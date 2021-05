El 90’s Pop Tour regresa este 2021 con algunas ausencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la gran ausencia de OV7, pero la integración estelar de Ana Torroja y de otros de sus artistas consolidados, Ari Borovoy y Chumel Torres anunciaron el regreso del 90’s Pop Tour, con al menos tres fechas para finales de este año.

El cantante y el youtuber se presentaron esta mañana en conferencia los detalles del regreso del famoso show conformado por artistas que se encumbraron en la década de los 90.

Fue así que se anunciaron tres incursiones a la gira: Ana Torroja, Benny Ibarra y Lynda, quienes prometieron divertirse y dar su mejor versión para los fanáticos de este espectáculo que ha sobrevivido por varios años.

“Me he emocionado porque llevamos más de un año sin pisar un escenario y nosotros necesitamos eso como el aire para respirar y me he emocionado también porque voy a formar parte de una aventura que nunca imaginé estar, rodeada de gente que son amigos y algunos que lo van a ser, pero estoy segura que será una aventura divertida y apasionada”, comentó Ana Torroja sobre su llegada al 90’s Pop Tour.