayoritario de Radio Centro)… una demanda millonaria en dólares”.

Dice uno d los periodistas: “en las instalaciones de Artículo 123, no se ha parado ninguno de los directivos, desde la pandemia ¿y qué sucedió ahí?, pues que hubo muchos contagios y despidos”.

-Pero eso sí, qué tal tuvieron dinero para pagar 200 millones de pesos para arreglar sus problemas en la bolsa y a nosotros nos pichicatean lo que nos corresponde por ley- añade el despedido entrevistado telefónicamente y quien prefiere mantener el anonimato porque su demanda ante las autoridades está vigente.

Parece que el desastre en Radio Centro comenzó cuando asumió la dirección Juan Aguirre Abdó, el hijo de “Don Pancho”, como todavía le dicen con cierto respeto al patriarca de la familia algunos de los perjudicados por los despidos y las misérrimas indemnizaciones.

Desde entonces ha habido problemas con las emisora KXOS-FM (de Los Ángeles), XHFO-FM (92.1), 97.7 FM, 790,1150, 1110 de AM, además de que están pendientes –incluso hasta en entredicho- algunas ventas o sociedades con Meruelo Media, Grupo Siete, Acustik y hasta su asociación con Aire Libre, para que adquiriera XHINFO 105.3 FM (con adjudicación directa por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en su último año) porque Eduardo Henkel había sido socio de Radio Centro. Esta última operación ya la investigan la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación. También, aunque ya no es noticia, siguen vigentes algunos pormenores del rompimiento con Gutiérrez Vivó.

Pero esas son las cuestiones financieras. Las de salud son otras. Cuando le pregunto a uno de los los exreporteros de Radio Centro ¿cuántos enfermos de COVID hubo en la radiodifusora? cuenta con los dedos… no le alcanzan. Me dice, “mejor, déjame consultarlo con alguien que lleve la cuenta”.

Pero sí son muchos, como lo demuestra el comunicado de José Luis Gutiérrez, Guillermo Higuera y Edgar Mendoza, quienes sí, públicamente, piden solidaridad del gremio para que se conozca el caso.

Dice el filósofo del metro: No hay algo nada más jodido que estar enfermo y despedido.

Tianguis

¿Se imagina usted que para llegar a la calle donde está su casa tenga que pagar telepeaje? Pues eso es lo que pretendieron hacer y ahora intentan imponer de la mano de Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, Alcalde en Miguel Hidalgo, algunas asociaciones de vecinos de Lomas de Bezares. Concretamente, este político trabaja -y utiliza los recursos públicos de la alcaldía, entre ellos los aparatos jurídico, de seguridad y participación ciudadana- para permitir a un pequeño grupo de vecinos de la colonia Lomas de Bezares, restituir rejas, casetas, plumas de acceso vehicular, sistema de control y telepeaje TAG, ahora llamado Acceso Informado, para ser instaladas en vía pública; delimitar un sector geográfico de la colonia, permitir la presencia y el control de las calles y espacios públicos de esta colonia por una empresa de seguridad privada al servicio de estas asociaciones, violando leyes constitucionales, penales, civiles y derechos humanos, con el fin de privatizar la colonia y poner en riesgo el patrimonio de más de 500 familias que en ella habitan. De hecho, el mismo Romo, en 2015, obligó a la Asociación de Colonos de Bezares, A.C., a retirar, por resultar ilegal, todo obstáculo al tránsito en esa colonia. En 2017, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz también pidió a la Asociación La Colonia es de Todos, A.C. retirar casetas, plumas de acceso vehicular y reja que obstruyen la vialidad, y nuevamente, en 2020 la actual administración, emitió uno más a la Asociación de Colonos de Bezares, A.C. Tras largos procesos jurídicos, el ahora alcalde de Miguel Hidalgo se niega a cumplir la orden de la resolución administrativa 540/2019 y prepara una consulta ciudadana no vinculante, para desacatar y permitir que se viole la Constitución y se privaticen los espacios públicos, al grado de poner telepeaje para circular por las calles. Grave el asunto, pero ¿cuál es el motivo de Romo para dar marcha atrás? ¿Será económico y personal?… Hace unos días, la directora del Conacyt, Elena Alvarez-Buylla, dijo que el glifosato había causado 200 mil muertes en los trabajadores agrícolas en el mundo desarrollado. Sin embargo, en México, la Secretaria de Salud reporta que las defunciones por “exposición a plaguicidas” (no solo por glifosato, sino por todos) fueron solo 96 en 2018 y 86 en 2017. La cifra más alta fue en 2011 con 163. Definitivamente parece haber una tendencia a exagerar el uso de ese plaguicida en México, mientras millones de campesinos exigen que se apruebe porque pueden aumentar su producción hasta 300 por ciento… José Amadeo Hernández Barajas, presidente de la Central Campesina Independiente, en el pleno de esa agrupación, advirtió que el mapa geopolítico comienza su movimiento, para que los legisladores no aprueben el presupuesto de egresos tal como lo envío el Poder Ejecutivo. “No aceptaremos una Cámara que no escuche al ciudadano que la eligió, no queremos una Cámara que cancela instrumentos de desarrollo que han funcionado por décadas”, dijo… Pasando a temas empresariales, América Móvil, presentó sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2020, entre los que destacan la adición de 1.8 millones de suscriptores móviles. En el segmento de prepago se sumaron1.4 millones de clientes incluyendo 1.2 millones en México. Los ingresos del tercer trimestre de 260 miles de millones de pesos aumentaron 4.7 por ciento año contra año en términos de pesos mexicanos, mientras que los ingresos por servicios crecieron 5.4 por ciento. Su utilidad de operación incrementó 18.4 por ciento a 45.1 miles de millones de pesos y ayudó a generar un aumento de 45 por ciento en la utilidad neta que fue de 18.9 miles de millones de pesos… Sobre telefonía, el equipo de análisis de Picodi.com elaboró un informe en el cual se precisa que el mexicano promedio tendría que trabajar 54.4 días para comprar el nuevo iPhone. Suiza ocupa el primer lugar en esa clasificación con 4.4 días y en los últimos sitios están nuestro país y La India… Otro reporte interesante es el de la empresa de bienes raíces CBRE realizado en empresas de 18 países. La gran mayoría de encuestados, tanto empleados como directivos, consideran que el trabajo remoto ha sido productivo, con el 90 por ciento de respuestas indicando que ha sido igual o mayor. El 52 por ciento de los empleados dice sentir que ha sido más productivo, mientras que un porcentaje igual de empleadores señala que la productividad ha sido igual. Incluso explica que 62 por ciento respondió que las principales razones para acudir a la oficina son “para conexión de equipo y sentido de comunidad”…. Por cierto que una noticia inmobiliaria y de bienes raíces es que Newmark Knight Frank, cambió oficialmente su marca formal a “Newmark”, debido al rápido crecimiento y evolución de la Compañía que exigió una estrategia de marca y una expresión visual que refleja la visión innovadora… La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa de actividades de investigación, promoción, difusión, educación financiera y apoyos técnicos y tecnológicos, en temas de interés para el sector bancario y financiero, tendientes a contribuir al crecimiento y la reactivación económica del país… El vicepresidente de la Cámara de Comercio Jiangsu de China en México Zhengjie Zhao y el Presidente de Corsa Corp, Guillermo Pérez, previeron que entre 2020 y el 2025 se acelere la “ola asiática de inversiones” hacia nuestro país en áreas manufacturera, textil, automotriz y de tecnología básica, Indicaron que más de 70 mil empresarios chinos han sacado sus inversiones de Estados Unidos y muchas podrían instalarse en México… Mientras sigue el escándalo de los quesos sin leche, el mercado lácteo infantil sigue en aumento, porque la alimentación es crucial para reforzar las defensas de los niños, para prevenir y contener enfermedades crónicas (obesidad, sobrepeso y diabetes). En este terreno Sanulac Nutrición México, que dirige Mario Sánchez, impulsa programas educativos para mamás, a través de Alula Progress, para brindarles información necesaria que les permite tomar decisiones en la alimentación de sus bebés.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

