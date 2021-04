El Rapero DMX ha muerto a los 50 años

CIUDAD DE MÉXICO. – DMX, uno de los raperos más populares y exitosos que surgieron en la década de 1990, murió este viernes a los 50 años.

“Estamos profundamente entristecidos al anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, nombre de nacimiento de Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber sido puesto en soporte vital durante los últimos días”, dijo su familia en un comunicado.

DMX fue hospitalizado el viernes pasado por la noche después de sufrir un ataque al corazón.

Su mánager, Steve Rifkind, dijo el miércoles que permaneció en soporte vital y en coma, y estaba programado para someterse a pruebas de función cerebral.

Los informes iniciales dijeron que el rapero sufrió el ataque al corazón después de una sobredosis, pero sus representantes no han confirmado esa información.

El rapero neoyorquino, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, apareció por primera vez a finales de la década de 1990, con dos álbumes enormemente exitosos.

Lanzó siete álbumes de estudio y apareció en varias películas, pero su vida y carrera se vieron empañadas por abuso de sustancias y problemas con la ley.

¿Quién era DMX?

Nació en Mount Vernon, Nueva York, el 18 de diciembre de 1970 de padres adolescentes.

Criado por su madre como testigo de Jehová, tuvo una infancia abusiva y sufría de asma y otras dolencias.

Pasó un período en la casa de un niño, que es donde comenzó a rapear y escribir música; una caja de ritmos Oberheim DMX en la casa se dijo que era la fuente de su nombre de rapero.

Después de pasar tiempo en la cárcel cuando era adolescente, donde conoció al rapero K-Solo, firmó con el sello Ruff House afiliado a Columbia en 1992, comenzó a lanzar sencillos, sin éxito.

A lo largo de los años, construyó una reputación apareciendo en canciones con Jay-Z, LL Cool J, Mase, the Lox y otros.

Sin embargo, irrumpió en la escena nacional con el lanzamiento en febrero de 1998 de “Get at Me Dog”, que fue lanzado en Ruff Ryders, el sello de su dirección a través de Def Jam.

Fue seguido por “Ruff Ryders Anthem”, el cual debutó en el Número 1 en el Billboard 200 y además vendió más de 5 millones de copias.

Su rap áspero y definitivamente ritmos de la década de 1990 lo convirtieron en una celebridad inmediata.

Con su estilo, logró influir en varios otros raperos; más tarde se acostó con su antiguo amigo, Ja Rule, a quien acusó de robar su estilo de voz áspera.

El seguimiento, “Flesh of My Flesh”, continuó ese éxito multiplatino.

Fue nominado a tres premios Grammy: Mejor álbum de rap por “… And Then There Was X” y mejor actuación en solitario de rap por “Party Up (Up in Here)” en 2001 y de nuevo por “Who We Be” al año siguiente.

La controversia

Sin embargo, su carrera se vio empañada por la controversia casi de inmediato. Se dice que es padre de 15 hijos.

Fue arrestado en varias ocasiones veces en distintos estados diferentes, bajo cargos derivados de:

delitos de drogas

fraude fiscal

no pagar manutención de niños,

resistirse al arresto

crueldad animal, derivado de su crianza y peleas de perros pitbulls.

Su historial de problemas legales es significativamente más largo que su discografía.

Se declaró en bancarrota en el Capítulo 11 en 2013; en 2016, fue encontrado sin respuesta en un estacionamiento de Yonkers, Nueva York, un incidente que más tarde dijo fue causado por su asma.

Trayectoria

Lanzó sólo dos álbumes en los últimos 15 años, “Year of the Dog … Again” y en 2012 “Undisputed.”

Un puñado de sencillos y apariciones como invitados fueron lanzados durante la década de 2010.

Mientras que en 2014 fue cabeza de cartel en el Concierto del 40 aniversario de Def Jam en Brooklyn y cinco años más tarde anunció que había vuelto a firmar con el álbum, aunque no se había lanzado música.

Su actuación más reciente fue en Las Vegas en diciembre de 2019, después de un largo período en rehabilitación.

En julio pasado él y su viejo amigo y compañero rapero, Snoop Dogg, se enfrentaron en un episodio popular de la batalla de DJ de Verzuz, que ve a dos artistas o productores cuadrando y comparando sus historias musicales.

Lograron llegar a una audiencia de más de medio millón sintonizada para una de las batallas más populares de la serie.

Sus otras apariciones en películas incluyen “Exit Wounds”, “Never Die Alone” y “Cradle 2 the Grave”.

Más recientemente, tuvo un cameo en “Top Five” y apareció en “Pimp” y en la película de acción “Beyond the Law”.

