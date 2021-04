ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO, a no dudar, va por todo

Lilia Arellano

“El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele”: Marco Aurelio

● AMLO, a no dudar, va por todo

● Otra farsa morenista se instala en Guerrero

● En caída libre la credibilidad del tabasqueño

● Quintana Roo, camina sólo y entre fracasos

Ciudad de México, 29 de abril de 2021.- Al martes negro de López Obrador, al parecer, no le siguió un miércoles de reflexión sino más bien de reafirmación del encabronamiento y, así, llegó al jueves cuando arremetió de nueva cuenta contra el INE, culpable según él, de la no llegada de sus candidatos Salgado y Morón. Por lo tanto, dijo, no es un organismo autónomo pues obedece a quienes nombraron a los consejeros, a los de antes. De tal forma llega a considerar lo mejor será pasarlo al Poder Judicial, llevar a cabo una reforma para este fin. Queda claro: lo no satisfactorio para llevar a buen puerto los deseos presidenciales o desaparece o se transforma radicalmente. El objetivo es la obtención absoluta del poder. Maneja Morena, controla a los diputados y senadores, se ha ubicado como cabeza de Tribunales, pretende formen parte, los organismo autónomos, del organigrama de la presidencia y, la ampliación del mandato del ministro Zaldívar responde a este manejo totalitario, el cual, se presume, pretende prolongar su estancia en Palacio Nacional.

Según la observación de varios abogados de prestigio, estamos frente a la “entronización de un régimen autocrático. Según los estudiosos de la Carta Magna, es totalmente anticonstitucional la ampliación del mandato de Zaldívar por: el artículo 97 de la Constitución limita el ejercicio del presidente de la SCJN a sólo cuatro años; es clara la prohibición de reelegirse; la elección efectiva del presidente de la Suprema Corte le corresponde a los ministros de la misma, no al Poder Legislativo; y, en este caso, el Legislativo estaría suplantando, violando la Constitución, a los ministros de la SCJN. Lo escrito en el artículo es lo suficientemente claro, no necesita de interpretaciones, ni se redactó para, como dice el refrán: enderezar jorobados.

Tener bajo su control a los otros dos poderes, es una ambición no acariciada por ningún mandatario federal en el pasado. El intento reeleccionista sí ha existido, pero tampoco ha logrado pasar a más. Los fenómenos acumulados en la personalidad del presidente dan para todo un tratado siquiátrico, sicológico. Resalta la falta de memoria, olvida fácilmente sus afirmaciones anteriores y no vayamos al extremo de recordar las promesas de campaña, sino lo expresado un par de días o de semanas anteriores al momento de cambiar o de negar lo dicho. Reclama un día sí y el otro también se le impida seguir con la verborrea electoral desde las mañaneras, no recuerda esas prohibiciones forman parte de una ley clara, puntual, reclamada por la oposición y surgida de la frase “¡cállate Chachalaca!” dirigida a Fox.

Ignorando o tratando de no tocar temas como el económico del cual reportes del extranjero advierten más del 10 por ciento de la población mexicana no tiene ni para comer y 6 de cada 10 perdieron el empleo, lanza también sus dardos contra el INAI y denuncia cuesta mil millones de pesos al año. Por lo tanto debe desaparecer junto con el Instituto para la Competencia Económica puesto que protegen a empresas privadas, están al servicio del dinero. Esos temas, son para el tabasqueño de suma importancia, tanta que dedicó la mañana a demostrar su furia y a criticar los 200 mil pesos de salario de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE y su jornada laboral de 8 horas, los descansos de sábado y domingo. Tales exposiciones van dirigidas a quienes laboran más tiempo y reciben un salario mínimo insuficiente y aprobado por este primer mandatario, están puestas para acrecentar el odio aún y cuando éste sea irracional. Debiera preocuparle es por causa de la miseria lacerante el derrumbe de su terquedad de reabrir las escuelas en Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Así como lo leyó: a causa de la miseria.

EN CAÍDA LIBRE

Siguen viéndose caer los porcentajes de aprobación a todo lo dicho y hecho por López Obrador. En diciembre del año pasado, la credibilidad a lo expuesto en las mañaneras alcanzaba a un 64 por ciento de encuestados. Ahora, solamente tiene el 49 por ciento. Sobre la percepción de mentir en lo dicho desde el templete de Palacio, el 47 por ciento está cierto de las falsedades, antes solamente registraba el 33 por ciento y, en cuanto al manejo de la pandemia solamente cuenta con un 36 por ciento favorable. No puede ser de otra manera cuando se han dado reportes y contrareportes no solamente de las víctimas del COVID, de los fallecidos, de la necesidad de cuidarse, sino en la etapa de vacunación sin estrategia y protocolos a la vista.

Los enfrentamientos entre López Gatell y El Carnal Marcelo, demuestran la poca seriedad dada al tema; se nos dijo ya tenían 250 millones de vacunas, cantidad suficiente para inmunizar a toda la población mexicana y, tales ya estaban no solamente contratadas sino prepagadas; se iban a envasar en México 74 millones de vacunas AstraZeneca y resulta no han sacado una sola dosis pese al aseguramiento de tener ya en el país el biológico base; estos inmunizantes fueron producto de un acuerdo entre la Fundación Slim con los laboratorios y ante el presidente de Argentina y ¿qué paso?; El doctor Muerte se adelantó al informe del titular de Relaciones Exteriores y habló de la vacuna rusa. Apenas ayer, el funcionario de viaje por el país de Putin, señaló se envasarán en México 90 millones del inmunizante Sputnik y, el acuerdo del ruso con AMLO tan publicitado y con su dosis de agradecimiento por las vacunas que enviaría ¿donde quedó?

No tienen ni siquiera el informe correcto de cuantos mexicanos tienen más de 60 años. La cifra de vacunados sube y baja. Hablan de millones y millones de inmunizados cuando la verdad revela no se llega ni al 10 por ciento de la población. En cuanto al envasado ¿ya compraron los frasquitos y las jeringas para la aplicación de las dosis correspondientes a la población mexicana? ¿Cuánto vale una vacuna? ¿Cómo pretender sigan los ciudadanos creyendo en los reportes mañaneros? Pero, si eso no fuese suficiente argumento, sino tuviese peso para ver disminuir las aprobaciones, está el reporte de EU en el cual señalan han vacunado a 30 millones de mexicanos, además de haber resultado un éxito su estrategia sobre el turismo de vacuna.

LO ELECTORAL, MEXICANOS, LO ELECTORAL

El objetivo presidencial es ganar el proceso electoral próximo. El haberle tumbado a dos de sus candidatos a gobernadores provocó una irracional ira. Ahora, con los sustitutos de Salgado y Morón, se queda clara la vigencia del compadrazgo, del influyentismo del nepotismo y de la creación de “juanitos y juanitas”. Despuès de la encerrona de Mario Delgado con el Ejecutivo Federal, se determinó quien será el candidato en Michoacán, obviamente irá de la mano del depuesto quien se queda como mandamás de Morena en la entidad y también coordinará la campaña del diputado local ya con anterioridad violador de la ley electoral en los mismos renglones de Morón. El jaloneo para no sacar abruptamente a la hija de Salgado como candidata, encontró la salida con la realización de encuestas en las cuales relacionan a otras dos féminas, a la ex presidiaria Nestora Salgado y a la alcaldesa acapulqueña. ¿Y el nepotismo apa? ¿Y los estatutos morenistas en los cuales, en primer lugar se prohiben las reelecciones y la redacción del Articulo 43 señala: “no ses permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hata el cuarto grado en línea directa y hasta el segundo grado por afinidad”? Ya no es el “haiga sido como haiga sido” sino “se viola lo que se tenga que violar”.

DE LOS PASILLOS

Desde el punto de vista de AMLO, el próximo lunes debe solicitarse a los mayas perdón por la genocida conquista. Insistirá en la obligación del gobierno español de pedir perdón a los mexicanos. Arremeterá de nuevo y, ante este hecho, el investigador principal del Instituto Elcano, en España, advierte “si el presidente López Obrador insiste en ir en esa línea y se vence la capacidad y resistencia de la diplomacia y los empresarios españoles, yu de la sociedad española en su conjunto, evidentemente que esto podría tener consecuencias no deseadas ni para el uno ni para el otro. Sería muy perjudicial para las dos partes. España perdería; pero también México”. ¿Estará enterado de los millones de euros invertidos por ese país en el renglón turístico? Porque en lo relacionado a la energía todo es candente…No en balde la opinión: “López Obrador no da puntada sin hilo y está jugando con fuego”…

Por cierto, la Cumbre sobre turismo mundial llevada a cabo en Cancún no tuvo el éxito esperado. Es así como surge el comentario de los empresarios hoteleros “no nos vamos a reactivar, si acaso sobreviviremos”. Además el cambio del semáforo en nada está ayudando pero, no entienden es el aeropuerto su principal punto de contagio y, en contrario a lo solicitado en las terminales aéreas de todo el mundo, en el de Cancún, el de mayor conectividad en el país, no solicitan la prueba negativa de Covid a quienes llegan. A ello se suma otro argumento sobre el fracaso considerando no pudo ser de otra manera cuando no se plantearon por parte del anfitrión estrategias suficientemente atractivas y útiles para acordarlas con países a los cuales se les refiere como visitantes… Ahí mismo siguen las inconformidades por la aceptación de reelección de las alcaldesas de Playa del Carmen, Solidaridad y Benito Juárez, Cancún, lo cual se une al rechazo de quienes se pasaron de un partido a otro, seleccionando al Verde como el refugio para lanzarse a la conquista de una curul federal como es el caso de la edil de Puerto Morelos y el de Isla Mujeres, Laura Fernández y Juan Carrillo respectivamente…

La caída libre alcanza a Morena en Quintana Roo y repercute en las aspiraciones de la senadora Marybel Villegas de convertirse en candidata de ese partido en el proceso electoral para el cambio en la gubernatura. A su marido o pareja Jorge Parra, lo retiraron de la presidencia estatal y su lugar lo ocupa el regidor suplente de la ex dirigente de ese partido Anahí González, quien se encuentra en la pelea por ganar un Distrito que no conoce y en donde a ella tampoco la conocen. Llegó a suplir a Parra un tal Humberto Aldana… Así las cosas, el Verde solamente con dádivas logrará reunir algunos votos y en Bacalar, tal vez ninguno ante su negativa a respaldar y promover, como sería lo lógico dado el nombre de ese partido, se tengan áreas de ese municipio en calidad de zonas protegidas…

La degradación de la política ejecutada por Morena en el presente y en el pasado por aquellos denominados “la mafia del poder” provocó la renuncia a ese partido del senador Primo Dothé quien, en congruencia y dadas las condiciones en las cuales se encuentra su entidad natal, San Luis Potosí, también se retira del Senado…Pero, para satisfacción de unos cuantos, lanzan la invitación a Putin para asistir a las fiestas septembrinas, no hay problema si no viene este año o los próximos, estará presidiendo Rusia hasta el 2034… Lo importante, lo importante para los diputados fue aprobar la entrega de productos de gestión menstrual en las escuelas. Tener los inmuebles en buen estado, con baños, con agua, con campos deportivos, puede esperar…Del ciberespacio: grave problema enfrentan empresarios de Baja California. Han denunciado en diversas ocasiones la inseguridad en la que viven la cual se suma a la falta de inversión en obras de infraestructura. Son víctimas de la delincuencia, les falta apoyo y lejos de recibir algún estímulo son objeto por parte del gobierno estatal de cobros excesivos de todo tipo: impuestos, agua, etcétera. “Los bajacalifornianos necesitamos que se respete la ley, señalaron empresarios afiliados a la CANACO, denunciando ante el candidato del PES, Jorge Hank, es el gobernador y su partido quien los violenta.

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

www.facebook.com/liliaarellanooficial Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de www.youtube.com/mxntelevision

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO, a no dudar, va por todo appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.