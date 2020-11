ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO: autoritarismo, poder y dinero

Lilia Arellano

“Los pastores serán brutales mientras las

ovejas sean estúpidas “: Fray Luis de León

AMLO: autoritarismo, poder y dinero

Recorte extraordinario a organismos autónomos

Q. Roo entre ambiciones, perversiones y muerte

Presentan 2 senadoras denuncias contra lopiztas

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2020.- Evidencias más que suficientes hay de la sensibilidad de la piel del presidente López Obrador a la critica a sus decisiones de gobierno y a sus ocurrencias. De inmediato arremete contra quienes se atreven a resaltar su autoritarismo, su obsesión por concentrar poder y dinero, y por ejercerlo y gastarlo irrestrictamente, sin respetar el Estado de Derecho o las necesidades y requerimientos de sus gobernados o, de perdida el trabajo de sus legisladores al aprobar los presupuestos, tanto los de Ingresos como los de Egresos. Se ha lanzado, un día si y otro también, contra periodistas y medios de comunicación; contra órganos autónomos; contra representantes del Poder Judicial que le estorbaban y los ha sometido; contra organizaciones ciudadanas independientes; y todo aquel que se atreva a cuestionarlo, demostrando claros rasgos de autoritarismo, de caudillismo ya superado históricamente en el país. Su obsesión no es sólo por el poder concebido como eterno, también el dinero y su utilización sin cortapisas.

Bajo el principio de “el erario soy yo”, los legisladores de Morena y sus aliados se aprestan en la Cámara de Diputados a iniciar la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos 2021 –cuyo gasto neto total asciende a 6 billones 295 mil 736 millones de pesos- y, de acuerdo con el proyecto de dictamen, se prevé un recorte de 2 mil 184 millones de pesos al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Educación, a la Fiscalía General de la República y –aunque mínimo- al Congreso de la Unión, con el propósito de reasignar esos fondos el próximo año a sus programas sociales de corte electorero, como el de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad operado por la Secretaría del Bienestar.

De acuerdo a las instrucciones del inquilino de Palacio Nacional, en el proyecto de dictamen, la Comisión de Presupuesto rechazó las propuestas de las comisiones camarales solicitando reasignaciones por 108 mil millones de pesos y las de los gobernadores de oposición, quienes reclamaban 180 mil millones de pesos adicionales. De aprobarse en esos términos, el próximo año será cuesta arriba no sólo para los estados y municipios, sino para la población en general, castigada sobremanera con las medidas restrictivas por la pandemia de Covid-19, las cuales han pegado al empleo y a los ingresos de las familias. Para la reactivación económica, la protección al empleo, los auxilios a empresas medianas y pequeñas, no hay estrategia, ni respuesta, ni plan.

El INE había solicitado una ampliación de mil 499 millones de pesos a su presupuesto para financiar la consulta popular para preguntar, el próximo año, si la ciudadanía está de acuerdo en enjuiciar a los ex presidentes, pero el proyecto no sólo no lo contempla sino prevé un recorte de 870 millones de pesos al órgano electoral, el cual dispondría de 26 mil 819 millones. También se anticipa una disminución de 866 millones al Consejo de la Judicatura Federal, de 195 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de 69 millones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, una disminución de 71 millones de pesos a la Fiscalía General de la República; 13.4 millones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; de 23 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de 200 millones a la Secretaría de Educación Pública. En tanto, al Senado se recortarán 55 millones y a la Cámara de Diputados 45 millones.

Por tercer año consecutivo, el dictamen de la Comisión de Presupuesto prevé una reducción salarial a los consejeros del INE así como a los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los consejeros electorales solicitaron en su proyecto de presupuesto una remuneración mensual neta de 236 mil 097 pesos, pero la comisión dictaminadora en el Palacio de San Lázaro la redujo a 130 mil 659 pesos. Para los comisionados de la Cofece, la disminución fue de 179 mil 175 a 143 mil 244 pesos, mientras que en el caso de los comisionados del Ifetel se recortó de 193 mil 399 a 143 mil 244 pesos. Habrá de hacerse notar los de la Suprema Corte de Justicia invalidaron los recortes a sus integrantes, no actuando de la misma manera con otras dependencias.

Del otro lado de la moneda, las ampliaciones previstas son de mil 754 millones de pesos a la Secretaría del Bienestar, para los programas sociales de rentabilidad electoral de la 4T; de 400 millones a la Secretaría del Medio Ambiente y de 53 millones a Gobernación, para atender la protección de niños y adolescentes, y el registro poblacional. Los 200 millones de pesos recortados a la SEP se orientarán al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Entre las prioridades de gasto programable definidas por AMLO destacan los rubros de salud, seguridad pública, programas sociales e inversión en proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Del gasto neto total, el 80 por ciento ya está comprometido y, en consecuencia, el margen de maniobra está muy acotado, resaltó Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

El proyecto confirma la fórmula para calcular las transferencias a estados y municipios. La Junta de Coordinación Política aprobó las reglas del debate del dictamen del presupuesto y confirmó que este martes sólo se aprobará en lo general, en una sesión presencial, y las reservas se desahogarán entre miércoles y jueves con sólo 129 legisladores en el pleno; el resto participará y votará vía remota.

EN CANCUN, PERVERSIÓN Y MUERTE

La protesta en su máxima expresión fue lo registrado en Cancún, en el principal polo de desarrollo turístico del país, la ventana de México al mundo, el lugar con el cual compite el país en la recepción turística con otras naciones cuya practica data de siglos. La ira de los ciudadanos vista hasta en los foros de la Organización de las Naciones Unidas, tiene sustento. A diario se reporta el hallazgo de embolsados, de ejecutados, de crímenes dolosos, de jovencitas secuestradas y aparecidas, como en el caso de Alex, desmembradas. Los feminicidios han sido reiteradamente denunciados y ¿qué han hecho las autoridades? Brindar el discurso de siempre, el de las investigaciones a fondo, el de no dejar el crimen impune, el caiga quien caiga, el del comprometerse a castigar severamente a los criminales y ¿qué ha pasado? NADA.

De inmediato salieron a las redes tanto el gobernador Carlos Manuel Joaquín González como la alcaldesa Mara Lezama. Ambos para condenar los hechos pero ¿acaso tenían de otra, los podrían festinar? Ese lenguaje ya está sumamente gastado ante la falta de resultados. La presidente municipal buscó deslindarse de inmediato, culpar al gobierno estatal, al Mando Único de los disparos efectuados por la policía para repeler a los manifestantes. Solamente que, a solicitud del mismísimo presidente de la República, para investigar a quien o quienes dieron la orden, el mandatario quintanarroense no dudo en proporcionar nombres y éste fue, primero, el del encargado de la seguridad en la municipalidad Eduardo Santamaría, quien ayer mismo fue relevado del cargo.

Ahora bien, se desconoce hasta donde llega la amistad o la complicidad o los compromisos entre el Ejecutivo federal y la señora Lezama al brindarle una protección sin límites. Se recordará ha sido denunciada en las mañaneras hasta en dos ocasiones sobre presuntos actos de corrupción y ese “se va a investigar” es un acto no visto. Cercanos al tabasqueño nos aseguran es ella y ningún o ninguna otra la escogida para ser la candidata de Morena a la gubernatura y, en razón de ello se fundan argumentos de la alcaldesa: me están dañando porque no quieren acatar sus deseos; el gobernador me tendió una trampa o ¿por qué no lanzaron balazos en la Fiscalía y solo la quemaron? Me dicen son las referencias hechas a don Andrés entre muchas, muchas lágrimas.

No hay investigaciones y por desgracia el gobernador no actúa con la firmeza que debiera y eso se vió muy claramente cuando, en el caso del basurero cancunense, de las manifestaciones de reclamo por todos las desechos aparecidos en banquetas y avenidas, le ofreció a esta alcaldesa y a la de Solidaridad apoyo, cuando lo exigido era la atención a los ciudadanos y no por la vía de quienes hacen las cosas únicamente buscando su beneficio personal ya sea en lo económico o en lo político. Ahora con los hechos registrados, tampoco se le ve tomar la decisión de destituir al tal Alberto Capella quien, como es su costumbre estaba en Tijuana, ciudad que visita con la misma frecuencia con la cual viaja a Morelos. No es esta la primera ocasión en la cual está ausente de la entidad y se presentan actos que requerirían su presencia inmediata.

Pero ni Capella ni Oscar Montes de Oca, el “grandioso y sabelotodo” Fiscal estatal, han dado respuesta a la confianza depositada en ellos por el gobernador, al cumplimiento de los compromisos contraídos tanto con Miguel Ángel Mancera como con Graco Ramírez, ambos logrados con la intermediación del señor Tepito, de Juan de la Luz, quien ha resultado más enemigo del gobernador que sus más reacios críticos. Y todavía falta citar los acuerdos hechos con los poblanos, mismos sostenidos en el presente aún y cuando el verdadero jefe de estos funcionarios ya falleció, siguen fieles a Moreno Valle, porque con esas manifestaciones de “lealtad” mantienen su salario.

Al momento de cerrar estas líneas, Alberto Capella estaba cierto de su salida de la Secretaría de Seguridad Pública, pero ¿se va sin rendir cuentas de la millonada entregada para el cumpliento no visto de su responsabilidad? La Mara, empeñada en utilizar las redes para justificarse, antes al estilo de “la gaviota”, ahora refugiándose en una fingida indignación por los feminicidios. Sacaron a Santamaría, el municipal, como si la aceptación del Mando Único no hubiese resultado de la mayor comodidad para la alcaldesa quien, como si no existiera la responsabilidad de brindar a los benitojuarenses toda la seguridad plasmada dentro del Bando de Policía y Buen Gobierno. Isaac Janix, el presentado como candidato independiente, cuya acción inmediata fue incrustarse a la nómina municipal como secretario del Ayuntamiento, inmediatamente se deslindó, renunció, pretendiendo librarse de la responsabilidad de no haber dado la cara cuando aún no incendiaban el palacio municipal, por no haber solicitado la presencia y formación de una comisión, para dialogar como acostumbran, porque para solucionar: NADA.

Y es que en esa perversión que persigue a muchos de los políticos actuales, está la siguiente posición y para alcanzarla no les importa el reguero de cadáveres dejado a su paso. Don Isac pretende ser el próximo candidato a la alcaldía abanderado por cualquiera de los 3 nuevos partidos, afines por supuesto a AMLO; la Lezama pelea su candidatura a la gubernatura y, en tanto, los cancunenses siguen sin tener una sola cuenta pública clara, sin servicios públicos adecuados, aceptando lucren una y otra vez con las arcas municipales, pagando el alumbrado público más caro del país y, lo peor, siendo testigos de una inseguridad tanto en el renglón salud como en vidas, bienes, patrimonios, sin límite. De corrupción… ni hablar.

Otra agresión con la cual aparecerá nuestro país en las páginas más negras del diarismo extranjero.

DE LOS PASILLOS

Los tabasqueños quienes resienten el grave anegamiento padecido cíclicamente cada año, se evidencian muy molestos con su paisano,. Muy mal se percibieron las imágenes del titular del Ejecutivo federal sobrevolando en helicóptero y observando desde las alturas el drama y la tragedia de los gobernados por el morenista Adán Augusto López como consecuencia de las inundaciones que comenzaron el pasado 4 de octubre y se agravaron el fin de semana pasado. Recriminan que “El Peje” ni siquiera se tomó la molestia de mojarse los zapatos, así como las decisiones que ha venido tomando la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett, para el desfogue de los ríos tabasqueños. “La culpa es de Manuel Bartlett”, acusan, aunque lo cierto es la ignorancia, la indolencia, la irresponsabilidad, tanto del director de la CFE como de aquellos a quienes han contratado bajo la premisa 90 por ciento lealtad, 10 por ciento capacidad…

La buena noticia, para evitar mayores angustias a los padres de familia, a aquellos cuyos medio económicos no les permiten tener acceso a la educación ofrecida por el gobierno lopizta, es que nadie, ninguno, con asistencia o no a las clases virtuales quedará reprobado. Todos pasaran de año, sepan o no sepan, con ello se garantizan más ignorantes y, por supuesto más votos…Cabal Peniche decidió retirarse de la sociedad con Interjet apenas se enteró de la solución ofrecida a la empresa por el SAT: “aumenten su capital, inyectarle recursos y así saldan sus deudas. Parece que el paisano presidencial se olió una trampa… Alejandro Esquer, el secretario del presidente, será denunciado ante la Fiscalía por la senadora Xochitl Galvez y, se verá si actúan o nó contra el circulo cercano al tabasqueño, porque la denuncia de Jaime Cárdenas ex director del instituto desde donde se roba al pueblo lo robado, no prosperó… Otro que sigue el camino de tener que ir a la Fiscalía –o por lo menos eso se esperaría- es el vocero presidencial. La denuncia corre a cargo de otra senadora, de Lllly Tellez… ¿Sabe usted cuantos policías han muerto a causa del COVID-19? Empiezan los movimientos de las viudas ante el incumplimiento del pago del seguro de vida. Argumentan que no murieron en cumplimiento de su deber… Le recomendamos paciencia con eso de la entrega de medicamentos en los hospitales públicos o, inclusive, se verá la ausencia de éstos en las farmacias particulares. La causa, desconfianza. En el caso del gobierno deben contar con el registro de proveedores del gobierno y pagar por adelantado o bajo el viejo esquema COD, cóbrese o devuélvase.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO: autoritarismo, poder y dinero appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.