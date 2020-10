Disney+ estrenará series en TV de paga antes de su llegada a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Como ya sabemos, Disney Plus llegará a México y Latinoamérica el próximo 17 de noviembre, y para calentar motores Disney estrenará en exclusiva algunas de sus series originales en canales de paga de nuestro país.

The Walt Disney Company anunció que sus canales FOX Channel, FX, Disney Channel, Disney XD, Disney Junior y National Geographic estrenarán en exclusiva un adelanto de algunas de sus series exclusivas más importantes entre el 11 y el 16 de noviembre.

“A días de la llegada de Disney Plus a América Latina, múltiples audiencias de la televisión de paga están invitadas a disfrutar de una muestra de la combinación inigualable de contenido que, a partir del 17 de noviembre, Disney Plus ofrecerá a todos los miembros de la familia”, dijo Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America en un comunicado.