Roberto Fuentes Vivar

Diario Ejecutivo

Día T con Estados Unidos y Canadá

Este lunes se realizará la primera reunión con Estados Unidos y Canadá sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el cual la parte mexicana parece tener al enemigo adentro de la frontera.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los días 17 y 18 de mayo se llevará a cabo la Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado, en la cual Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, fungirá como la anfitriona del encuentro virtual, y participarán también Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, y Tatiana Clouthier por la parte mexicana.

Las tres ministras estarán acompañadas por sus respectivas delegaciones y la reunión “representa la oportunidad de revisar el avance de la operación del Tratado a casi un año de su entrada en vigor, además de acordar la construcción de una política comercial incluyente para América del Norte que nos permita superar los retos que enfrentamos y caminar, juntos, hacia una recuperación económica incluyente para los tres países”, dice el comunicado mexicano.

Como preámbulo de esta reunión (y como si fueran voceros de los intereses estadounidenses o miembros de los centenares de asociaciones relacionadas con Claudio X. González) varios medios mexicanos la semana pasada se dedicaron a reproducir las supuestas violaciones de nuestro país al T-MEC, como las siguientes:

Las Petroleras: Supuestamente la industria petrolera de Estados Unidos pidió al gobierno de Joe Biden priorizar las presuntas violaciones energéticas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como parte de las discusiones en la próxima reunión cumbre bilateral en materia comercial. Concretamente, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API, por su sigla en inglés) a través de una carta, dirigida a Katherine Tai y los secretario de Estado, Anthony Blinken; de Comercio, Gina Raimondo, y de Energía, Jennifer Granholm, se pide que se castigue a México por incumplir el contenido del tratado trilateral, sobre todo por la aprobación de la Ley Energética, que en México ha sido bombardeada por amparos interpuestos con apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a su vez, financiada presumiblemente con recursos estadounidenses.

Maíz y transgénicos: La Organización de Innovación en Biotecnología (BIO, por sus siglas en inglés) acusó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ante las políticas implementadas contra los productos genéticamente modificados. La BIO es la asociación de defensa más grande del mundo que representa a empresas miembro, grupos biotecnológicos estatales, instituciones académicas y de investigación y organizaciones relacionadas en los Estados Unidos y en más de 30 países. Medios nacionales (principalmente El Sol de México que ha dado especial cobertura previa a la reunión trulateral) señalaron que según Tai, Estados Unidos buscará relajar las prohibiciones de México a la importación de maíz transgénico, porque afecta a los productores estadounidenses, principalmente a los de Nebraska, aunque también a los de Iowa,Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Missouri, Dakota, Ohio, Wisconsin, Michigan y Kentucky. Esto quiere decir que supuestamente Estados Unidos quiere obligar a México a comprar maíz transgénico, en un momento en el cual la producción nacional se encuentra en declive por la sequía.

Sindicatos y democracia laboral: El caso más sonado y que se hizo oficial la semana pasada fue el de la falta de democracia sindical en plantas mexicanas. Concretamente, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) solicitó a las secretarías de Economía y Trabajo y Previsión Social revisar la supuesta denegación de derechos laborales en planta automotriz de General Motors en Silao, Guanajuato por violaciones artículo 31-A.4.2 del T-MEC. Ambas dependencias y el presidente Andrés Manuel López Obrador tomaron nota del caso y anunciaron la reposición de las elecciones sindicales, porque, en efecto, el sindicato “Miguel Trujillo López” afiliado a la Confederación de Trabajadores de México y al Partido Revolucionario Institucional, violó los derechos laborales de trabajadores integrados a grupos como “”Generando Movimiento”. También la semana pasada se dio a conocer que la principal central estadounidense la AFL-CIO, presentó una queja ante el gobierno de su país contra la maquiladora Tridonex (que opera en Matamoros, pero es filial de la estadounidense Cardone y es operada por la canadiense Brookfield Asset Management) por impedir la libertad sindical. En efecto, esa maquiladora (apoyada por el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter -ahora socio de Claudio X. González en el movimiento Si por México- y por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre quien pesan varias acusaciones en México y Estados Unidos), violó los derechos de los trabajadores adscritos al sindicato de Susana Prieto, para favorecer al grupo priista dirigido por Tereso Medina y Jesús Mendoza Reyes, En efecto el PRI y el PAN apoyaron al sindicato de protección a tal grado que hasta encarcelaron a la lideresa opositora Susana Prieto.

Comida chatarra: Otro de los temas que ha promovido la prensa mexicana para que se aborde en la reunión de este lunes es el de la prohibición de vender comida chatarra a menores de edad. Al respecto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) supuestamente acusó recientemente a México de imponer barreras para el comercio bilateral con políticas como la prohibición de alimentos con alto contenido calórico a menores de edad, en Tabasco y Oaxaca, y el nuevo etiquetado frontal en alimentos procesados. En el reporte Barreras al comercio exterior 2021, se advierte que “La industria estadounidense estima que la medida afectará a una gran cantidad de productos, incluidos algunos alimentos comunes como queso, pan y algunas carnes”. Además, la USTR destacó que la implementación de la NOM-051 sobre el etiquetado nutricional al frente de paquetes preenvasados y bebidas no alcohólicas como una barrera para el comercio bilateral.

Las importaciones: otro de los temas que supuestamente debería tratar Katherine Tai, según algunos medios mexicanos es el de las importaciones. De acuerdo con la USTR, México regula las importaciones mediante el uso de precios de referencia y licencias de importación, sin embargo se incurre en falta de transparencia por parte de las autoridades sobre cómo determinar estos elementos. “En diciembre de 2018, la Secretaría de Economía canceló abruptamente las licencias automáticas de importación para varias empresas estadounidenses con base en supuestas ‘inconsistencias’, las cuales México aún no ha explicado adecuadamente a marzo de 2021”, dice un documento de la represente comercial estadounidense (reproducido por El sol de México), que hizo un llamado a la secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para aclarar cómo se aplican estos requisitos.

Barreras Comerciales: de acuerdo con una información también de El Sol de México, los procedimientos administrativos aduaneros en México han causado preocupación entre los exportadores estadounidenses debido a inconsistencias de los requisitos reglamentarios en puestos fronterizos. Señala que un reporte dedica 12 páginas a las “barreras comerciales” detectadas en México en sectores, como el agropecuario, energético y de telecomunicaciones, entre otros. Según ese documento “México no ha brindado la oportunidad de hacer comentarios públicos, no ha presentado notificaciones a la OMC ni ha proporcionado pruebas científicas de los rechazos”.

En fin, existe todo un catálogo de asuntos que empresarios mexicanos están interesados en que Estados Unidos aborde en la reunión, pero no para facilitar el comercio con Estados Unidos, ni para defender a México, sino simplemente porque no están de acuerdo con las autoridades mexicanas.

Sin embargo, la parte estadounidense, como se verá seguramente en las reuniones de este lunes y martes, será menos agresiva. Dice el filósofo del metro: con estos nacionales para que queremos extranjeros.

Tianguis

Grave lo que sucede con algunas representaciones indígenas. Resulta que la gobernadora Nacional Indígena de México Candelaria Lázaro Lázaro, denunció ante líderes indígenas del país a Hipólito Arriaga Poté, quien se ostenta como representante de una asociación llamada “Gubernatura Nacional Indígena”, y solicita dinero para supuestos proyectos productivos. Tras rechazar cualquier vínculo con esta persona, destacó que Arriaga recibió dinero indebidamente por lo que deberá procederse legalmente para resarcir el daño a quienes resultaron afectados. Mencionó que se sabe que cerca de 80 empresas contactadas por Hipólito Arriaga o sus emisarios, de las cuales 28 otorgaron dinero para proyectos que no se llevaron a cabo y no existe información del destino de dichos fondos… Abraham Fernández, director para la región Bajío de Newmark, dijo que para este año se prevé una inversión de 30.3 mil millones de pesos con la incursión de 27 nuevos proyectos a lo largo del año y una derrama económica de mil 210 millones de dólares en el sector automotriz en Querétaro y debido a que una de las principales vocaciones en la entidad es la industria aeroespacial, ha decidido integrarse a la llamada nueva era espacial y conseguir mayor inversión privada dentro del mercado Space 2.0. De hecho consideró que los sectores aeroespacial, automotriz y manufactura marcan la pauta en la zona Bajío del país… La consultora estratégica Horse, que dirige Cristian Marchiaro, presentó un estudio sobre las compañías protagonistas en la pandemia, basado en big data que procesó más de seis millones de datos para conformar el ranking Leadership 50. En el reporte llama la atención la presencia de Syngenta, que dirige Javier Valdés, quien participa en el sector agropecuario y ha ido ganando terreno en México y Latinoamérica. La información detalla que el Covid-19 aceleró el proceso del cambio de paradigma en la manera en que las empresas líderes gestionan sus estrategias de incidencia y posicionamiento. En el listado destacan cinco firmas de tecnología dentro del top ten, las automotrices y las farmacéuticas… Este lunes se celebra el Día Mundial de la hipertensión arterial, por lo que expertos cardiólogos y nefrólogos de Gretha (Grupo de Expertos en el Tratamiento de la HTA) y de Ancam (Asociación Nacional de Cardiólogos de México), señalaron que “las personas que se saben hipertensas, la mayoría no acude al médico, y de quienes acuden al médico, muchos no toman sus tratamientos como se los prescribe el doctor”. “De seguir con esta tendencia en salud, a mediano plazo en México uno de cada tres adultos será un paciente que vive con HTA, con todo lo que representa en gasto en salud, tanto para el gobierno como en el bolsillo de los consumidores”, dijeron los expertos.

