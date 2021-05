Elenco de iCarly alza la voz en contra del racismo

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 17 de junio iCarly estrenará una nueva temporada a través de la plataforma de streaming Paramount Plus, y aunque muchos de sus fanáticos se han mostrado emocionados por esto, otros han mostrado enojo por la integración de dos nuevas actrices al elenco.

Algunos usuarios de redes sociales han insultado a Laci Mosley, quien dará vida a Harper la nueva mejor amiga y roomie de Carly en la serie, pues creen que reemplazará a Jennette McCurdy como Sam, cosa que es completamente falsa.

El problema radica en que Mosley es una actriz afrodescendiente y los fans perciben que este reemplazo fue por cuestiones de inclusión. Sin embargo, cabe recordar que Jennette se negó a regresar a iCarly pues no le interesa retomar su carrera como actriz, además de que reveló que se avergüenza de su aparición en este show de Nickelodeon.

Los comentarios que ha recibido Laci desde que se anunció su llegada al revival de iCarly han sido, en su mayoría, racistas. Ante esto, Paramount y el elenco de la serie compartieron un comunicado en el que celebran la diversidad de su elenco y llaman a detener los comentario de odio en redes.

El texto fue replicado por Nathan Kress y Jerry Trainor (Freddie y Spencer, respectivamente) quienes destacaron que el odio e intimidación hacia otras personas no debe ser permitido.

Miranda Cogrove también compartió el comunicado en sus historias de Instagram y pidió a los fans de iCarly no fomentar el racismo.

Miranda Cosgrove shares an Instagram story condemning racism against new cast member Laci Mosley after fans of the original series targeted the actress for “replacing” Sam Puckett as Carly’s best friend. pic.twitter.com/85SyQYT9TC

— Pop Crave (@PopCrave) May 17, 2021