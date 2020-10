Ecolab, Fondo Unido – United Way México y Ya Respondiste A.C. donan más de 2,500 porciones de alimento a hospitales Covid-19

Los hospitales beneficiados con la donación de alimento fueron Centro Médico ISSEMYM de Toluca, ISSSTE Adolfo López Mateos y el Hospital General en zona 57 La Quebrada (IMSS)

Los hospitales beneficiados con la donación de alimento fueron Centro Médico ISSEMYM de Toluca, ISSSTE Adolfo López Mateos y el Hospital General en zona 57 La Quebrada (IMSS) Participaron más de 50 colaboradores de Ecolab

Ciudad de México, 21 octubre 2020. La pandemia a causa de Covid-19 ha puesto en jaque al sector salud. Personal médico, entre ellos doctores, enfermeras y personal de limpieza, de hospitales y clínicas del mundo, luchan por combatir el virus aún si aquello implica turnos de trabajo maratónicos, cansancio, heridas físicas a causa del equipo de protección y la amenza constante de contagio al estar expuestos.

Ante la emergencia global, empresas de distintos sectores han buscado efectuar acciones que contengan y reduzcan el contagio, mientras otras apoyan con desinfectantes, sanitizantes y alimentos.

En el marco del Día de la Alimentación, conmemorado el pasado 16 de octubre, Ecolab en conjunto con Fondo Unido – United Way México y Ya Respondiste A.C., llevaron a cabo el proyecto “Juntos por el Cuidado de los Médicos”, que tuvo como objetivo abastecer de alimentos nutritivos y saludables al personal del sistema de salud de los hospitales Centro Médico ISSEMYM de Toluca, ISSSTE Adolfo López Mateos y el Hospital General en zona 57 La Quebrada (IMSS).

“Con el apoyo de Ya Respondiste A.C. y Fondo Unido – United Way México, 50 voluntarios de Ecolab colaboraron para preparar más de 2,500 porciones de alimentos balanceados que fueron entregados al personal médico y de limpieza de hospitales COVID-19. Con estas actividades buscamos ser partícipes y crear una sensibilización sobre la situación de emergencia de salud en la que vivimos y respaldar a quienes nos han cuidado”, dijo Alejandro González, Gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Ecolab en América Latina.

La fundación Ya Respondiste A.C. apoyó en la preparación y logística de entrega de los alimentos. La organización civil es dirigida por la Dra. Joanne Joloy, quien, junto a su equipo de nutrición, adecuaron los platillos para el perfil beneficiado.

“Para Fondo Unido – United Way México es primordial que cada uno de sus programas de inversión social brinden respaldo a las instituciones operantes en la emergencia, que cada acción observe todas las medidas requeridas para no vulnerar a las comunidades y voluntarios, así como potenciar el vínculo y compromiso de las empresas bajo un modelo de impacto y respuesta oportuna a las necesidades más apremiantes”, mencionó Nancy Lara, Directora Ejecutiva de Fondo Unido – United Way México.

La selección de hospitales se realizó después de una consulta y detección de necesidades empleada previamente por Ya Respondiste A.C. y Fondo Unido – United Way México, que impactará las comunidades cercanas a la operación de Ecolab. La actividad se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad e higiene con la finalidad de contribuir a la mitigación de la propagación de COVID-19.

AM.MX/cctp

The post Ecolab, Fondo Unido – United Way México y Ya Respondiste A.C. donan más de 2,500 porciones de alimento a hospitales Covid-19 appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.