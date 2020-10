ESTADO DE LOS ESTADOS: Confrontación hasta… ¿el rompimiento?

Lilia Arellano

“Quien no ha compartido la lucha,

compartirá la derrota”: Bertolt Brecht

Confrontación hasta… ¿el rompimiento?

Rechazan 10 mandatarios abusos, mentiras y atropellos de la Federación

AMLO desestima amago de la Alianza Federalista; es electorera, dice

Menos ingresos familiares impactarán recuperación, pronostica BBVA

Ciudad de México, 28 de octubre de 2020.-Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista mostraron puño, hicieron su reunión virtual rodeados de ciudadanos integrantes de todos los sectores, incluyendo al clero para señalar al presidente el grave daño causado por la cerrazón en las demandas y peticiones para hacer más equitativo la distribución del presupuesto del año próximo. Señalan ha sido el autoritario régimen encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha llevado a la confrontación con 10 gobernadores al punto del rompimiento del Pacto Federal. Los mandatarios se pronunciaron simultáneamente en sus entidades contra los abusos, mentiras y atropellos de la Federación; externaron su defensa del federalismo, de los fideicomisos y del presupuesto para sus estados; y lanzaron un ultimátum a la administración del tabasqueño advirtiendo que si sigue sin atender su petición de dialogo para revisar las necesidades presupuestales de los gobiernos locales, las diez entidades que representan podrían tomar una ruta de rompimiento para salir del Pacto Federal.

Tras varias semanas en las que los titulares de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en cumplimiento de las órdenes de su jefe, se han negado a reunirse con ellos para dialogar y discutir sus demandas en torno a la disminución de participaciones para sus estados, en un mensaje de transmisión simultánea en los diez estados, los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Riquelme, de Coahuila; Martín Orozco, de Aguascalientes; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y José Ignacio Peralta, de Colima, se pronunciaron en contra de la cancelación de fideicomisos, la reducción de participaciones federales para 2021 que afectan la ciencia, tecnología, salud, economía e infraestructura, y amagaron con seguir un ruta jurídica para abandonar el pacto fiscal.

Exigieron una reunión con el presidente López Obrador, de carácter urgente, con el fin de expresar su inconformidad por el retiro o disminución de diversos apoyos. Pero el presidente López Obrador los volvió a desdeñar y calificó como electoral el amago de los mandatarios de oposición de romper con el pacto federal de no ser atendidos sus reclamos en cuanto a los recortes al presupuesto, la falta de respeto y comunicación con las entidades. En su conferencia de prensa mañanera, el tabasqueño señaló: “Es una actitud propia de la temporada electoral, no sé qué están viendo, que están sintiendo, qué les estará pasando y andan muy nerviosos, pero no sólo ellos, sino el FRENAAAA uno, FRENAAA dos”. El inquilino de Palacio Nacional sostuvo que no hay ninguna posibilidad de romper con el pacto federal. “Si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, retó el presidente.

AMLO argumentó se requeriría una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al poder judicial. “¿Qué es lo que está sucediendo? Pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestra pensando que así van a tener votos (…) sabemos que no hay ninguna preocupación, no hay nada que temer”, confió.

POR RECORTES, AMAGAN DEJAR PACTO FEDERAL

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que la Federación está en riesgo por una “excesiva centralización” en la toma de decisiones porque confronta y no escucha. ”Los programas concurrentes han sido eliminados del presupuesto del año 2021. Y la razón es un discurso mentiroso, (…) que falta totalmente a la verdad por la corrupción. Dos años en el gobierno y no se ha podido terminar con eso”, manifestó y remató: la Alianza Federalista está convencida de que México necesita otra ruta, pero “pocas veces nos estábamos organizando para ello”. “El Bronco” cerró filas con funcionarios, integrantes del sector privado, sindicatos e instituciones de educación superior para que en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación tengan una asignación equitativa ante la crisis del Covid-19 y los desastres naturales en el Estado.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, acompañado de los 67 alcaldes del estado, exigió “respeto al federalismo y una justa distribución del presupuesto federal”, no sólo como una demanda exclusiva de los gobernadores. Líderes sociales de la entidad leyeron el Pronunciamiento en Defensa de la Dignidad y la Soberanía y del Pueblo de Chihuahua y de sus instituciones. El rector Luis Alberto Fierro, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, destacó que la Alianza Federalista, “con el 31 por ciento de la población, generamos el 40 por ciento del empleo formal, concentramos el 40 por ciento de la Inversión Extranjera Directa y el 59 por ciento de las exportaciones, nuestro Producto Interno Per Cápita es 34 mil pesos por encima de la media nacional”.

Arturo Zubia, alcalde de Camargo, destacó que desde el gobierno federal “se exhibe para su linchamiento a quien disiente de la voz presidencial, el gobierno central retiró el apoyo a las estancias infantiles, debilitó al sistema de salud y desapareció los beneficios que el Seguro Popular otorgaba a pacientes con cáncer, en otras afectaciones, redujo el presupuesto para el campo y prácticamente eliminó el presupuesto para infraestructura en las entidades federativas a fin de dedicarlo a unas cuantas obras de relumbrón, que son prioridad del presidente”.

Desde el Instituto Cultural Cabañas, donde se reunieron alrededor de 300 personas representantes de la sociedad en la entidad, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, manifestó su desacuerdo con las decisiones de la administración de AMLO como la eliminación de los fideicomisos y destacó su solicitud de ampliar el presupuesto para la entidad “no es una demanda de una persona”, sino de todo el pueblo que encabeza. Subrayó que el recorte presupuestal planteado por el gobierno federal para 2021 será de 9 mil 200 millones de pesos, “sería un atropello que pondría en riesgo al estado. No podemos permitir que nos quiten más del 8 por ciento en términos reales con respecto a este año. No pedimos más, pero no vamos a aceptar menos”, advirtió. Alfaro externó el objetivo es “mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la Federación”, sin embargo, “Estamos listos para construir acuerdos, dialogar, pero también estamos listos para dar la batalla jurídica y política, si es necesario”.

Acompañado por alcaldes de diversos partidos, diputados, líderes de los sectores campesinos e industriales, y representantes de la Iglesia católica, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró el gobierno federal esta provocando la parálisis de la actividad económica del Estado. Indicó la Federación mantiene sus ataques contra la soberanía de los estados y este año redujo en cerca de 2 mil 400 millones de pesos el presupuesto de Michoacán, y para el próximo ejercicio propone recortar otros 7 mil millones, lo que pone en riesgo la viabilidad económica y financiera del estado. Están provocando, destacó, pérdidas de empleos, empobrecimientos y una grave disminución de las capacidades del gobierno estatal y de los municipios para atender las necesidades de la población. Aureoles denunció que las decisiones que está tomando el gobierno federal buscan centralizar el gasto y eso provocará que haya dificultades para los programas y proyectos estatales.

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, rechazó las decisiones arbitrarias del gobierno federal, pues violentan los principios del federalismo y el equilibrio de poderes que sustentan a las instituciones democráticas del país. Detalló que en Coahuila han sido afectados con la reducción de participaciones federales desde 2019 y 2020, además de que en 2021 puede ser peor. En la prevención de la contingencia sanitaria, dijo, se han invertido mil millones de pesos, pero no se han recibido recursos extraordinarios del gobierno federal para combatir la enfermedad.

El mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, sostuvo existe un empeño en destruir el sistema federativo, sustituyéndolo con el poder absoluto, “pero no pedimos privilegios, solo lo que es justo para la gente y los estados”, indicó y señaló que la política sin rumbo que se ha establecido en la actual administración provoca que se pierda competitividad y daño directo a los ciudadanos, sobre todo en épocas donde se requiere de una actividad fuerte para el estado.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, reclamó durante una gira por Matamoros lo que “por derecho corresponde al estado”, pues es el segundo que “más recursos aporta por medio de impuestos”. En el Complejo Administrativo de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta calificó de “incalculable” el daño que causará al estado, de confirmarse, el recorte de mil millones de pesos. El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, pidió trato justo a la Federación a los estados y dijo que el recorte afectará a su entidad con más de mil millones de pesos.

Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, advirtió en la ciudad de León que la Alianza Federalista podría abandonar el pacto federal al estimar que los recortes representan 7 mil millones de pesos netos para la entidad, además de 286 millones de pesos para el desarrollo de la ciencia y tecnologías que se perdieron por la desaparición de los fideicomisos.

MENOS INGRESOS IMPACTAN RECUPERACIÓN: BBVA

Al presentar el Informe Situación en México al cuarto trimestre del año, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, advirtió que la reducción en el ingreso de las familias, como consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, tendrá un impacto negativo sobre la velocidad en que la economía se recupere. Este factor, junto con la prolongación de la pandemia y la debilidad en los niveles de inversión afectará el ritmo de crecimiento en los siguientes años.

BBVA mejoró marginalmente su pronóstico para la actividad económica, puesto que pasó de esperar una contracción puntal en México de 10 por ciento, a una caída del PIB de 9.3 por ciento. Serrano señaló la institución “ya ve señales de recuperación”, sin embargo, “el deterioro en el ingreso de los hogares, la destrucción del tejido productivo del país, que han venido como consecuencia de la pandemia, pero también por la ausencia de políticas fiscales y monetarias agresivas que han mermado el ingreso de las familias y en los balances corporativos, van a resultar en una caída económica más fuerte de la que debimos haber observado y en una recuperación más gradual”.

Serrano advirtió que México será una de las economías que tenga de las caídas más abruptas en la actividad y de las más afectadas en Latinoamérica. “Esto se debe tanto a la fuerza de la pandemia, a que algunas medidas para atacar la pandemia fueron deficientes. Pero también fue un país que no tuvo un impulso fiscal contracíclico importante, dónde la política monetaria tampoco fue agresiva como en otros países, y esa es otra de las razones por las que será México de las economías más fuertemente golpeadas y con una recuperación más parcial”, destacó.

