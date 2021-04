DIARIO EJECUTIVO: La oposición de izquierda ¿contra la izquierda?

Roberto Fuentes Vivar

Una larga lista de envidias, traiciones y demás

Logotipo, Minería, Confianza, INEGI, Hughes, Upick

En las más recientes siete décadas, la izquierda mexicana ha tenido una larga lista de:

Encuentros

Desencuentros

Traiciones

Renuncias

Expulsiones

Envidias

Aciertos

Desaciertos

Desviaciones

Rectificaciones

Frustraciones

Triunfos

Derrotas

Mezquindades

Pero, sobre todo, divisiones.

Quizá la parábola que más ilustra lo que ha sucedido con la izquierda en México es aquella leyenda de mediados del siglo pasado cuando se convocó a una reunión de una célula del Partido Comunista Mexicano y asistieron solo tres miembros: Al no ponerse de acuerdo sobre un tema (seguramente baladí) uno fue expulsado por los otros dos. El segundo dimitió (a mí no me expulsas: ¡Renuncio!) Y el tercero cerró la puerta y atestiguó el acto defunción del grupo.

Esta leyenda (que en realidad sí sucedió) demuestra que para muchos militantes, personajes (sobre todo para algunos líderes) y simpatizantes, la única izquierda que existe en México es de su propiedad, como si nunca hubieran concientizado aquella frase de Atahaualpa Yupanqui “en mi pago un asado no es de nadie y es de todos”.

Conociendo buena parte de las características (a veces casi individualistas) de la izquierda mexicana, el poder las ha aprovechado para cooptar (utilizo la palabra aprobada por la Real Academia Española aunque tiene un significado semánticamente distinto a coptar que los lingüistas no han estudiado a fondo) a personajes de izquierda para sustentar conceptos como apertura o tolerancia.

Así lo hizo Luis Echeverría Álvarez, luego de que el movimiento de 1968 y sus secuelas demostraron que una buena parte de la sociedad estaba de acuerdo con los estudiantes a quienes se sumaron obreros, campesinos y profesionistas. Por eso llamó y contrató a líderes estudiantiles a formar parte de su gabinete.

También Carlos Salinas de Gortari recurrió a la cooptación de intelectuales y personajes de izquierda, después de que en las elecciones de 1988 el Frente Democrático Nacional demostró su fortaleza y no triunfó en los comicios por los “errores del sistema”.

Incluso Enrique Peña Nieto también se rodeó de intelectuales y personajes de izquierda, al regresar el PRI al poder, tras de dos sexenios panistas y de que las elecciones de 2006 y 2012 fueron resueltas en condiciones poco ortodoxas, porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) habría obtenido la mayoría de los sufragios en condiciones de igualdad.

En este entorno, quizá la mayor traición a la izquierda fue cuando dos personajes, Miguel Ángel Mancera y Jesús Zambrano, apoyaron el Pacto por México en 2013 para promover las llamadas reformas estructurales.

Triunfo de bases, no de intelectuales

Precisamente tras esa traición se gestó ya en este siglo un movimiento político de izquierda que obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de 2018 y el cual tuvo éxito por las bases y no precisamente por los intelectuales o los líderes que habían considerado a la izquierda como propia.

Concretamente hago esta micro síntesis, por el episodio que ocurrió hace unos días: Roger Bartra (uno de los “figurones” de la izquierda mexicana) escribió un libro titulado “Regreso a la Jaula”, en el cual (según algunas reseñas, incluyendo algunas de personajes que pertenecieron al partido Comunista Mexicano) se hacen muchas críticas, acusaciones directas al presidente Andrés Manuel López Obrador y nulas aportaciones.

En una conferencia mañanera el presidente citó, con relación a Bartra, el poemínimo del gran lagarto, Efraín Huerta: “A mis / Viejos / Maestros / De marxismo / No los puedo / Entender: / Unos están / En la cárcel / Otros están / En el / Poder. Esos maestros de Huerta fueron Enrique Ramírez y Ramírez, quien derivó hacia posturas y trabajos en favor del gobierno, y José Revueltas, que en 1970, fecha de ese poemínimo, había dado con sus huesos en la cárcel”, dijo López Obrador y comparó a Bartra con Ramírez y Ramírez.

Unos días después, en el Correo Ilustrado de La Jornada, apareció una carta firmada por David Huerta y Verónica Murguía, en la que se hace una defensa de Bartra. “Y la más importante: no nos parece correcto utilizar la obra poética de Efraín Huerta para atacar a Roger Bartra por el solo hecho de ser parte de la oposición de izquierda, a la que Huerta perteneció toda su vida. Es todo”, escribieron Huerta y Murguía.

Aunque parezca un detalle mínimo (como poemínimo de Huerta), en esta carta se describe toda una concepción ideológica interesante, al mencionar a la “oposición de izquierda”, curiosamente contra la izquierda que está en estos momentos en el poder por el voto popular.

Esta oposición de izquierda está cercana (según un cartel que circula en redes sociales) a Sí por México (la alianza del PRI-PAN-PRD, con algunas fuerzas de la ultraderecha) y a personajes como María Elena Morera y Ricardo Anaya, quienes participarán el Webinar o presentación del libro de Bartra.

Además, es impresionante cómo algunos personajes de izquierda todos los días difunden fake news en apoyo de la derecha y en contra de la IV Transformación. La pregunta es ¿Por qué si no están de acuerdo con el movimiento en el poder no se situaron al centro para mostrar una crítica que podría enriquecer la vida nacional y sí se ubicaron cercanos a la ultraderecha?

¿Será que fueron cooptados (o coptados) por el Poder Económico? y otra pegunta ¿por quién votarán los militantes de la oposición de izquierda, por quienes fueron sus enemigos ideológicos? En fin, son peguntas. La realidad es que los intelectuales de izquierda, en este milenio, fueron rebasados por las bases y ni siquiera se dieron cuenta.

Dice el filósofo del metro: las bases cimientan, los intelectuales analizan.

Tianguis

Luego de que ya se ha aclarado (ahora sí que hasta el cansancio) que el logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (que circuló en redes sociales durante varios días) no es oficial (es decir ¡No mamut!) es interesante cómo el empresario Simón Levy (quien fue subsecretario de Turismo en este sexenio) actuó de manera proactiva. Concretamente lanzó un concurso para crear un logotipo, poniendo (de su bolsa) los premios. El primer lugar es un viaje a China durante 10 días. Levy es un personaje interesante pues es presidente de un grupo internacional que tiene proyectos en China y en México y que no busca concesiones, sino cooperación. Incluso ha estado en contra de Claudio X. González, por engañar y oponerse, en vez de proponer. La propuesta de concursar un logotipo para el aeropuerto (desde la iniciativa privada) es interesante y transparente e incluso ya dio a conocer hasta quiénes serán los jurados. Ojalá todos los empresarios fueran así de proactivos y propositivos… Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. Entre estas modificaciones se encuentra la eliminación formal de la subsecretaría de Minería cuyas funciones serán asumidas por una Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas; la transferencia del Programa Microcréditos para el Bienestar a la Secretaría de Bienestar; la atención a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por conducto de la Unidad de Desarrollo Productivo, y la eliminación de las direcciones generales adjuntas, entre otras medidas… Una buena noticia es que el mercado de oficinas de la ciudad de México, ya comienza a registrar ocupaciones, por lo que la percepción empresarial es de confianza en la economía nacional, con expectativas más optimistas. De acuerdo con Giovanni D´Agostino, presidente en México Newmark y Mauricio Mondragón, analista de la división de Investigación de Mercados de esa empresa de bienes raíces, el panorama es más alentador que hace unos meses, aunque todavía prevalece la inercia del año pasado… El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó una sesión de su consejo consultivo para conocer los resultados básicos y complementarios del Censo 2020. Ahí, un representante de la Secretaría de Hacienda, Fernando Arechederra, presentó las implicaciones del Censo en la aplicación de la Ley Coordinación Fiscal y destacó que la variable poblacional ha jugado un papel cada vez más importante para la distribución de recursos entre los gobiernos subnacionales y planteó reflexiones en temas pendientes sobre cómo conjugar la dinámica poblacional con la oportunidad de las estadísticas y hasta dónde es necesario contar con una estadística exclusiva para la distribución de recursos federales…. Los analistas de BBVA volvieron a las andadas y en un estudio indican que una de las formas aumentar la recaudación de IVA es por medio de la eliminación del régimen de tasa cero a muchos artículos con excepción de algunos alimentos. Ello implicaría un aumento en la recaudación por IVA en por lo menos uno por ciento del PIB. De acuerdo con el presupuesto de gastos fiscales 2020, la tasa de cero a alimentos es regresiva ya que el décimo y primer decil de ingresos reciben 14.1 y 3.8 por ciento del beneficio total, respectivamente. Para el caso de medicamentos, la tasa cero es inclusive más regresiva ya que dichos deciles perciben 27.7 y 3.1 por ciento, respectivamente, dicen… Banco Invex lanzó la Tarjeta de Crédito Invex Hej México, asociada a las tiendas Ikea en México. Jean Marc Mercier, director general del banco dijo que esta nueva alianza permite poner en el mercado un producto 100 por ciento digital, fácil, seguro y con diversos beneficios. Hay que aclarar que esta tienda de muebles sueca abrió su primera sucursal en nuestro país (con un de 23 mil 500 metros cuadrados y 300 empleados, en la ciudad de México) hace apenas un mes, en plena pandemia… US News & World Report 360 Reviews reconoció a HughesNet como el mejor proveedor de Internet Satelital de 2021, ya que cuenta con la mayor capacidad en su tipo en nuestro país, por su alto rendimiento de datos y disponibilidad en áreas donde proveedores de cable y líneas fijas no están disponibles. En la actualidad, HughesNet conecta a más de 1.5 millones de familias y empresas en el continente americano y trabaja en un nuevo satélite, Júpiter 3, para mejorar el rendimiento y satisfacer las necesidades del usuario… Este miércoles, el corporativo jalisciense Upick, presentará al legendario beisbolista Pete Rose, con motivo de su cumpleaños 80, y hará un anuncio especial, que seguramente será para fortalecer el primer portal de apuestas creado 100 por ciento por mexicanos… Interesante que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, asuma el control total de la seguridad en el municipio de Tulum. “Me parece bien lo que hizo el gobernador para garantizar la seguridad y no se repita un caso así”, dijo el presidente, refiriéndose a los hechos violentos en que elementos de la policía de Tulum provocaron la muerte de Victoria Salazar. De hecho, los primeros 30 oficiales de la policía de Tulum serán enviados a la Academia Estatal de Seguridad Pública de la Ciudad de Chetumal, para recibir un curso de especialización… Silvia Guillén y Alfredo Neme Martínez, directivos del Consejo Cannábico Nacional (CCN), aseguraron que la postergación de la discusión para ratificar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, acentuará el control del narcotráfico sobre el comercio legal y prolongará el sufrimiento de 18 mil reos detenidos por portaciones mínimas de cannabis…. La gobernadora Nacional Indígena de México, Candelaria Lázaro, criticó a los políticos del país, ya que, dijo, a los indígenas sólo se les toma en cuenta cuando hay elecciones y se les ve como “mercado”. El problema de los indígenas, dijo. “no es la falta de leyes, todos nuestros derechos ahí están, pero estamos esperando que venga el gobierno a resolver y eso no va a pasar, pero en la unidad podemos apoyarnos entre todos”…. Alfredo López Valdovinos, presidente de la Confederación Nacional Agronómica, denunció alza de precios de productos agrícolas de 61 por ciento, de 180 por ciento en fertilizantes y de 244 por ciento en energía eléctrica, lo que mantiene a la baja la siembra de alimentos e impide la renovación de los suelos en momentos de crisis climática…. Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, anunció la creación de “vigilantes electorales” entre sus agremiados para lanzar alertas tempranas de desvío de recursos a través de programas sociales.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

The post DIARIO EJECUTIVO: La oposición de izquierda ¿contra la izquierda? appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.