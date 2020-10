DIARIO EJECUTIVO: La polémica sobre Beatriz Gutiérrez Müller

Roberto Fuentes Vivar

Hola ¿revista del corazón o del dinero? a debate

Financiamiento, inmuebles, Concanaco, Sedena,

Han pasado ya más de una semana de que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, estuvo en Europa para solicitar documentos históricos mexicanos, y varios días de su aparición en la revista ¡Hola!

Sin embargo, su presencia en dos páginas de esa publicación española, sigue siendo polémica. Todavía este domingo en las redes sociales hubo opiniones sobre la aparición de Gutiérrez Müller en la revista que en España consideran “del corazón”.

Inicialmente consideré que, por su propia trivialidad, el caso no merecía una opinión y mucho menos un análisis. Lamentablemente los enemigos (ojo, no críticos, pues un opositor no puede ser crítico cuando su principio es la negación) de la IV Transformación insistieron en sus acusaciones, partiendo de tres premisas que considero graves:

1.-Que el gobierno de México pagó, con dinero de los impuestos, esa publicación. Incluso en algunos le llaman “publirreportaje” y aseguran que se usaron fondos públicos.

2.-Que todas las publicaciones que aparecen en ¡Hola! son pagadas. “Quien no paga no aparece” me escribió un amigo en Facebook cuando le respondí en un debate.

3.-Que todas las publicaciones de esa revista tienen que ser autorizadas por quienes aparecen o por los gobiernos o instituciones que representan.

Ante estas tres premisas decidí buscar respuestas. Llamé a la oficina de Jesús Ramírez Cuevas, pero (quizá por ser fin de semana) no pude encontrarlo. Intenté hablar con Leticia Gánem (seguramente familiar de aquella amiga reportera de Televisa, Rita Gánem), quien es la responsable de la revista Hola en México, pero fue infructuoso el esfuerzo.

Por eso me dediqué durante varias horas a averiguar un poco, en la página de internet de la revista española, si realmente todas las apariciones son pagadas y si se necesita la aprobación del personaje en cuestión para ser publicado en las páginas.

De la aclaración sobre si la publicación de Beatriz Gutiérrez Müller fue pagada, me prometí investigarla posteriormente. Personalmente creo que esa aparición fue un desatino, porque más que favorecer la imagen general de la IV Transformación, la afecta de manera toral. Por eso considero que el propio gobierno debería explicar y transparentar el caso.

Dentro de los hallazgos iniciales de mi investigación sumarísima, encontré que no es la primera vez que aparece Beatriz Gutiérrez Müller en las páginas de la revista (ya sean impresas o en internet), pues existen 45 notas sobre ella y 75 sobre su esposo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es decir que, de acuerdo con la premisa de que todo lo que se publica se factura, la pareja presidencial mexicana habría pagado alrededor de 90 veces para, bajo esta premisa, difundir su imagen ante los lectores del corazón.

Explico que, dentro de la página de internet de ¡Hola! cada “personalidad” tiene un “tag” personal en el cual se pueden leer (y ver) las notas o fotos que se han publicado sobre ellos. Y dentro de estos tags están lo mismo Fidel Castro que el presidente estadounidense, Donald Trump.

En el caso del presidente López Obrador, aparece, por ejemplo una foto en la que está acompañado del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, la esposa el mandatario chiapaneco, la cantante y actriz Anahí, y el recién nacido hijo de Anahí y Manuel Velasco. La foto se titula: “los tres Manueles”. ¿Fue pagada? Creo que sí.

¿Por qué lo creo? Porque en mi investigación sumaria encontré que el propio Manuel Velasco Coello enfrentó una demanda del Partido de Acción Nacional ante el entonces Instituto Federal Electoral (2012-2013), por haber contratado publicidad, en época de elecciones, precisamente a la revista ¡Hola! Incluso, la revista recibió el texto del acuerdo del IFE el 29 de mayo de 2014, por ese caso concreto.

De hecho, la historia de la política en ¡Hola! puede decirse que se inició al principio del gobierno de Vicente Fox, cuando contrajo matrimonio con Martha Sahagún. Lamentablemente, en la página de internet de la publicación existen pocas referencias a los casos de Fox y Felipe Calderón en esos momentos. Probablemente porque no le dedicaban mucho espacio a nuestro país o porque no le daban mucha importancia a la digitalización de sus materiales.

Sin embargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se disparó el número de publicaciones sobre la pareja presidencial, al grado de que existen 200 publicaciones del expresidente y 240 de su exesposa, Angélica Rivera. La más reciente de Peña Nieto fue publicada el cinco de octubre y la más antigua el 28 de noviembre de 2013.

Thalía, Derbez y EPN, campeones de ¡Hola!

A continuación expongo el número aproximado de ocasiones en que han aparecido personajes mexicanos y algunos internacionales en esa revista. Aclaro que digo aproximado porque que, en la visita a los Tags personales, aparecen 20 publicaciones en cada entrada y la suma la hice con base en el número de entradas.

Manuel Velasco Coello: 120 publicaciones

Carlos Slim Helú: tres

Armando Manzanero: dos

Vicente Fernández: 60

Alejandro Fernández: 120

Paty Chapoy: 60

Yalitza Aparicio: 140

Angélica Fuentes: 40

Jorge Vergara: 40

Gael García Bernal: 20

Guillermo del Toro: 20

Alejandro Gonzales Iñárritu: 40

Salma Hayek: 380

Eugenio Derbez: 400

Alfonso Cuarón: 60

Ricardo Salinas Pliego: 10

Emilio Azcárraga: 20

Thalía: 420

Diego Luna: 80

Luis Miguel: 320

Roberto Palazuelos: 40

Hugo Sánchez: 10

Rafa Márquez: 80

Alondra de la Parra: 10

Pineda Covalin: 10

Fidel Castro: tres

Brigitte Macron: 40

Michelle Obama: 120

Ivanka Trump: 120

Melania Trump: 160

Donald Trump: 80

Barak Obama: 120

Tania Ruiz, la actual compañera de Peña Nieto: 80

Enrique Peña Nieto: 200 publicaciones

Angélica Rivera: 240

Andrés Manuel López Obrador: 75

Beatriz Gutiérrez Müller: 45

Luego de hacer esta lista y de analizar las notas publicadas sobre personajes mexicanos y extranjeros, me atrevo a hacer algunas afirmaciones. Una de ellas es que los empresarios no se encuentran entre los personajes favoritos de la publicación, pero los políticos sí y sobre todo los personajes de la farándula.

Si se analiza bien, el top 5 de mexicanos en la revista ¡Hola! estaría encabezado por Thalía, seguida por Eugenio Derbez, en tercer lugar se encuentra Salma Hayek a quien siguen Luis Miguel, Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras esta breve investigación regreso a las premisas iniciales de los enemigos de la IV Transformación en el sentido de que “todo lo que se publica es pagado o no se publica”. ¿Fueron pagadas todas estas noticias enlistadas? ¿Tiene Yalitza Aparicio el suficiente dinero para pagar 140 notas en ¡Hola!? ¿Pidieron permiso a la Casa Blanca para publicar, por ejemplo, las 120 noticias sobre Michelle Obama o las 160 de Melania Trump?

Personalmente creo que sí hay publirreportajes y notas pagadas en la Revista ¡Hola! Me consta por el caso mencionado del exgobernador de Chiapas, pero me atrevo a asegurar que ni todas son pagadas, ni todas son gratuitas. No me imagino, por ejemplo, a los encargados de prensa de Cuba emitiendo una orden de inserción para que se publicara una foto de Fidel Castro.

Otra premisa en la que tampoco creo es la de que todo el material que se publica necesita ser autorizado por el personaje o la institución que representa. No me imagino a los funcionarios del gobierno francés autorizando, o desautorizando, la publicación de una foto de Brigitte Macron ¿Y la libertad de prensa, en un país que fue origen de las libertades que vivimos en el mundo?

Finalmente ¿fue un publirreportaje (como le llaman quienes están seguros de que se pagó) la publicación nota de Beatriz Gutiérrez Müller en ¡Hola! con motivo de su viaje a Europa? No lo creo, porque esa publicación más que un beneficio ocasionó un daño (tal vez irreparable) a la imagen de la IV Transformación. Como sea, creo que es necesaria una aclaración, en aras de la transparencia y de la solvencia del actual gobierno. Dice el filósofo del metro: no hay que pensar cosas malas que parezcan peores.

Tianguis

Durante el encuentro de La Red Iberoamericana de Garantías (Regar) se dio a conocer que México ha invertido casi 16 mil millones de dólares en medidas para el rescate de empresas afectadas por la pandemia. Concretamente se informó que, sin recurrir a endeudamiento y manteniendo la disciplina fiscal, nuestro país ha dispuesto recursos por 15 mil 700 millones de dólares para la implementación de medidas económicas con las que ha hecho frente a los efectos provocados por la pandemia del coronavirus. En el encuentro, organizado por Nacional Financiera y en el cual participan representantes de 16 países, se detalló que una parte de estos apoyos son de la banca de desarrollo, Nafin, Bancomext, FIRA, y otros institutos, por alrededor de 10 mil 500 millones de dólares. También hubo créditos directos por cinco mil 200 millones de dólares a los que se llamó “Créditos a la Palabra”. Además se encuentran los 750 mil millones de pesos del Banco de México para apoyar las garantías de los bancos privados. En total se trata de casi muchos miles de millones de dólares, explicaron banqueros privados y públicos… Interesante el reporte de BBVA sobre bienes raíces al término del segundo trimestre, en el cual se indica que en México, el mercado hipotecario de la banca comercial dejó de crecer en 2020 y ahora la banca también se contrae. Se señala que la recuperación del sector será lenta y acorde a la generación de empleo formal privado. Otro punto más es que la construcción comenzó su contracción desde 2018 y seguirá así durante 2020 y por lo menos la primera mitad del 2021. Uno más es que las pequeñas y medianas empresas de la construcción por su mayor valor agregado y empleo generado, pese a la desaceleración y contracción general. Además se indica que los precios de la vivienda en México reflejan con mayor énfasis algunos componentes de la oferta en el largo plazo. Sin embargo, en el ciclo actual, la recuperación de la demanda será clave… La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monterrey propuso a Juan Carlos Pérez Góngora como su candidato para presidir la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), para el periodo 2021-2022. Durante la Junta de Consejo del organismo privado de Nuevo León, los empresarios regiomontanos señalaron que Pérez Góngora es la persona ideal para relevar a José Manuel López. Este lunes el candidato expondrá sus ideas en la cúpula empresarial… Interesante que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina (Actual), organizaron el primer Curso de Introducción de Seguridad Nacional dirigido a empresarios y trabajadores del sector turismo y ofrecido por expertos del Colegio de la Defensa Nacional. Ahí se entregaron reconocimientos a los participantes de este curso en la sede de la Organización Mundial de la Paz en capital del país. Esto significa que los militares están acercándose más al sector empresarial...La Fundación Mier y Pesado, se sumó a la conmemoración del Día de las Naciones Unidas y afirmó contribuir en seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para transformar al mundo, como son la lucha contra la pobreza, el apoyo a la salud y el bienestar, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y la búsqueda de un trabajo decente para el crecimiento económico… En su análisis semanal, Tallentia MX señaló que la pandemia ha desestabilizado la dirección y, sobre todo, las condiciones de la formación profesional y del capital humano en el planeta entero. En otras palabras, el coronavirus ha modificado los conocimientos, las habilidades, la salud y la capacitación que las personas deben tener para desarrollarse plenamente como miembros productivos de la sociedad. Según el Índice de Capital Humano, elaborado por el Banco Mundial, casi el 60 por ciento de los niños que nacen hoy en el mundo serán, en el mejor de los casos, sólo la mitad de lo productivos que podrían ser si tuvieran una educación y una salud completas. El organismo que dirige Elías Micha, dijo que es urgente estimular el cambio y la innovación, poniendo el acento en la conectividad y los procesos de digitalización… La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala, a través de su vocero, Jesús Gutiérrez Valencia, exigió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la destitución inmediata del delegado de dicha dependencia en Chiapas, Ignacio Alejandro Vila Chávez por violar derechos humanos de mujeres indígenas y hacer uso de influencias para beneficiar a terceros en casos evidentes de crímenes en contra de líderes sociales.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

The post DIARIO EJECUTIVO: La polémica sobre Beatriz Gutiérrez Müller appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.