EPISTOLARIO: La reconstrucción

Por Armando Rojas Arévalo

MARISOL: Después de ver toda la “revolución”, desgarriate o como quieras llamarle, pienso y me sacude un escalofrío como si leyera a Edgar Allan Poe o viera la película El Santo contra las momias, el que llegue a la presidencia, cuando llegue, en el 2024 o 2026 o más si el Congreso le pide de rodillas al actual “señor, por favorcito quédese un poco más”, tendrá tanto trabajo que durará todo su sexenio u ochenio levantando el tiradero que le dejarán para en orden el desbarajuste.

El cesto de la basura se llena toooodos los días: Si no son programas, son organismos de gobiernos. Bueno, hasta candidatos a gobernadores y representantes del “conservadurismo” que le estorban. A lo mejor esta semana, se deshace de CABEZA DE VACA y luego de SILVANO AUREOLES. La cosa es no dejar a nadie en santa paz.

Cómo estará la consigna o la costumbre de echar todas las culpas a quienes, refugiados en la oscuridad de algún sótano, conjuran contra el gobierno “transformador” de nuestro encarnado líder, que el diputadete poblano BENJAMIN SAUL HUERTA dijo en el noticiero radiofónico de JUAN FRANCISCO ROCHA que es inocente, que tiene la conciencia tranquila (¡ooohhh!) y que todo el problema en que se ha visto envuelto -por su desviada calentura- “es una infamia, una calumnia urdida desde por la mafia del poder”. Como dicen en Morelos “¡aaarajo!” Ahora resulta.

Bien lo dijo nuestro encarnado líder esta mañana en su conferencia, “no les van a gustar”, refiriéndose a los candidatos que sustituirán a los destronados. Bueno, a mí ni me gusta ni no me gusta, sino todo lo contrario, pero a los guerrerenses, machos hasta las cachas, les va a caer como mentada: MORENA postuló a la hija de FELIX SALGADO como su candidata a gobernadora, con lo cual se cumple la cínica amenaza que ayer hizo el propio SALGADO en Chilpancingo: “no sé cómo, pero voy a ser gobernador”. O sea, vistas las cosas de manera simplista, quiso decir “todos modos, Juan te llamas”. Claro. Tendremos en su hija a la primera ¡gobernadora juanita!

Hasta dónde llega la soberbia por el poder que le otorga su compadrazgo con el presidente , que FELIX SALGADO advirtió ayer a LORENZO CÓRDOVA, presidente del INE, ”mucha suerte Lorenzo, será la última elección que organice el INE”.

Nuestro bien amado líder ya lo ha dicho, reformará al INE porque no sólo está llena de corruptos, sino que es el organismo que más gasta en México. Igual reformará, o acabará (que para el caso es lo mismo) con el INAI y el INEGI, de los tres o cuatro organismos autónomos que hasta ahora se han salvado de este exterminio.

Siguiendo con la sana costumbre de echar culpas a fantasmas, el encarnado guía acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) actuar de manera antidemocrática, porque conspiraron y buscaron subvertir la paz al cancelar las candidaturas a gobernadores de Félix Salgado y Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

MIENTRAS, EN LA NOBLE Y CONSTRUCTIVA TAREA diaria de no dejar títere con cabeza, siempre y cuando sea adversario, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados votó a favor de desaforar al gobernador panista de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acusado de operación con recursos de procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

DE OTRAS COSAS, ¿Será así en todo el territorio nacional? Me preguntaron varias personas a propósito del comentario que escribí hace semana y media, de que pueblos como Arriaga, Chiapas, donde nací y estuve hasta mi adolescencia, parecen muertos vivientes. La gente no sale de sus casas, muchos comercios cierran temprano y los agricultores y ganaderos manejan a control remoto sus ranchos desde otras ciudades, por la inseguridad y el miedo que provocan grupos criminales que se han adueñado de la ciudad.

Citaba también el caso de Aguililla, Michoacán, y de Celaya, Guanajuato, ciudad que ha sido considerada como la más peligrosa del país.

CHRIS LANDAU, quien fuera embajador del gobierno de TRUMP en México soltó la respuesta precisa hace unos días: El 40 por ciento del territorio nacional está en poder de los grupos criminales. En casos como este no dudo de la veracidad del dato. Los norteamericanos tienen información privilegiada.

LANDAU, quien durante su gestión se dedicó a recorrer el país para disfrutar de sus playas, montañas, bosques, pueblos mágicos y la gastronomía, fue más allá de la simple respuesta. Los grupos criminales se han apoderado de gran parte del país por la actitud “pasiva” del gobierno de LÓPEZ OBRADOR ante los cárteles de la droga, dijo.

Hablando en el foro convocado por el Consejo de Embajadores Estadounidenses el pasado 21 de abril, LANDAU aseguró que AMLO permite que los grupos criminales actúen, pues “considera que son una distracción”.

Sacado de onda, nuestro amado presidente dijo que su gobierno no ataca la inseguridad y la violencia con balazos, como muchos quisieran, porque “Nosotros no queremos que haya masacres como antes, no es ‘mátalos en caliente’, no queremos que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos”, expresó durante la mañanera del miércoles.

¡VUELTA LA BURRA al trigo!: “Enfrentar a estos grupos criminales se requiere que no haya corrupción y que exista una línea divisoria entre el gobierno y el crimen; son concepciones distintas, por eso entiendo que plantee estas cosas; nosotros no queremos que haya masacres como antes, no es mátalos en caliente. No queremos que supuestos capos profanen cuerpos, lo de Sinaloa para que no quede duda fue una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente, son concepciones distintas”.

La política del gobierno está basada en principios y “sin pelearnos”. Replicó AMLO a LANDAU.

Ni hablar. Ojalá me equivoque, pero pronto se necesitará pasaporte y visado para viajar, visitar y radicar en México. Aparte del pago por el derecho de piso, claro.

