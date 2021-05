EPISTOLARIO: Patético

Por Armando Rojas Arévalo

ANAHI: En principio me causó asombro, por la osadía; luego estupor, por la falta de respeto a la ciudadanía y a la decencia política; tristeza al avizorar un panorama desalentador donde los “juanitos” serán, digamos, la salida más grosera de la nueva “democracia”. Empero, no me causó extrañeza porque ya se está haciendo costumbre para llevar al poder, a como dé lugar, contra quien se oponga y pese a quien le pese, a candidatos “capricho”.

EVELYN SALGADO fue postulada por MORENA como candidata al gobierno de Guerrero, según MARIO DELGADO, “líder” de ese partido, porque “arrasó” en la encuesta que se hizo para ver a quien quería el pueblo de Guerrero. Me imagino que todo el mundo allá gritó “¡Evelyn, Evelyn y ya!”

La hija de FELIX SALGADO MACEDONIO, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial le negó reconocimiento a su registro, ya es conocida con el sobrenombre de “Juanita”, porque, sin ninguna trayectoria política y mucho menos experiencia política, con ella gobernará su famoso padre, cumpliendo su arrogante advertencia de hace poco más de una semana: “no sé cómo le voy a hacer, pero yo seré gobernador de Guerrero”.

Todo parece indicar que EVELYN, una vez elegida solicitará licencia y el Congreso de Guerrero nombrará “gobernador provisional” a FELIX SALGADO, su padre. Esa es una de las opciones. La otra posibilidad es que EVELYN no renuncie y su padre sea el que maneje todo.

CORRÍA EL MES de agosto de 2009. El ahora presidente de México sacó de su manga la candidatura de RAFAEL ACOSTA “Juanito” para delegado en Iztapalapa en lugar de CLARA BRUGADA –hoy alcaldesa de la misma jurisdicción-, quien había sido rechazada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Eran tiempos en que al interior del PRD las famosas “tribus” peleaban por el poder partidista. En el marco de esas disputas, SILVIA OLIVA FRAGOSO, candidata de la corriente “Nueva Izquierda”, impugnó la candidatura de BRUGADA y el tribunal electoral le dio la razón.

Los tiempos legales estaban rebasados, así que LÓPEZ OBRADOR decidió apoyar a un personaje peculiar apodado “Juanito”, candidato del PT sin posibilidades, a condición de que renunciara una vez ganara la elección y dejara en su lugar a CLARA BRUGADA. “Juanito” públicamente dijo sí, pero después, al ganar la elección, se negó a renunciar al puesto. Al tal Juanito siempre le recordaron cumplir su palabra, en todo momento le dejaron en claro que tendría que renunciar al cargo y permitir que CLARA BRUGADA fuera designada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el inesperado candidato se aferró a su triunfo y amenazó con ejercer el cargo.

¿Sabes quién operó para que “Juanito” aceptara renunciar? ¡MARCELO EBRARD!, quien era jefe del gobierno del Distrito Federal y hoy es secretario de Relaciones Exteriores. ¿De cuánto fue el cañonazo para Juanito? Nadie sabe, sólo que el personaje renunció y tiempo después se dijo víctima de un atentado contra su vida.

FIEL A SU COSTUMBRE de nombrar “Juanitos”, LÓPEZ OBRADOR hoy repite la fórmula en Guerrero, para hacerle “justicia” política a su compadre FELIX SALGADO MACEDONIO, a través de la hija de éste, EVELYN.

Repito: Una vez que la elijan, ya siendo gobernadora EVELYN solicitaría licencia al Congreso estatal para que éste, a su vez, nombre a FELIX gobernador provisional, hasta que el propio congreso quiera.

Seguramente, la estrategia de “juanitos” se va a seguir aplicando como respuesta a las decisiones de organismos autónomos. Lo de Iztapalapa y lo de Guerrero hay que interpretarles como una especie de grito estentóreo desde Palacio Nacional: “¡¡al diablo las instituciones!!”

Ojalá no se dé en niveles más altos. Digamos la silla presidencial.

MIENTRAS, los premios Chiapas (en letras, artes y ciencias) están a punto de tomar casetas de autopistas para sacar el “gasto”, en virtud de que el gobierno de la entidad encabezado por RUTILIO ESCANDÓN les debe cinco meses de la pensión que se les otorga de por vida al recibir el galardón. No te creas que es un gran baro, que se pueda vivir con ella acostado en la hamaca. Qué va.

EN TANTO, en lo que va del gobierno de RUTILIO no se ha vuelto a otorgar un premio Chiapas. No sabemos si porque no hay dinero en las arcas, o porque de plano no se quiere premiar a los ilustres. Fuchi caca.

Con que no vayan a inventar “juanitos”, es suficiente.

MISTERIOSO VIAJE de ISABEL ARVIDE, cónsul de México en Estambul, para reunirse en Quintana Roo con el presidente. ¿Personera de alguien? ¿viene a quedarse en lugar de JESÚS RAMIREZ?

Como estamos, todo puede ser posible.

