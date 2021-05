ESTADO DE LOS ESTADOS: Cárteles representados en 7 entidades

Lilia Arellano

“Los locos nuncas estamos tristes, estamos locos y ya”: P. Escobar

● Cárteles representados en 7 entidades

● Peligroso de establecimiento de narcogobiernos

● Aceptaron el registro a candidatos cuestionados

Ciudad de México, 16 de mayo de 2021.- ¿Hacia donde tendríamos que voltear la cara para encontrar un punto, un solo punto, en el cual no hubiese la presunción de estar presente la delincuencia organizada? Porque en el proceso electoral actual tal parece no existe entidad alguna exenta de estar penetrada por grupos de malosos. Podríamos remitirnos a San Luis Potosí, o tal vez a Nuevo León o a Guerrero, aunque Michoacán, Nayarit, Sonora y Sinaloa no pueden llamarse ajenos a esta presencia, a su actuación, a la autoridad, inclusive, que estos grupos representan. Están, por supuesto, otras entidades en las cuales el objetivo es decidir quienes ocuparan las presidencias municipales o los Congresos locales desde los cuales se hacen adecuaciones a las legislaciones estatales y llevan a cabo los cabildeos en donde se favorece el blanqueado de dinero o se da por aceptado el auto gobierno carcelario.

En San Luis Potosí, el candidato del Verde, Ricardo Gallardo Cardona alias “El Pollo”, tiene un negro historial ligado a la corrupción, enriquecimiento ilícito, relaciones con grupos delictivos, entre otros cargos levantados en su contra y en la de su padre, quien también ocupó la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sanchez y San Luis Potosí capital. Inclusive el abanderado a la gubernatura fue detenido en el 2015 al percatarse el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la adquisición por parte del edil de un violín cuyo precio ascendía a cinco millones de pesos. Estuvo preso un año y la sentencia determinó “El Pollo” cometió un desvío de 209 millones de pesos del erario a cuentas de sus familiares a través de una clínica de especialidades denominada Wong.

El Partido Verde siguió aplicando sus influencias para no interrumpir la carrera de quien hoy es su candidato a gobernador y siendo diputado federal, en octubre del 2020, la UIF informó sobre otras investigaciones en contra de Gallardo Cardona surgidas por dos denuncias presentadas en agosto 14 y 25 de ese año bajo la presunción de lavado de dinero al detectarse el desvío de recursos realizado por el abanderado Verde y su progenitor por un monto no menor a 700 millones de pesos. Llama fuertemente la atención siga dentro de la contienda y hubiese logrado en 30 días sumar 19 puntos a su candidatura, colocándose en un empate técnico con el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD. ¿De donde el capital invertido para este logro?

TRAPACERÍAS EN NUEVO LEÓN

¿Quién era Samuel García antes del video en el cual apareció reconviniendo a su esposa por enseñar las piernas? Un desconocido, un regio fuertemente criticado y quien aprovechó se hiciera viral el video para, con esos mismos reflectores, darse a conocer a nivel nacional y lanzarse como aspirante a candidato a la gubernatura de Nuevo León, lo cual se convirtió en objetivo cumplido. Pero , ya en el fragor de la contienda no contó con la presentación de fotografías en donde aparece un capo narcotraficante –en el presente preso en Tamaulipas- como invitado especial a la fiesta de quince años de su hermana. La información de la UIF señaló se llevaba a cabo la investigación por movimientos extraños de dinero protagonizados por el candidato y sus allegados, filtrando la existencia de una transferencia de 26 millones de pesos realizada por una empresa catalogada por el SAT como fantasma.

Según declaraciones de Adrián de la Garza en el marco de una conferencia de prensa considerada “muy especial”, al dar a conocer supuestos vínculos de su adversario con la delincuencia organizada, mostrar fotos e inclusive un último recibo de dinero entregado en efectivo al despacho del progenitor del candidato del MC, afirmó interpondría una denuncia en la FGR. Esto permitió se supiera de un informa elaborado hace cinco años por la policía española tras la detención de uno de los enlaces de Los Zetas en Europa en donde apareció el nombre del candidato de la alianza PRI-PRD como beneficiario de un cargamento de dinero incautado por el Ejército al grupo delictivo. La defensa de Idelfonso Guajardo, ex secretario del gabinete de EPN y cabeza negociadora del T-MEC permitió a de la Garza acercarse prontamente a la OEA y contar con el respaldo de un personaje a quien localmente se le respeta.

PA´ LOS TOROS DE JARAL, LOS…

Jurídicamente operó en contra de Félix Salgado Macedonio, el no entregar al INE los gastos realizados durante la etapa de pre campana, sin embargo y dada la prescripción del delito de violación denunciado por la víctima, moralmente era un candidato inaceptable, más aún cuando se fueron sumando acusaciones similares en su contra, mismas no ratificadas al recibir las víctimas y sus familias un sinnúmero de amenazas. Salgado, como es de todos conocido, montó diferentes espectáculos hasta llegar el momento de ser aceptada su hija como abanderada de Morena pese a los antecedentes sobre la familia política de la apodada“Torita” Evelyn Salgado. Difícilmente puede aceptarse a don Félix le interese impulsar el turismo en Acapulco, o hacer crecer a nivel mundial la fama de plateros de Taxco, o llevar a Iguala la paz y reconciliación o dejar atrás el calificativo de aldea a Chilpancingo, sino que es muy notoria la producción y distribución de amapola en esa entidad, misma en competencia con las cifras record cosechadas en Afganistán.

Se descubrieron las ligas de la familia política de Evelyn con los Beltrán Leyva, durante mucho tiempo amos y señores en la venta de estupefacientes en los puntos turísticos guerrerenses. A ello se agrega el crimen cometido en contra de Fernando Delgadillo Hermosillo, alias El Miko, de quien se supo coordinaba la formación de la nueva estructura de Caro Quintero, considerado en esa zona heredero de los Beltrán Leyva. Acapulco era la parada, la Central de Abastos de la CDMX el destino. “La Torita” está casada con Iván Alonso Bustamente, cuyo padre, Joaquín Alonso Piedra, -ambos se dicen empresarios inmobiliarios- quienes han sido investigados desde 2016 por vínculos con grupos criminales a los cuales les lavan el dinero. Inclusive, padre e hijo han sido detenidos. Aunque también habrá de girarse la mirada hacia el candidato priísta Mario Moreno Arcos, quien es ya el puntero en Guerrero, pero se sabe de la supuesta liga con Onésimo Marquina “El Necho” líder de un cartel “local”, el de Tlacotepec.

TAN NEGRAS COMO LAS CORUNDAS

El empoderamiento de la delincuencia organizada no es una leyenda urbana, menos aún fantasía, está presente y se nos ha revelado, inclusive, en las declaraciones de funcionarios de todos los niveles dentro del gobierno de Estados Unidos. Negarlos ha sido muy fácil para las autoridades mexicanas, tanto como darles besos y abrazos. En Michoacán también se determinó la cancelación de la candidatura de Raúl Morón por causas similares a las registradas en contra de Salgado Macedonio. De igual manera se nombró a un sustituto y tal recayó en Alfredo Ramírez Bedolla, quien trabaja desde los 19 años al lado de López Obrador, se considera fundador de Morena, fue secretario de Economía Solidaria, trabajó en las llamadas Brigadas del Sol y, al lado del entonces jefe de gobierno del DF, se desempeñó como subdirector de Administración. La cercanía es innegable.

Como también lo es su rama familiar, la cual lo liga con los grupos de narcotráfico. La hermana de su madre, o sea su tía Anabel Bedolla está casada con Adalberto Comparán Rodríguez, alias “El Fructuoso”, conocido como una de las cabezas de los cárteles que azotan el municipio de Aguililla. Inclusive, Comparán Rodríguez, tío político del candidato, fue alcalde de Aguililla y lo detuvieron el 31 de marzo pasado en Guatemala junto con su hijo, acusados de transportar a EU metanfetaminas a bordo de dos trailers, uno llevaba azulejos y el otro galones de pintura además de los narcóticos. ¿Recuerda a los 27 funcionarios detenidos en el llamado “Michoacanazo”? El pariente del candidato fue uno de ellos. Gran parte de los conflictos entre cárteles se debe a la posición del exalcalde pretendiendo eliminar a “El Mencho”.

Obviamente Alfredo Ramírez Bedolla niega tener contacto con esta rama familiar, lo cual puede no ser cierto al conocer de las visitas frecuentes entre las hermanas, la mamá del candidato y el esposa del detenido en Guatemala.Pero en Michoacán aún hay más: Leonel Godoy, ex gobernador y a quien le lanzaron petardos un 15 de septiembre en la ceremonia del grito hiriendo a decenas de asistentes al acto, es candidato de Morena a diputado federal y se subraya la liga con su medio hermano Julio César Godoy Toscano, brazo derecho de Servando Gómez Martínez “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana. El candidato a la alcaldía de Huetamo, Rogelio Portillo Jaramillo es buscado por la DEA y lo relacionan con el Cártel Jalisco Nueva Generaciòn. Así las cosas, en la familia michoacana morenista ya tienen candidatos a gobernador, a diputados federal y a alcalde, uno de cada uno nada más para ejemplificar eso de las ligas.

EL TRIO DE TRES

Nayarit, Sonora y Sinaloa, no pueden pasar desapercibidos en las relaciones entre el narco y el proceso electoral actual. La entidad gobernada durante doce años por la familia Echevarría, se ha significado por haberse encontrado el mayor número de narcofosas del país. Está el ex procurador Edgar Veytia, sentenciado a 20 años de cárcel en EU por trabajar al lado del cartel H-2 traficando todo tipo de drogas y surgió de esas operaciones el nombre del ex titular de la Sedena Salvador Cienfuegos. El antecesor del actual mandatario Antonio Echevarría, Roberto Sandoval Castañeda cuenta con una orden de aprehensión por el uso de recursos de procedencia ilícita. Su hija Lydy Alejandra, también enfrenta una orden igual con el señalamiento de formar, ambos, un cártel para despojar de propiedades a los ciudadanos y ejercer actos de torura equiparables a los de lesa humanidad. Los nayaritas imponen la geonarca y el H-2 está vigente como célula en donde se reunen varios carteles.

Amado Carrillo y su palacete árabe construido en el desierto de Sonora, el resurgimiento en la entidad de los seguidores de Caro Quintero, la presencia de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y el crímen del candidato a alcalde de Cajeme, han encendido los focos rojos en la entidad al señalarse directamente a Alfondo Durazo de tener ligas con los grupos de narcotráfico. El candidato de la alianza Morena-Verde-PT quien se desempeñó como secretario particular de Luis Donaldo Colossio y ocupó la misma posición con Viente Fox para, posteriormente aparecer inexplicablemente al lado de López Obrador y ser nombrado al frente de la Seguridad federal, ha sido acusado por su más fuerte contrincante Ricardo Bours, de contar con nexos con los mafiosos. Los grupos presentes en la entidad y el último crimen cometido han puesto en grave situación la etapa de campaña y el proceso electoral del 6 de junio. El temor de los sonorenses está presente ante la violenta ola registrada durante el presente año, recrudecida a partir de la llegada de Durazo.

Finalmente, es Sinaloa desde donde se despiertan muchas interrogantes. Como se sabe, a Héctor Luis Palma Salazar se le volvió a meter en la cárcel, aunque “El Güero” Palma sea considerado como el fundador junto con Joaquín Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa, siendo su gran líder Ismael “El Mayo” Zambada cuyo rostro, si no ha sido sometido a cirugía plástica, fue presentado en una portada de la revista Proceso al lado del periodista Julio Scherer. Los dos creadores del cárcel están presos, uno en una casa de arraigo en México y el otro en EU. Sin embargo al hermano conocido como El Rey Zambada y al hijo de “El Mayo”, Vicentillo, en EU les han retirado los cargos y se habla de su pronta puesta en libertad. Los candidatos a gobernadores por las alianzas ya conocidas y Movimiento Ciudadanos, provienen del PRI, conocen ampliamente las actividades del cartel dominante, saben de su importancia mundial, de la fortaleza con la cual cuentan y de las traiciones generadas en su interior. Al parecer no hay uno al cual se le pueda considerar fuera y, siendo así…Por lo referido sobre estas entidades cabría preguntarles a los nacidos en esas tierras: ¿ya sabe por cual delincuente va a votar?

DE LOS PASILLOS

Quintana Roo se ha distinguido, ya sin duda, por ser una plaza importante para el narcotráfico. Las autoridades municipales, estatales y federales se han visto omisas en el ataque. Benito Juárez- Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad-Playa del Carmen, Tulum y las Islas Mujeres y Cozumel, tienen fuerte presencia de estos grupos. El sexenio de Carlos Manuel Joaquín González está a punto de concluir y la única actividad con repunte fue esa, con todo y pandemia. Abrazos no balazos, receta federal; aventar la carga a la federación respaldados en la existencia de la Guardia Nacional, posición estatal; abdicar de la responsabilidad de contar con una policía municipal preventiva, el camino de los ediles y todas esas justificaciones han generado un caos que trasciende al renglón seguridad para penetrar en el político. Todo aparece un tanto claro en la antesala de un proceso electoral muy importante. Aunque, la sensación de rareza en estos tiempos la percibe la mayoria…

Las elecciones para gobernador en Baja California suben de tono. Según las encuestas la competencia se ha cerrado entre la “incondicional” del gobernador Jaime Bonilla y candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila, quien sigue derrochando recursos a manos llenas y el representante del Partido Encuentro Solidario (PES) Jorge Hank Rhon, quien denunció que la institución que debería actuar como juez imparcial de la contienda electoral se haya convertido en el instrumento por medio del que buscan frenar la participación y confundir a los electores. Dijo que mientras él cumple con cada uno de los mandatos de cara a la contienda a la candidata oficial no la supervisan; para nadie es un secreto que desde hace algunas semanas rebasó el límite de campaña y continúa publicitándose en cada espacio al que tiene acceso, ya sea televisión, radio o por medio de espectaculares.

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

www.facebook.com/liliaarellanooficial Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de www.youtube.com/mxntelevision

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: Cárteles representados en 7 entidades appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.