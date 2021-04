DIARIO EJECUTIVO: Signos Vitales y el monopolio de la verdad

Roberto Fuentes Vivar

Su presidente y el fraude de la fundación Jenkins

Tratados, Tixtla, Viajes, EMA, IMSS, 21K, Bracero

Este miércoles “Signos vitales/ El Pulso de México” una asociación civil supuestamente apartidista, dio a conocer su informe “El Valor de la verdad a un tercio del sexenio”, en el cual se asume como una especie de dueño de la verdad y asegura que el presidente de México en palabras llanas es “un mentiroso”.

Su comité ejecutivo está integrado por María Amparo Casar, Julio Frenk, María Elena Morera, Valeria Moy, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez Vélez, Duncan Wood, Carlos Lascurain (como director ejecutivo y prosecretario) y Enrique Cárdenas como presidente para el periodo 2020-2023.

Cuenta también con un consejo asesor conformado, según su página de internet, por 36 personajes, entre los que se encuentran exsecretarios de estado, ex presidentes del Instituto Nacional Electoral, ex directivos del Consejo Coordinador Empresarial, ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex directores de organismos autónomos y (eso sí) muchos académicos.

Como es imposible en este espacio hacer una semblanza de cada uno de ellos, me referiré solo a su presidente: Enrique Cárdenas, quien en lo político intentó ser candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla. Al no lograrla, quiso postularse como independiente, pero no reunió los requisitos necesarios. En las elecciones extraordinarias para gobernador de esa entidad, fue candidato por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano y perdió ante Miguel Barbosa, precisamente de Morena. Y ahora preside un organismo “apartidista”.

Pero quizá lo más interesante de su biografía es precisamente su paso por las asociaciones y civiles y fundaciones. De acuerdo con fuentes diversas, él participó en quitar a Manuel Espinosa Yglesias el control de la Fundación Mary Street Jenkins para dejarla en manos de los herederos de William Jenkins, a quienes se investiga por presunto lavado de 14 mil millones de pesos (https://almomento.mx/diario-ejecutivo-el-fin-del-hombre-mas-rico-de-mexico/ y https://almomento.mx/diario-ejecutivo-los-jenkins-ya-huyeron-y-derbez/).

Cárdenas fue rector de la Universidad de las Américas-Puebla y asumió el cargo en el momento en que existía un conflicto por la participación de la Fundación Jenkins en esa institución educativa. Su rectorado concluyó en 2001 y según el denunciante del fraude de la Fundación Jenkins (Guillermo Jenkins de Landa), desde 1988 sus directivos comenzaron a desviar recursos a paraísos fiscales como Suiza, Panamá y Bahamas, precisamente cuando Cárdenas era rector. ¿Supo del fraude o participó en él? Dejo la pregunta abierta.

Lo que sí es un hecho es que Cárdenas fue denunciado por el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Álvaro Ramírez Rivera, por presunto peculado y defraudación fiscal por 14.2 millones de pesos, cometidos durante su gestión al frente del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Y es el presidente del organismo que se asume como defensor de la verdad.

Las supuestas 80 “mentiras”

Hace poco más de un año Artículo 19 presentó su informe sobre México 2019 y retomó análisis de la agencia Spin para criticar las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señalaba que el mandatario mexicano había hecho 15 mil afirmaciones falsas o no comprobables, en 270 conferencias de prensa, lo que equivaldría un promedio de casi 50 “mentiras” diarias, como lo publiqué en mi columna de ese momento considerando absurdo y poco serio para un organismo defensor de periodistas incluir ese tipo de “análisis”.

Ahora, el organismo “Signos Vitales” en su reporte de 200 páginas, retoma otra vez la contabilidad de Spin y la aumenta: “en promedio, el Presidente miente en 80 ocasiones durante cada una de sus conferencias matutinas”. Asegura que “López Obrador está a punto de duplicar las aparentemente inalcanzables 23 mil mentiras que The Washington Post le contabilizó a Trump en todo su mandato”.

Este organismo, Spin, está dirigido por Luis Estrada Straffon, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) -curiosamente igual que Cárdenas-, y fue director de comunicación social de la secretaría de Gobernación (el secretario era Fernando Gómez Mont), director de Evaluación de Riesgo Político en la Dirección General de Análisis Político de la Presidencia de la República, y director general Adjunto para la Reforma del Estado de la Unidad para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Es decir funcionario de gobiernos panistas.

Claro que Spin es también proveedora de servicios al Instituto Nacional Electoral (INE) desde hace varios años. Pero quizá lo importante es ¿cuál es su metodología para detectar las supuestas mentiras presidenciales?

Para empezar esta agencia es cuidadosa y procura no mencionar la palabra “mentira”, sino que se dedica a buscar “afirmaciones no verdaderas” en las mañaneras, diferenciándolas en:

1.- “Promesas, aquellas que son posibilidades, pero no son verdaderas porque hay que esperar para que se hagan”.

2.- “Compromisos, aquellos que se le asegura a la prensa entregar información”.

3.- “No falseables, aquellas en que no se puede confirmar su veracidad”.

4.-.”Falsas, aquellas en que se demuestra que miente o que no se pueden comprobar que sean verdad completamente”.

Con base en estas cuatro categorías, todos los días los analistas de Spin (¿pagados por los recursos que la agencia cobra al INE?) desmenuzan el discurso presidencial y le asignan cualquiera de esos rubros, para que organismos como Artículo 19 o Signos Vitales argumenten que el presidente “miente todos los días”, según los dueños de la verdad.

Las mentiras de los dueños de la verdad

Como un ejercicio, invito al lector a que analice las “afirmaciones no verdaderas” o “mentiras” en las que incurre Signos Vitales (con su propia metodología), sólo en los primeros tres párrafos de la introducción del documento, los cuales a continuación reproduzco:

“La verdad es uno de los valores más importantes en las relaciones humanas y es también, tristemente, uno de los que más se han denigrado, manoseado y maltratado por parte del gobierno federal a través del presidente de México.

“A más de dos años de haber iniciado su gestión y con una aprobación cercana al 60%, el presidente López Obrador continúa tomando decisiones que alejan a los mexicanos, cada vez más, de alguna recuperación factible y tangible en relación a toda una gama de problemas que se están enfrentando en la actualidad. Con ese nivel de aparente consentimiento de la sociedad, se entiende que la única verdad que puede y debe de prevalecer en el país es la que el mandatario disponga, provea y coloque diariamente en los medios de comunicación.

“Parte de esta estrategia de alejamiento a la solución oportuna de problemas se basa, precisamente, en fragmentar o eliminar la verdad y en atentar en contra de la cooperación ciudadana. De la misma forma, esta fórmula implementada por el Presidente se complementa con el fomento y culto a la mentira, las medias verdades o el uso de datos no verificables, mismos que se confeccionan cada mañana en las conferencias de prensa que él mismo dicta, dirige y organiza”.

Personalmente no encontré, en estos tres párrafos ni “promesas” ni compromisos”, pero si al menos cinco afirmaciones “No falseables” y otras cuatro “Falsas”. Pero sí detecto un “compromiso” y una “promesa” en el último párrafo de su introducción que dice: “El origen de Signos Vitales y su función principal es la de aportar en la difusión de información veraz, a través de hechos comprobables y el uso de datos fidedignos”.

Dice el filósofo del metro: quien se erige dueño de la verdad, también es propietario de la mentira.

Tianguis

Este miércoles la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se reunió con los integrantes del “Cuarto de junto”, encabezados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, para analizar las prioridades en materia de negociación comercial. La funcionaria destacó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con la apertura comercial por su contribución al desarrollo social y económico del país, y reiteró que durante esta administración se concluyeron las negociaciones comerciales del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), así como del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), y se implementan las disposiciones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Clouthier y Salazar, acordaron fomentar foros de colaboración público-privados, como mecanismos de consulta y comunicación esencial para la definición de estrategias conjuntas en torno a la política comercial… Grave, pero en una reunión con autoridades del Estado de Guerrero, Guardia Nacional y funcionarios del Municipio de Tixtla, empresarios expusieron problemas de robo de mercancía por parte de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los empresarios apoyo de autoridad y acompañamiento en los ingresos a la zona de Tixtla, en determinados días y garantía de libre entrega en los días y horarios acordados… Interesante el informe de Airbnb México, que dirige Ángel Terral, sobre tendencias de viaje realizado por Ipsos en donde confirma que 88 por ciento de los mexicanos viajará este 2021 para reconectar con su familia inmediata y extendida a través de viajes seguros. Dentro de la preferencia de viajes se encontró que 57 por ciento tiene una alta intención de viajar, siete por ciento ya reservó al menos un viaje, 21 por ciento dijo estar planeando y el 29 por ciento espera viajar pero no ha empezado a planificar. La plataforma informó que ha cumplido en tiempo y forma en la recolección y el pago del IVA e ISR… Qualis Technologies, empresa mexicana que dirige Isaac Bissu Bali, lanzó Expediente Médico Avanzado (EMA) para un registro digital del historial médico que se puede actualizar y consultar en tiempo real desde cualquier lugar. Como consecuencia de la situación de la pandemia, EMA desarrolló la función de ‘Triage Respiratorio’, que es un servicio gratuito para los derechohabientes de centros de salud, mediante la cual a través de preguntas por SMS se puede saber de forma preliminar si esta persona pudo haberse infectado de COVID-19. También, este mismo servicio también funciona para realizar operaciones básicas relacionadas con las citas, como solicitud de una nueva o cancelaciones. Entre otras cosas, se busca que sus pacientes tengan una menor exposición a riesgos, especialmente en emergencias sanitarias… Hablando de Salud, en el IMSS de Tamaulipas hay un “negrito en el arroz”, pues en la institución que dirige Zoé Robledo, se dará especial atención a las de consumibles de impresión. Y es que durante 2020, algunas de sus delegaciones se enfrentaron a obstáculos con origen en Lexmark, productora estadounidense que en México dirige Isaac Bessudo. En 2021, su Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional descalificó a AP Química Industrial y Grupo Paliba, que volvieron a proponer dichos tóners al participar en el proceso LA-050GYR014-E48-2021. En la Delegación Tamaulipas, de Velia Patricia Silva, aún no se emprende la nueva contratación. El asunto es que en muchas licitaciones se ha descubierto que los consumibles pueden durar menos de la mitad de lo prometido… NYCE Sistemas de Gestión, de Pablo Corona, y el Consejo Regulador de Industrias y Establecimientos Mercantiles (CRIEM), de Hugo Ceballos, acordaron impulsar el nuevo esquema de certificación Safe Trade Management, que está sustentado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y alineado con las regulaciones aplicables en cada uno de los 32 estados del país y sus dos mil 446 municipios. También permite blindar las operaciones de negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas y verifica los procesos del cumplimiento de sus obligaciones regulatorias, fiscales, laborales y administrativas… Trabajar conjuntamente para generar las mejores prácticas de seguridad, colaborar con los tres niveles de gobierno, promover leyes o normatividades que se traduzcan en mejores condiciones de prevención y reacción contra cualquier delito donde puedan actuar, acordaron los presidentes de las Asociaciones Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), Salvador López Contreras y Víctor Presichi Sandoval, respectivamente. Mediante la alianza se unieron más de 150 empresas de ambos ramos… Pasando a temas más amables, este jueves fueron presentadas la medalla conmemorativa y la playera del 21K Guadalajara Virtual, hidratado por Electrolit y nutrido por Granvita, en el momento en que comenzó esta carrera en la cual cada atleta puede hacer 21 kilómetros en cuatro sesiones. En la presentación, el presidente municipal suplente de Guadalajara, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, recordó la importancia del evento al ser parte de las distinciones como Capital Mundial del Deporte y como un referente a nivel mundial. A su vez, Tomás Gallo Padilla, director general de la Comisión Municipal del Deporte (Comude) de Guadalajara, dio a conocer que por una contingencia ambiental se amplió un día más para que los participantes cumplan los 21 kilómetros y se extendió la fecha de inscripción. Óscar Taquechi Reveles, gerente de Promoción y Eventos de Electrolit, dijo que es importante dar continuidad a este evento, aunque sea de manera virtual.Ahí se anunció que consorcio Aga se unió a la lista de patrocinadores del evento… Siguiendo con el deporte y con Guadalajara, UpickTrade.com, la plataforma de apuestas deportivas mexicanas anunció que la leyenda de las Grandes Ligas de Béisbol, Pete Rose, se convertirá en embajador de este servicio y proporcionará sus recomendaciones diarias, durante la temporada 2021, en exclusiva, para los suscriptores. Carlos Lazo, presidente de Xoy Capital de Upick, dijo que con este acuerdo los clientes tendrán un “contenido exclusivo y valioso”… Trabajadores ferrocarrileros criticaron que Víctor Flores Morales, reaccionó de manera arbitraria, prepotente y caciquil a los comentarios de la mañanera sobre investigar su prolongada y corrupta gestión al frente del sindicato, por las irregularidades en su actuar y la ausencia de democracia. Incluso exigieron que la IVT se defina acerca de este líder sempiterno… El Congreso Agrario Permanente rechazó el Programa “Bracero” que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para ampliar las visas de trabajo temporal cuando México enfrenta una reducción de agricultores, pues existen 2.4 millones de jornaleros que se ven obligados a emigrar.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

The post DIARIO EJECUTIVO: Signos Vitales y el monopolio de la verdad appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.