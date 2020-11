ESTADO DE LOS ESTADOS: 4T no pasa prueba del ácido

Lilia Arellano

“La corrupción lleva infinitos disfraces”: Frank Herbert

4T no pasa prueba del ácido

Gobierno de AMLO debe aclarar al menos 25.7 mil mdp: ASF

FMI: 48% de la población de México resiente pobreza laboral

Perder el empleo, principal preocupación en la CDMX: Evalúa

Ciudad de México, 6 de Noviembre de 2020.- La actual administración ha hecho de la honestidad y del combate a la corrupción su bandera, y ha centrado sus ataques a los regímenes anteriores en la ofensiva tanto al manejo irregular de los recursos públicos como a la desviación de los mismos para otros fines, particularmente electorales. Pero hasta donde se ve el nuevo gobierno anti-liberal también adolece de las mismas deficiencias: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entregó a la Cámara de Diputados los Informes Individuales de la Segunda Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 –de hecho es la primera porque la pandemia por Covid-19 le impidió hacer lo propio en junio de 2020-, la cual no incluye los resultados preliminares de los principales programas del gobernó federal y de los tres megaproyectos de infraestructura de la 4T: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. No obstante, la ASF pidió al gobierno del presidente López Obrador la aclaración de 25.7 mil millones de pesos. Los fondos y programas de los sectores Salud y Educación representan 82.47%, pues entre ambos suman 21 mil 236.7 millones de pesos. Por otro lado, varios super delegados, sin rendir cuentas, se van de campaña para competir por gubernaturas.

Durante esta evaluación del primer año de gestión de gobierno se publicaron 487 de los 1287 informes de auditoría programados, quedando pendientes los principales programas y proyectos de López Obrador, de los cuales deberán informar a más tardar el 20 de febrero de 2021. Aún así, el auto denominado régimen de la cuarta transformación no salió bien librado, a pesar de que día a día, en las conferencias de prensa mañaneras, el inquilino de Palacio Nacional no deja de repetir que ellos “no son iguales” a los anteriores gobiernos, y que no roban, no mienten y no traicionan, aún y cuando los números señalan sigue predominando la opacidad y los daños a la Hacienda Pública federal.

El monto total observado no es determinante, aclaró la dependencia a cargo de David Colmenares Páramo, pues, de esa cifra, 737.8 millones ya fueron recuperados, mientras el restante por aclarar suma 25 mil 10.2 millones de pesos. Eso sin contar las observaciones que habrán de hacerse a los megaproyectos de infraestructura de López Obrador, y a sus programas estrella como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. En el caso de la Cuenta Pública 2019, las observaciones pueden incrementarse exponencialmente una vez practicadas todas las diligencias de auditoría del año fiscal completo, o bien incluyendo en la muestra otras dependencias, proyectos, fondos y programas. La ASF destacó: el 54.6% del monto observado corresponde a la falta de documentación comprobatoria, mientras que el 8% a pagos improcedentes o en exceso, el 6.5% a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o comprometidos y sin ser reintegrados a la TESOFE y el 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, siendo el restante a otros conceptos. La ASF informó han iniciado más de 4 mil 900 procedimientos que involucran alrededor de 14 mil presuntos responsables.

Hasta el momento, en cuanto a las observaciones al sector Salud, el monto total de tres programas suman 20 mil 794.1 millones (80.76% del monto total observado), siendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) la cifra más robusta, pues asciende a 9 mil 536.6 millones de pesos. El segundo lugar lo ocupa el Seguro Popular, pues las observaciones señaladas para esta segunda entrega contabilizan 8 mil 499.6 millones de pesos. En tanto, al Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral se le practicaron 33 auditorías a 89.6% de sus recursos, encontrándose un monto de 2 mil 667.9 millones de pesos en observaciones.

Respecto a los cinco fondos y programas del sector Educación con mayores observaciones en la Cuenta Pública 2019, la cifra suma 442.6 millones de pesos, y con el monto más alto está el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con 194.9 millones, seguida del Programa Nacional de Inglés (Proni), con un monto de 112.8 millones de pesos en observaciones. El Programa de Expansión de la Educación Inicial acumuló 85.4 millones de pesos, Escuelas CIEN, 26.1 millones, y el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 23 millones.

Todavía falta mucho camino para que la ASF concluya la revisión de 2019 con alrededor de 800 auditorías en proceso, entre ellas casi una decena para el Tren Maya, así como la relacionada con la suspensión y cierre del proyecto del NAIM, en Texcoco, con el argumento de que se había incumplido con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, de Enrique Peña Nieto. Y hasta el momento, el gobierno de López Obrador no ha presentado ninguna prueba de corrupción en esa obra cancelada con una “consulta popular” a dedo alzado, que no fue más que puro circo.

Ahora bien, todo parece indicar que el Tren Maya tampoco se apega al PND 2019-2024 de López Obrador, pues dicho plan obligaba a construirlo mediante el esquema de Asociación Público Privada, pero ante la ausencia de rentabilidad de la mayor parte de los tramos no hubo inversionistas que quisieran entrarle. Y para satisfacer los deseos del tabasqueño, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha transferido recursos fiscales de donde ha podido para cubrir el costo de su realización.

Habrá que ver cómo la 4T justifica ese caudal de irregularidades en su cuenta pública.

PANDEMIA INCREMENTA POBREZA: FMI

Este miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió: la pandemia por Covid-19 disparó la pobreza laboral –ingreso insuficiente para los satisfactores básicos- en México. Precisó se incrementó de 36 por ciento a 48 por ciento la población del país que resiente esta situación, por lo cual recomendó poner en marcha un sistema nacional de seguro por desempleo. El organismo estimó que el ingreso en el país en 2020 se reduzca en mil 883 dólares por habitante y, como ya ha anticipado, el Producto Interno Bruto (PIB) caiga 9 por ciento.

Para México, el FMI estima un crecimiento de la deuda de 12 puntos del PIB, para alcanzar un tamaño equivalente a 65 por ciento de la economía, debido a una “fuerte contracción” de la actividad económica y a la depreciación del peso. Advirtió que el nivel de endeudamiento puede escalar hasta 73 por ciento del PIB en cinco años. Tras la evaluación del Fondo Monetario Internacional y para no variar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Arturo Herrera, rechazó las recomendaciones del organismo, entre las que se encuentran modificar la estrategia de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) para alejarla de la refinación, así como aumentar impuestos, entre ellos los que gravan el consumo. Sin embargo, el FMI considera México requiere una “reforma tributaria creíble a mediano plazo –para aplicar una vez que la recuperación esté en marcha- con el fin de reforzar el espacio para brindar apoyo a corto plazo, cerrar brechas fiscales, reducir la deuda pública y financiar inversiones necesarias y el gasto social”.

Para el Fondo, las autoridades mexicanas deben “abordar contundentemente la informalidad en el mercado laboral”, impulsar los esfuerzos en materia de gobernanza, optimizar la inversión pública, mejorar el acceso al crédito y aprovechar la participación privada en el sector energético. Entre los riesgos para las proyecciones de deuda se incluyen una recuperación más lenta de lo anticipado y mayor apoyo financiero para Pemex, que enfrenta una alta carga tributaria y un elevado endeudamiento.

PERDER EL EMPLEO, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN

De acuerdo a la Encuesta Covid-19 Ciudad de México, realizada por el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa) local y la Universidad Iberoamericana (Uia), casi siete de cada 10 hogares capitalinos con hijos menores de 17 años han visto reducidos sus ingresos a causa de la emergencia sanitaria, mientras que 38 por ciento de los jefes de familia perdieron su empleo. Los más afectados en cuanto a la reducción de ingresos y pérdida de empleos son quienes laboran en el sector informal, así como los hogares en los que hay menores de edad. El documento resalta que tres de cada 10 habitantes de la capital tienen “síntomas severos “de ansiedad, esto por las afectaciones económicas y el desarrollo de la pandemia, resaltó Graciela Teruel, investigadora de la Uia, quien informó que el ejercicio se realizó vía telefónica en mil 917 hogares de las 16 alcaldías, “por lo que sus resultados son representativos de lo que ocurre en la ciudad”.

Una preocupación alta de contagiarse de coronavirus externó el 66 por ciento de los entrevistados, por lo cual el 88 por ciento dijo usar el cubrebocas cuando sale de casa; en 7 por ciento de los hogares, se reportó alguno de sus ocupantes presentó síntomas relacionados con el Covid-19, de los cuales 85 por ciento se mantuvieron aislados mientras el resto indicó salió a trabajar. En una de cada 10 casas se reportó una inseguridad nutricional severa, es decir, no tienen la cantidad de comida suficiente; otro 15 por ciento indicó sus alimentos son de buena calidad y 38 por ciento manifestó preocupación de no tener acceso a alimentos.

DE LOS PASILLOS

Pío López Obrador, hermano del presidente, solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene al Instituto Nacional Electoral (INE) detener la investigación en su contra por el video en el que se ve recibiendo dinero porque los delitos ya prescribieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró esta mañana al cuestionarse sobre el particular: “que se aplique la ley”, aunque se trate de su hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan, pues aseguró nuevamente en su gobierno ya no hay influyentismo ni nepotismo…

El próximo sábado se llevará a cabo el Examen Nacional de Residencias Médicas, en el cual habrá 18 mil plazas disponibles, con el fin de incrementar el número de médicos en México, pues desde hace 20 años el 80 por ciento de los que presenta la prueba es rechazado. En la conferencia de prensa mañanera, el presidente informó se han destinado 3 mil millones de pesos para combatir el déficit de médicos y sostuvo que, conforme aumente el número de espacios para los especialistas, se destinarán más fondos al programa…

Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la inundación de tres municipios como consecuencia de la extracción de agua de la presa Peñitas. En un mensaje en rede sociales, el mandatario anunció que su administración presentará denuncias para que la dependencia a cargo de Manuel Bartlett, pague las reparaciones a los ciudadanos que resultaron afectados. Precisó que el manejo “irresponsable y mercantilista” generó inundaciones en los municipios de Nacajuca, Jalpa y Cunduacán…

Cancún, Quintana Roo y Playa del Carmen, pertenecientes a los municipios Benito Juárez y Solidaridad no solamente están hundidos en la basura sino en la corrupción, ya le platicaremos.

