DIARIO EJECUTIVO: Vampirescamente nos chupan ingresos

Roberto Fuentes Vivar

¿Se oficializaron los kilos de 800 gramos?

Reportes, peso, Seguridad, pesca, BC, cannabis

Todos los días algún comerciante (cual Drácula de Bela Lugosi o vestido del conde Satán Carroña, ese personaje legendario de la familia Burrón), nos chupa unas gotas de sangre para colmar su ansiedad… y no nos damos cuenta.

Todos los días alguien (como en las fábulas de policías y ladrones, de Trino o como el inmortal Ruperto Tacuche cuando regresa a las andadas) nos roba un peso… o dos… y no nos damos cuenta.

Todos los días vemos cómo los ingresos alcanzan para comprar menos (para quedarnos cual vil Chón Prieto, el enorme paupérrimo creado por Ríus o como la Divina Chuy de Gabriel Vargas)…. y no nos damos cuenta.

Todos los días (como si fuéramos atendidos por Ticiano Truyé, Fiacro Franco o Tititno Tinoco, respectivos personajes de Ríus y Vargas) vemos cómo un kilo se convierte en 800 gramos o un litro en 900 mililitros… y no nos damos cuenta

Todos los días, alguien se enriquece (como el omnipresente Gastón Billetes, de Abel Quesada) con el dinero que gastamos en productos básicos… y no nos damos cuenta.

Todos los días somos víctimas de las atrocidades de comerciantes y productores de alimentos (quizá asesorados por las mañas de Mike Godness y el Cabo Chocorrol, los personajes de El Fisgón) que, en silencio, nos esquilman como libándose nuestros jugos gástricos.

Todos los días suben los precios (como gamborimbos de la serie de El Santos de Jis y Trino)… y ni nosotros, ni nadie se da cuenta.

La estrategia de las grandes empresas productoras y distribuidoras de artículos básicos ha sido, desde que inició la pandemia, aumentar sus ventas en valor, pero reducirlas en volumen.

Y la diferencia la pagamos los consumidores.

Esta práctica (inmoral en una época como la que vivimos en medio de una pandemia) la he visto en granos (frijol, arroz), bebidas (tanto carbonatadas como alcohólicas), productos de primera necesidad (azúcar), enlatados (atunes, sardinas), en las tortillas empaquetadas, en carnes frías (jamones, quesos de puerco), lácteos (leches, quesos y cremas)… y hasta en otros alimentos empacados (un pastelito de Bimbo que cuesta hoy 21 pesos).

Con esta práctica se han casi oficializado los kilos de 800 gramos y los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que miden mes a mes la inflación, no se han dado cuenta, quizá porque analizan el mismo tamaño del empaque (ahora con 800 gramos) y lo comparan con otro del mismo tamaño que hace dos años contenía un kilo.

Tampoco se han dado cuenta las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor, ni siquiera millones de mexicanos han notado que el paquete que antes era de 500 gramos ahora es de 400, pero cuesta lo mismo o más caro.

¿A dónde va este dinero que nos quitan? Seguramente a los bolsillos de los 200 mil inversionistas de la Bolsa de Valores que cada trimestre se frotan las manos para saber cuánto les va a tocar de utilidades y quizá hasta saquen brillo a su anillo de diamantes como lo hacía el inmortal personaje de Abel Quezada.

Lo que les dejamos a los grandes

Nada más para dar una idea de cómo las empresas han salido ganando con prácticas de aumentar ventas, pero bajando volumen, vale la pena revisar los reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, todas con datos anuales o a diciembre de 2020, ya en plena pandemia.

Grupo Bimbo aumentó sus ventas de 291 mil 966 a 331 mil 081 millones de pesos, es decir 13.4 por ciento

Grupo Bachoco reportó un crecimiento de ventas de 15 mil 134 millones a 18 mil 328, con un avance de 21.1 por ciento.

Grupo Bafar, subió sus ventas de cuatro mil 016 a cuatro mil 623 millones de pesos, con un crecimiento de 15.1 por ciento.

Gruma, las aumentó de 19 mil 442 a 21 mil 940 millones de pesos, con un incremento de 13 por ciento.

Grupo Herdez, reportó ventas en 2020 de 24 mil 030 millones de pesos, 7.2 por ciento más que el año anterior.

Grupo Lala, pasó de 70 mil 784 a 80 mil 831 millones con un avance de 6.7 por ciento.

Sigma Alimentos, reportó ingresos por seis mil 347 millones de dólares (dos por ciento menos que en 2019), pero en monedas locales las ventas acumuladas aumentaron siete por ciento en 2020.

Las otras ventas

Fuera de los reportes de la Bolsa Mexicana de Valores y con datos de Información Sistematizada de Canales y Mercados (Iscam), un organismo que se dedica a medir mes a mes el comportamiento de las ventas a las tiendas de abarrotes, se puede observar el crecimiento (en valor no en volumen) de las grandes empresas, durante el año pasado:

Nestlé 10.7%

Gamesa 15.4

Alpura 14.7

La Costeña 13.5

La Moderna 11.0

Mc Cormick 12.6

Maruchan 19.3

Kelloggs 10.9%

En total las ventas, no solo de alimentos como los que se mencionan en las líneas anteriores, sino de todos los productos distribuidos en los abarrotes, aumentaron 8.0 por ciento en valor, pero se redujeron 2.4 por ciento en volumen, según la misma fuente.

Los supermercados y Oxxos

Y qué decir de los supermercados que (como si fueran los caníbales Puk y Suk de la historieta Chanoc o los chicos malos de El pato Donald) aprovecharon la pandemia y sobre todo las ventas de pánico de hace un año para obtener ganancias.

De acuerdo con los reportes a la Bolsa de Valores:

Walmart aumentó sus ventas ocho por ciento en 2020

Chedraui las incrementó en11.9 por ciento

Soriana las redujo en 2.3 por ciento y tuvo que cerrar tiendas (de 810 a 795 locales). ¿Habrá tenido que ver el boicot de consumidores tras de que Luis Martín Bringas, uno de los principales accionistas del grupo anunció su apoyo al Frente Nacional AntiAMLO (Frenaa)?

En Oxxo, según su reporte, “las ventas mismas-tiendas tuvieron una disminución de 5.4 por ciento en comparación al 2019, impulsado principalmente por una disminución de 16.8 por ciento en tráfico, parcialmente compensado por un incremento de 13.7 por ciento en el ticket promedio”.

Es decir menos compradores pero que gastan más

Medicinas caras y auge de farmacéuticas

En el caso de la venta de medicamentos, que también registró fuertes aumentos de precios, no hice personalmente el análisis, pero recurro a una noticia publicada el lunes en La Jornada, firmada por Braulio Carbajal.

“Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de algunas de sus vacunas contra Covid-19, pues según datos de mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos.

“Para poner en contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta anualmente en el pago de pensiones, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de un billón de pesos.

“La suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de pesos presupuestados para el sector salud este año, y es casi la mitad de los ingresos totales que se estima tendrá el país este año, que serán 6.2 billones de pesos”.

En síntesis, a los mexicanos nos subieron (por abajo del agua) los precios de alimentos y medicamentos. Mientras que una empresa como Bimbo obtenía ventas históricas (récord o las ventas más altas de su historia), los compradores registramos un desangrado histórico en nuestros bolsillos.

Dice el filósofo del metro: empresas con superávit, mexicanos con déficit.

Tianguis

Siguiendo con el tema, los analistas de Intercam, señalan que las tiendas de Autoservicios enfrentarán durante el primer trimestre de este año elevadas bases de comparación contra el mismo periodo de 2020, en el que se realizaron compras de pánico ante el inicio de la pandemia en México. En el sector Alimentos, se esperan reportes mixtos, con una moderación en los crecimientos… Otro análisis interesante es el de CIBanco que señala que la semana pasada fue de consolidación de ganancias para el peso mexicano, permitiéndole apreciarse hacia 19.90 unidades por dólar. “El buen ánimo en el mercado cambiario mexicano fue reflejo de los buenos datos económicos y resultados empresariales, a pesar de un entorno de empeoramiento de la pandemia”… La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI indica que 66.4 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1 por ciento, respectivamente. Concretamente parece ser que existe ya una tendencia a la baja en la percepción de inseguridad en las urbes… Pero en el medio rural no sucede lo mismo y diversos proveedores y comerciantes decidieron suspender, por falta de seguridad, a partir del 15 de abril y hasta el dos mayo de 2021, la entrega de mercancía (concretamente productos básicos) en las carreteras de los municipios de Tixtla, Chilapa, Chilpancingo y Acapulco… Uber, que comanda Gretta González en México, realiza un trabajo interesante con autoridades de seguridad en distintos estados. De hecho, en ocho entidades ya tienen acceso a la ubicación de un viaje si el usuario o conductor presiona el botón de 911 en la app en caso de emergencias…. Regresando al tema de alimentos Marcelo Costero, presidente del grupo Acuícola del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (Conafaab), dijo que la acuicultura ha tenido un papel relevante en la industria alimenticia nacional, registrando en crecimiento promedio mayor al 10 por ciento anual, y con una producción estimada para este año de 267 mil 800 toneladas de las principales especies como camarón, bagre, tilapia, trucha, huachinango… En lo internacional, el Grupo ACS del español Florentino Pérez vendió a la francesa Vinci, que encabeza Xavier Huillard su parte industrial (encabezada por Grupo Cobra) por cuatro mil 930 millones de euros. En México todos los negocios de ACS se encuentran bajo el nombre de Avanzia y ahora con Vinci continuarán los servicios de energía con Pemex y la construcción de las plataformas marinas. Por cierto, esta misma semana el presidente López Obrador, Octavio Romero y Rocío Nahle estarán en Tula para dar el banderazo de la reactivación de los trabajos en la refinería… El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ratificó a Sofía Belmar Berúmen como presidenta para el periodo 2021-2022, quien tendrá un consejo con tres mujeres directivas: Daniella Gurrea, Cristina Rohde y Nicole Reich,… El conglomerado Xoy Capital, del empresario Carlos Lazo Reyes, adquirió el 50 por ciento de las acciones del equipo de basquetbol Libertadores de Querétaro, un equipo que apuesta por la juventud, teniendo al presidente más joven de la liga (Edgar Baez con 26 años de edad) ex jugador de baloncesto y director comercial del grupo empresarial… En materia deportiva, las cosas están calientes en Baja California, pues el gobernador Jaime Bonilla no sólo expropió un club deportivo y ha emprendido acciones de intimidación en las empresas de Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, sino que el fin de semana fue captado en el juego de béisbol entre Dodgers y Padres en San Diego, acompañado de Titi Marín, hermano de Paola, dueños de casinos en Hermosillo y de los Money Makers y quien interviene en temas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana…. Los Directivos del Consejo Cannábico Nacional (CCN), Silvia Guillen y Alfredo Neme Martín, se pronunciaron a favor de instaurar el Día Nacional de la Marihuana para impulsar la producción nacional de cannabis entre los productores sociales e insistieron en no postergar más allá del 30 de abril la aprobación de Ley Federal para la Regulación del Cannabis porque en México ya se comercializan productos a precios exorbitantes debido a que el mercado del cannabis industrial y de uso adulto no están regulado ni legalizado en un escenario donde aumenta su valor a nivel mundial… En temas sibaritas, Grupo Modelo anunció la compra de la cosecha de cebada en mayo de 2020 y lanzó una nueva edición tributo al campo mexicano, para honrar productores agrícolas y al campo mexicano, se llama “Pura Malta”.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

The post DIARIO EJECUTIVO: Vampirescamente nos chupan ingresos appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.