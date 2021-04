ESTADO DE LOS ESTADOS: Abre fuego la 4T

Lilia Arellano

“Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder”: Pitaco de Mitilene

● Abre fuego la 4T

● PAN, PRI, funcionarios federales y el ex presidente EPN, en la mira

● Se empeñan en desaparecer institutos molestos: INE, ASF y ON´Gs

● El senador Gómez Urrutia deberá devolver 54 mdd a los trabajadores

Ciudad de México, 11 de abril de 2021.- Decidido a tener el control absoluto del país y no ceder ni un ápice de poder ni la mayoría de la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador arremetió con todo el poder del Estado y la estructura judicial contra todos sus “adversarios” del PRI y PAN: el ex presidente Enrique Peña, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray; los ex senadores del PAN, Jorge Lavalle, quien fue detenido y es hasta ahora, el primer político encarcelado por el caso Odebrecht-Pemex; Roberto Gil Zuarth y el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Al ex gobernador Héctor Yunes Linares ya le mandaron un aviso.

La gestión del inquilino de Palacio Nacional también acometió contra el INE; solicitó el desafuero del titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares; dividió y dobló y dividió al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación para regresarle una candidatura a Morena, la de Juan Morón en Michoacán, y regresar el caso de Félix Salgado al INE. Abrió el semáforo epidemiológico a color verde en ocho estados, es decir de bajo contagio de Covid, sin importar siga la mortandad por la pandemia –ya van 209 mil muertes por Covid-19-, y la ola de violencia alcanzando a aspirantes a cargos de elección popular, además de tener el proceso de vacunación cuestionado. Con el afán de conseguir el voto ciudadano, pretende regresar a los infantes a las aulas respaldado solamente con la vacunación de los maestros, finalmente, son éstos quienes votan..

Al encabezar este sábado pasado la conmemoración del 102 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en Ayoxuxtla, Puebla, López Obrador reafirmó –en veda electoral- su compromiso con el pueblo y los programas sociales. Fue acompañado por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Le pidieron ayuda porque “estamos muy abandonados” y con obras inconclusas. Margarito, presidente auxiliar del pueblo, perteneciente al ayuntamiento de Huehuetlán El Chico, le informó ahí no han recibido ni la primera dosis de la vacuna anticovid “y los viejos la necesitan”. En respuesta, AMLO aseguró su gobierno cumplirá con la meta de vacunación en adultos mayores, para el 20 de abril. Con estas declaraciones se descubre miente al asegurar no anda en campaña y respeta la ley cuyo articulado le impide promover al gobierno.

ODEBRECHT: IMPLICAN A EPN EN INDAGACIÓN

Por su presunta participación en una trama de sobornos a exlegisladores para obtener la aprobación de la vigente Reforma Energética, la Fiscalía General de la República, mencionó por primera vez, a manera de denuncia ante jun juez, al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y al Ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. La imputación fue presentada por responsables de la FGR durante la audiencia inicial por el caso contra el ex senador, Jorge Luis Lavalle, a quien le fue dictada prisión preventiva, ante riesgo de fuga y por no contar con domicilio fijo; además tiene acusaciones vigentes por haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Las investigaciones parten de las declaraciones hechas por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, actualmente libre al ser considerado “testigo protegido”.

De acuerdo a los fiscales del caso Odebrecht se sostiene, ante el juez de control, Marco Antonio Tapia, hubo asociación delictuosa entre funcionarios federales y legisladores en la trama del caso de la constructora brasileña. En las nuevas aportaciones, los funcionarios de la FGR señalan al ex presidente Peña Nieto y a Videgaray como las personas cuya orden indicaba fuera distribuido el dinero de los sobornos entre diversos legisladores para “allanar” el camino al paquete de reformas estructurales presentadas para su asprobaciòn, entre ellas, la energética.

El ex senador Jorge Luis Lavalle fue detenido y es, hasta ahora, el primer político encarcelado por el caso Odebrecht Pemex. Al ex gobernador de Veracruz, Héctor Yunes Linares, ya le mandaron un aviso al reactivar la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) las pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal. El actual mandatario panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, esta acusado de corrupción y delincuencia organizada y se le sigue proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia.

Al mismo tiempo, el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud puso el viernes a ocho estados en color verde, es decir en riesgo bajo de contagios por Covid-19, “casualmente” son: Nuevo León, Campeche, Chiapas y Nayarit entidades en proceso de cambiar gobernador; a estos estados se agrega Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Eb riesgo alto, es decir, color naranja, se encuentran: Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Chihuahua y Baja California. El resto del país va de color amarillo, es decir, riesgo medio. El semáforo estará vigente a partir del 12 al 25 de abril. Los ciudadanos salieron a las calles y llenaron mercados y plazas este fin de semana, mientras sigue la mortandad, más de 600 mil en número reales y aún no concluye la campaña de vacunación de los adultos mayores. Y así, mientras en todo el mundo están alertas ante una nueva ola de este virus con sus nuevas cepas y en México se registraron en 24 horas más de dos mil muertos, la prisa por imponer la reactivación económica pone en riesgo, otra vez, miles de vidas.

Mientras, un Tribunal electoral debilitado eludió sancionar a Félix Salgado Macedonio, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE)) canceló el registro como candidato al gobierno de Guerrero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvió el expediente del guerrerense al INE y lo hizo acompañado de un llamando a evitar rigideces excesivas al momento de formular la sanción a la que se hizo acreedor el precandidato y el partido al no presentar un informe de gastos. En el caso de Juan Morón, aspirante a la gubernatura de Michoacán, el TEPJF decidió no debe aplicar se una rigidez extrema para castigar a Morena, por lo tanto el michoacano no tendrá problema para recuperar esta candidatura. Se hace notar ya salieron a la luz pública diferencias e inestabilidad al interior del Tribunal, las cuales duran semanas y van subiendo de tono.

POLARIZACIÓN EN AUMENTO: INE

Ante la exigencia de un Instituto Nacional Electoral discreto y neutral, hecha por la titular de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, Lorenzo Cordova, consejero presidente advirtió el organismo no se amedrenta ante quienes tienen “la mira chueca” y piensan que las campañas electorales son para confrontarse con el árbitro. Tras inaugurar un curso dirigido a periodistas, sostuvo que quienes atacan al órgano lo hacen como parte de una “estrategia política”.

Admitió que la polarización política se está incrementando de manera “peligrosa y delicada”, cual, dijo, es preocupante, toda vez que a ello se le agrega “la intolerancia” de algunos actores quienes llaman a la extinción del INE. “Por cierto, dijo, las campañas son para que los partidos se confronten entre sí, que las y los candidatos expongan ante la ciudadanía sus distintos diagnósticos y propuestas de campaña, sus plataformas electorales, me extraña que después de cinco días nadie esté hablando de sus plataformas electorales”. Se hace notar también está la ausencia de propuestas y en los millones de anuncios publicitarios, cada organización política se encarga de la denostación de aquellas ajenas a sus aliados. La exhibición es para dejar en claro cual partido es peor que otro, se enmarcan errores, fallas, se reclama la vida anterior sin considerar los cambios de la pandemia, se lanza lodo a diestra y siniestra y eso los hace ver incapaces de presentar opciones, soluciones, alternativas reales sin verlas solamente como las promesas tantas veces escuchadas, las de siempre.

PIDEN REMOCIÓN DE DAVID COLMENARES DE LA SFP

El jueves pasado, la Secretaría de Enlace de la Cámara de Diputados, por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ignacio Mier, solicitó a la coordinadora parlamentaria del Movimiento Ciudadano, a iniciativa del Partido del Trabajo (PT), sea sometida ante el pleno camaral, la remoción de David Colmenares Páramo, como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Según las fracciones parlamentarias de Morena, PT y Movimiento Ciudadano, se solicitó el Pleno defina el despido de Colmenares Páramo, debido a no haber cumplido con los objetivos de las auditorías previstas en el Programa Anual de Fiscalización para la Cuenta Pública 2019. Movimiento Ciudadano preside la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados y ante esto, es necesario sea procesada la petición desde ese órgano.

El antecedente es la molestia generada por los resultados presentados por la ASF relacionados con el costo estimado por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el cual reportaron fue de 332 mil millones de pesos, y no de la cantidad estimada por los designados en la tarea de tal suspensión de esta obra, la cual según sus “otros datos” era solamente del orden de los 110 mil millones de pesos. De ahí se provocara el disgusto de López Obrador, quien demandó a la Cámara de Diputados fuese investigada la ASF, pues estaba dando información que dañaba “moralmente” a su gobierno. Ante las presiones del régimen, la ASF argumentó inconsistencias en esta única auditoria, mientras definió realizaría un nuevo escrutinio, el cual está pronto a concluir y se lleva a cabo en el cierre con el grupo Aeroportuario y con apoyo de la Secretaría de Hacienda.

DE LOS PASILLOS

Por la apariencia de mayor apertura ante la migración; la precaria economía pandémica al sur del Río Bravo; y las recientes tragedias medioambientales y el monopolio del crimen organizado en gran parte de Centroamérica, en México, sólo en marzo, 9 mil personas –una cifra récord- solicitaron asilo al gobierno.. En los primeros tres meses de 2021, más de la mitad de los solicitantes de asilo fueron hondureños. Por cierto, Roberta Jacobson, quien ayudó a dar forma a la relación con México, dejará la coordinación de la frontera sur de Estados Unidos a fin de mes…

Luego de ser detenido el 6 de abril en un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército Mexicano y la Policía Federal Ministerial, Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, fue liberado. A través de un comunicado en redes sociales, el propio De la Garza informó que un juez federal determinó su inocencia, luego de hacer la valoración de los hechos y al no encontrar elementos que lo involucren en actos ilícitos, como la portación de armas de fuego…

Será tarea próxima exigir al gobierno federal indique cuales renglones no son los considerados como de “seguridad nacional” y por ende se pueda obtener información; así también deberá puntualizar en todos aquellos temas en los cuales pretenda mantener en secreto números e inversiones así como gastos, porque ya ha llegado al límite de la ocultación de información. Ahora hasta la estrategia -¿cuál?- de vacunación resulta ser un asunto de seguridad nacional y por lo tanto está cerrado el acceso a documentos e instalaciones vinculadas con ese plan…¿En EU todo esta abierto porque nada tienen por esconder?…¿Se trata de no tener comparativos para no caerles, como viene sucediendo, en mentiras causantes de mayor mortandad?… ¿Cuál es el significado de seguridad nacional para el gobierno actual?… En menudo lío está metido “Napito”, el controversial líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El desvío tantas veces denunciado por los trabajadores cuyo monto alcanza los 54 millones de dólares, lo cual fue producto de la venta de la Minera Cananea y se integraron a un fideicomiso, se acepta y ordenan reintegrar a los trabajadores el dinero que les corresponde. El senador cuenta con la protección presidencial y ya se verá si esta le alcanza para evitar cumplir con el ordenamiento. Queda muy claro no hubo ni persecusión política ni nada parecido, por lo tanto su “huída” a Canada se vé cumplió con otros objetivos… El estado de Quintana Roo ocupa el segundo lugar en deuda pública per cápita y contando, porque los empréstitos los consiguen los gobernadores con la mano en la billetera.

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

www.facebook.com/liliaarellanooficial Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de www.youtube.com/mxntelevision

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: Abre fuego la 4T appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.