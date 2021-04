ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO convierte a México en aldea

Lilia Arellano

“La dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos”. Aristóteles

• Honorables, ni la Corte ni la presidencia

• Zaldívar se esconde en las enaguas de sus pares

• No hay medicamentos ni vacunas para menores

• Dupla Bonilla-Amador, contradicen al Ejecutivo

• Q. Roo: arrojan los del Partido Verde fétidos olores

Ciudad de México, abril 25, 2021- Pocas palabras pero muy significativas en momentos en los cuales la Cámara de Diputados –aunque también la de los Senadores- atraviesa por una etapa de cuestionamientos acerca de si realmente son un poder para el equilibrio o se equivocaron de lugar y están a merced de las órdenes de un patrón quien, en definitiva, no fue quien los llevó a la curul. No se, dijo Porfirio Muñoz Ledo si debiera decir “Honorable Congreso de la Unión, porque no se habla de Honorable Suprema Corte de Justicia, no se habla de Honorable Presidente de la República, aquí parece haberse erradicado la virtud del honor”.

Y cómo no cuestionarse una y otra vez si hay honorabilidad en las votaciones en masa, en poner en práctica la aplanadora, cuando se lleva a cabo una votación en donde se incluyen personajes con cola muy larga e inclusive con características que los ubican dentro del grupo de violadores, de pederastas. ¿Cuánta honorabilidad existe en el poder legislativo cuando se cumple el mandato “no le quiten ni una coma”?; ¿En que se fundamenta la terquedad de prologar el mandato del magistrados presidente de la SCJ y del Consejo de la Judicatura? ¿La mano que mece la cuna legislativa se estirará hasta abarcar de lleno al Poder Judicial? Alguien debería explicar las verdaderas razones de cometer semejante violación a una Constitución a la cual se prometió cumplir y hacer cumplir.

Porfirio Muñoz Ledo no se detuvo, habló inclusive de dejar las filas de Morena, le solicitó al magistrado Arturo Zaldívar, deslindarse de la reforma por ampliación de mandato, no guardar silencio frente a una violación constitucional patética, inclusive y en referencia a las votaciones, arremetió en contra del líder de bancada en San Lázaro, el célebre Ignacio Mier a quien una de sus compañeras llamó “Pinche Mier”. Muñoz Ledo le dijo “está haciendo marranadas al sustituir diputados”. Y no son esas las únicas “marranadas” , su declaración sobre la actuación de Benjamín Saúl Huerta, acusado abiertamente de violación a un joven de 15 años, “lo hizo a título personal, no como diputado”, será frase para la historia negra del Palacio de San Lázaro. El experimentado diputado alerta ante la anulación de la división de poderes, pero para el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la visión es otra.

Existen muchas coincidencias sobre la trayectoria del ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. Se habla de su respeto por la ley puesto de manifiesto en más de una ocasión. Sin embargo amparado en el recorrido de diversos asuntos, a éste le da la misma ruta. No hubo ningún pronunciamiento porque se debe esperar a la resolución surgida del Poder Legislativo. Ahora se espera la controversia sobre la inconstitucionalidad del Transitorio, misma seguramente presentada por los partidos de oposición. Habrá votación del pleno de la Corte, para decidir si el mentado Artículo afecta o no lo estampado en la Carta Magna. Si por votación los ministros deciden quien los presidirá durante dos años, también la ampliación debería ir por el mismo camino. Así que ¿si ya votaron una vez por Zaldívar Lelo, lo harán otra vez?

Seguramente sin el rasgo de honorabilidad descrito por don Porfirio, es que don Arturo sostuvo estaría en la Corte hasta el término de su mandato pero, si sus pares aprueban la extensión y deciden sea él quien la lleve a cabo y vigile la Reforma al Poder Judicial, no diría no, con lo cual la decisión presidencial queda convertida en una orden, igual como ha sucedió en otras reformas hechas dizque para lograr la transformación. Se sospecha sobre todo lo escondido detrás de la solicitud de prolongación de mandato, sobre el silencio durante horas registrado en el pasado reciente por Morena. ¿Es la primera llamada a la prolongación de mandato presidencial? ¿Habrá la dosis de represión con su respectiva carga de amenazas hacia los ministros? ¿Ellos, en un acto de dignidad estarían dispuestos a renunciar con los salarios tan jugosos y las prestaciones millonarias que reciben?

La Ley Zaldívar ha puesto a prueba a todos aquellos responsables de dictar normas, reglamentos, leyes; de quienes deben hacerlas cumplir pero, primordialmente, de los vigías de la Constitución. Así son las ocurrencias y las ambiciones.

MENTIRAS MORTALES

Un día si y el otro también nos recetan en las mañaneras una sarta de mentiras, de falsedades y si éstas fueran sobre asuntos menores tal vez la irritación también fuese menor. Pero, tratándose de la falta de medicinas y ahora no solamente las relacionadas con el cáncer, con las enfermedades catastróficas, sino hasta el ácido acetil salicílico. No podría ser de otra manera si al inicio de abril, la SS les envió un documento a los directores de los hospitales señalando serían ellos los responsables directos de adquirir un buen número de medicamentos. ¿A estas alturas? Ignorantes como son, ni siquiera se han tomado la molestia, durante los más de dos años dentro de la administración federal, de checar calendarios, de saber cuanto tiempo debe transcurrir para la presentación y la probación de las licitaciones, el periodo de entrega, etcétera. Iniciar en este mes significa llegarían los pedidos hasta por agosto, mes en el cual ya deberían tener amarradas las dotaciones de medicinas del año siguiente.

A esta escases, la cual habrá de agudizarse severamente los próximos meses, se une el reporte más dramático: siete de cada 10 niños no han sido vacunados. Se advirtió con tiempo suficiente sobre las afectaciones al cancelar responsabilidades y presupuesto a Birmex –Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.- Hoy cuando el niño ya está ahogado pretenden tapar el pozo e inclusive hacer a esta empresa con participación estatal mayoritaria, la responsable de la producción de vacunas contra el Coronavirus, cuando ni ha fabricado ni ha comprado los inoculantes suficientes para la vacunación de los menores. Una y otra vez insistimos en diversos espacios sobre la falta de las campañas anuales llevadas a cabo por el gobierno federal, las cuales han estado ausentes durante toda esta administración. Hoy están presentes los resultados de semejantes irresponsabilidades y aún no vemos lo peor: el retorno de epidemias como sarampión, viruela, difteria, tosferina, tétanos, poliomelitis, entre otras. Falta por ver las consecuencias por la destrucción de las distribuidoras de medicamentos.

DE LOS PASILLOS

Realizados los cambios dentro del sector energético con los cuales Manuel Barttlet podrá producir energía quemando petróleo, don Andrés Manuel sale muy campante a señalar: “tenemos la responsabilidad de heredar un planeta habitable”, ¿es burla? ¿La de Barttlet o la de Andrés Manuel?,,, El ingenio del mexicano no tiene límites. Lady Secta Sexual es la candidata a gobernadora de Nuevo León; Lord nalgadas es David Monreal, candidato a gobernador en Zacatecas; y Salgado Macedonio, quien se cuece aparte y aspira a ser el candidato a gobernador de Guerrero. Todos ellos morenistas. Y ese panorama es sin contemplar al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona a quien todavía están pensando si lo desafueran o no porque al fin y al cabo ya va a terminar el periodo y no habrá extraordinario, por lo tanto, prácticamente concluye la legislatura más entregada, sumisa y curulera en la historia de este país…

¿Quién en el medio político y en el periodístico no conoce a Amador Rodríguez Lozano, el hombre capaz de hacer lo que deba de hacer con tal de cumplir sus ambiciones, de mantenerse en la posición más cómoda, en la del poder tras el trono?. Mucho daño le hizo a Chiapas y ahora lo está haciendo a Baja California. No cabe duda la austeridad republicana y el vivir en la justa medianía pregonadas por López Obrador tiene en el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano a dos de sus más infieles seguidores. Bonilla posee una lujosa residencia en San Diego, California y Rodríguez Lozano, un enorme y lujoso rancho en donde cuenta con una gran colección de animales, envidia de los mejores zoológicos del mundo. Este fin de semana el ex diputado del PVEM, Adrián Roberto Gallegos Gil, le mandó un mensaje en las redes sociales de este último a quien le pidió abrir las puertas de su propiedad para el disfrute de los pobres que tanto defiende su partido. “Tantas hectáreas no pueden estar en manos de un hombre tan acaudalado como tu”, le escribió. Pero, “el comal le dijo a la olla”, los del Verde se han significado por la opulencia y eso de la austeridad ya veremos a quien se lo pueden contar una vez concluidos los mandatos…

¿Pero qué necesidad de embarrarse en un asunto tan asqueroso, inmoral, inaceptable e imperdonable? Doña Beatriz Gutiérrez de López Obrador o Beatriz G. De López, saco, borró, excluyó un twiter cuyo mensaje a la letra decía: “mi total apoyo a @SaulHuertaOf, ante las falsas acusaciones y calumnias relacionadas con un supuesto caso de abuso sexual, con el que está siendo “linchando” mediáticamente. Doy fe de su integridad, probidad moral y servicio a México como diputado por el bello estado de Puebla. O sea ni se informa y tampoco ve las mañaneras de su cónyuge ¿tendrá algo mejor que hacer?… Hasta que se dieron cuenta de la posición, dentro de las preocupaciones de los mexicanos: la inseguridad y la economía. Ambas superan temores por el COVID…

Le dijimos en su momento sobre los malos olores, los fétidos olores en la política quintanarroense. En Morena, para ser prácticamente un partido recién nacido hay que cambiarle los pañales a sus candidatos más frecuentemente de lo normal por las razones ya conocidas. La forma en la cual entregaron o vendieron o cambalacharon las candidaturas y los registros en la planillas ya derribó los muros del silencio. A Oscar Cantón lo declararon persona non grata por tantas falsedades y mentiras en la selección de candidatos. Como el tal Mario Delgado anda muy ocupado defendiendo a Félix Salgado y a Ramón Morón le dio manos libres al tabasqueño quien no solo le ha tomado la palabra sino todo lo que puede. Mayte Camarena, secretaria de finanzas de Morena, presento su renuncia al no estar de acuerdo con el partido y la postulación de personas como Laura Fernández, Juan Carrillo, Pablo Bustamante, Juanita Alonso a quienes considera, por decir lo menos, nefastas. “Tenemos memoria!!!”, expone en medio de su irritación…El asunto del cártel del despojo en Quintana Roo, todavía dará mucho de que hablar. Con este ejemplo y el del candidato por San Luis Potosí ya deberían profundizar los de Morena en sus análisis sobre la conveniencia de seguir aliados con el Verde, color del dólar, pero también de la lama y de lo podrido y hasta de lo inmaduro.

