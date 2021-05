ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO: jodidez, divino tesoro

Lilia Arellano

“La única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable”: JK Galbraith

● AMLO: jodidez, divino tesoro

● ¿Practica común vender niñas?

● Tenemos presidente cruel:FMM

Ciudad de México, 23 de Mayo, 2021.- Para quienes no somos expertos en materia económica, el escuchar “economía moral” despertó un sinnúmero de dudas, las cuales al ir siendo aclaradas nos llevó a la misma conclusión: se busca todos estemos en la jodidez, visto desde el punto en el cual se registra un número muy alto de millones en la pobreza, en la miseria, se ha desintegrado un alto porcentaje de la clase media pero ¿los ricos siguen intocables ante lo sustentado por el dicho presidencial? Porque en wikipedia señalan: “La economía moral es una noción utilizada por las ciencias sociales acuñada originalmente por el historiador E.P. Thompson –marxista atípico- para explicar el comportamiento popular en los motines de subsistencias del siglo XVIII. Su uso se ha generalizado para describir o explicar los comportamientos económicos que se definen a partir de valores morales o normas culturales, en general distintos a los que presupone la ciencia económica”. O sea: del dos por dos, nada; se trata de vernos iguales, comer lo mismo, tener limitaciones marcadas por el orden, el autoritarismo, no por el derecho.

“La economía moral también tiene manifestaciones más formales. Las tradicionales prohibiciones cristiana y musulmana de la usura representan límites impuestos por la religión a la actividad económica. La legislación, a su vez, puede determinar qué tipo de contratos son legales y cuáles se consideran abusivos”. El tema no es nuevo ni la idea de su implantación tampoco, en el 2019 AMLO presentó su libro: “Hacia una nueva economía moral”, el cual salió a la luz al mismo tiempo que la pandemia del coronavirus. En ese texto, el cual seguramente ni siquiera leyó y solo lo firmó, explica que un ejemplo de la nueva economía moral en su gobierno es que “el año pasado la Presidencia de la República ejerció tres mil 600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800, una cuarta parte. Esa es la economía moral”. ¿Se da cuenta de lo interpretado? ¿Cómo lo pondrá en marcha?

No pocos han temblado al escuchar no se reelegirá a Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico y esa determinación tomada por el presidente podría considerarse “normal”, dada la rebeldía mostrada por el funcionario a las disposiciones convertidas en órdenes giradas por el tabasqueño. A eso de la “economía moral”, requisito indispensable en quien seguramente ya seleccionó, le agregó: “ser un economista con dimensión social”; el primer mandatario ¿pretende que su seleccionado tenga experiencia en la práctica de un modelo propuesto hace Siglos y del cual, también se afirma, se busca detener las rebeliones de quienes están en la más aguda pobreza?. Con la pretensión de imponer esa “economía moral” se revela lo fallido de sus programas de bienestar y obviamente se muestra el dinero tirado en dádivas y no en apoyo a inversiones y empleo. Aparecen en la lista de supuestos sucesores de Díaz de León: Gerardo Esquivel, subgobernador cuyo puesto ya proviene de una decisión de López, con quien por cierto trabajo durante la última campaña; Galia Borja, cuya posición en Banxico también fue una decisión lopizta y un tercero Jonathan Heath, proveniente del sector privado por lo que está en el sótano. Arturo Herrera, bien podría ser la carta debajo de la manga.

En el gabinete ya se encuentran dos marxistas de hueso colorado y uno de ellos es nada menos la titular de la Tesorería de la Federación, el otro, subsecretario de Educación encargado de la edición de los libros de texto oficiales, en donde se pretende el adoctrinamiento. Pero también aparece el diario preferido del presidente, en el cual también Julio Boltvinik cita al marxista Thompson y refiere: la vida humana no puede ser resuelta por el mercado. “Ninguna sociedad ha aceptado que el mercado decida sobre la vida y la muerte de las personas. La fuerza de trabajo no es una mercancía común y corriente, cuyo valor y grado de ocupación pueda ser decidido inconsecuentemente por las fuerzas del mercado. El elemento moral entra inevitablemente. Toda ciencia económica que se respete, toda economía política, tiene que ser también economía moral”.

Sigue JB: los Estados del Bienestar no serían una anormalidad del capitalismo, cuando éste enfrentaba el reto del socialismo, sino una forma diferente de responder a algo que casi todas las sociedades hacen. Incluso las respuestas menos solidarias, más duras con los pobres. La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del “libre mercado”: el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente.

SE ESCONDEN AVIESAS INTENCIONES

Es un misterio la manera en la cual entiende, interpreta o pondría en marcha López Obrador su “economía moral”. Por ahora es un misterio el nombre de quien encabezara el gobierno del Banco de México, pero el perfil ya fue trazado y al tiempo de mencionar es un experto en economía y finanzas se habló de un requisito que aparece como la lealtad a ciegas, la puesta en práctica de la economía moral, de los dictados marcados hace siglos y eliminados al surgir la economía de mercado, el desarrollo a través de la productividad, la libertad para crecer y ocupar el lugar dentro del sector social marcado como objetivo de vida y una situación es aprovecharse haciendo negocios, abusando, utilizando un cobro de intereses usurero, aceptando contratos leoninos para particulares y para el propio gobierno, abusar en la captación de utilidades porque no existe ninguna regulación básica acorde con los tiempos actuales y otra muy diferente recurrir a prácticas sugeridas hace Siglos y en clara referencia a la producción, distribución y venta o intercambio de alimentos.

Con ello lo esperado como autoridad en el Banco de México ¿deberá centrarse en quien considere las reservas internacionales deben ser tocadas, utilizadas por el gobierno para el beneficio popular? ¿Quien lleve a cabo movimientos en los cuales se generen aún más movimientos dudosos, peligrosos, con los cuales se alejan las inversiones? ¿Se pondrá en marcha la maquinita de hacer billetes para poder cumplir con las dádivas convertidas en programas para los más pobres sin importar índices inflacionarios ni otras consecuencias? Los tumbos económicos van en aumento y ya no se trata de si costó más o costó menos cancelar el NAIM, esto va más hacia el fondo, a la implantación de otro modelo económico, uno rechazado desde siempre por los mexicanos.

Aunque habremos de considerar, nunca, nunca, ni en los tiempos del neoliberalismo, de los corruptos, de los abusadores, se tuvieron tantos millones de mexicanos en extrema pobreza y se afectó a otros tantos dejándolos sin empleo y las consecuencias de tantos cierres de empresas perjudicando a los trabajadores y llevando al hundimiento a la clase media. Si es así como se ha interpretado la transformación ¿qué puede esperarse de la “¿economía moral? Venezuela, México te saluda.

DE LOS PASILLOS

Feministas y no feministas quedaron con los ojos cuadrados al conocer la referencia presidencial hacia la venta de niñas realizada en muchas comunidades, denunciada en estas líneas retomándose el tema en uno de los diarios de circulación en la capital del país, por cierto, de los aborrecidos por el tabasqueño. Denunciamos en el pasado reciente esa trata de blancas a la vista del gobierno sin que esto provocara ninguna intervención y, eventualmente cuando era señalada, el argumento era el respeto a usos y costumbres, lo cual además de absurdo es cínico y cobarde. AMLO, en su clásica mañanera urgió a no estigmatizar a comunidades indígenas por la venta de niñas en matrimonio pues es una práctica que se da en todas las clases sociales”. ¡Ándale! ¿Dónde ha visto estas acciones? ¿Se ha quedado callado con lo que significa esta trata? No es una cuestión de estigmatización, ni de clases sociales, sino de la existencia de un delito pasado por alto y ahora minimizado, como lo hace con lo referente a ataques de todo tipo a las mujeres. Operaciones de naturaleza tan vil como la venta de niñas, el intercambio por ganado o por camiones de cerveza, al presidente le valen ma… No se quisiera, pero los hechos y dichos le dan la razón al escritor Francisco Martín Moreno cuando califica a López Obrador como un presidente, cruel…

En Quintana Roo, el enemigo de Morena es la dirigencia de Morena. No conformes con los escándalos y divisiones generados con la postulación de candidatos y la reelección de quienes tienen en su haber abusos, malversación de fondos, riqueza inexplicable, siguen enfrentando a la senadora Marybel Villegas y a su marido a quien no logran definir si sigue siendo o no secretario general estatal de ese movimiento o partido fallido…La Marina se integra para iniciar el camino para combatir a la delincuencia organizada muy bien en esa entidad… Los municipios del norte del estado ya están siendo encabezados en el área de seguridad por los marinos. Y, con la exoneración de “El Marro” parecería tener razón el Secretario de Marina al referir el trabajo hecho por ellos para detener delincuentes a los cuales los jueces sueltan en un abrir y cerrar de ojos. Al parecer lo no utilizado fue el lenguaje adecuado y logró levantar muchas ámpulas o ¿es un mensaje cifrado?…. Como se esperaba, el regreso a clases en la entidad en permanente verde, Campeche, se suspendió. Otra derrota, otra mancha para el tigre… El gobierno y AMLO no son de izquierda: Cárdenas…Siguen sin poder mover al gobernador amaulipeco quien acuerda de manera normal con su gabinete…Jalisco tiene saturada su morgue, están los restos de 6 mil 249 personas sin identificar y el 40 por ciento corresponden al periodo de la 4T. ¿Por qué no se acerca Alejandro Encinas y checa su listita?

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

www.facebook.com/liliaarellanooficial Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de www.youtube.com/mxntelevision

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO: jodidez, divino tesoro appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.