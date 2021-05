ESTADO DE LOS ESTADOS: Endurecidas misivas para AMLO

Lilia Arellano

“Nadie puede continuar siendo un rebelde sin acabar siendo un autócrata”: Lawrence Durell

Ciudad de México, 17 de Mayo, 2021.- Para dirigirse al presidente López Obrador, tanto sus seguidores como los críticos han recurrido a las misivas. En esas cartas no son pocos quienes han dejado ver el grado de desilusión existente y personal al reclamar se cumpla con todo aquello por lo cual decidieron adherirse al movimiento encabezado por el tabasqueño. Están quienes consideran la posición y rumbo del gobierno actual no corresponde de manera alguna a la izquierda democrática y manifiestan su rechazo por la forma en la cual ya se califica masivamente esa tendencia ideológica, lo cual es producto de los yerros cometidos al intentar poner en marcha una transformación hasta ahora visualizada solamente en la destrucción de instituciones por las cuales estos grupos lucharon a fin de convertirlas en realidad y sustentar en ellas democracia y futuro.

En el presente y particularmente durante los meses transcurridos del 2021, no solamente se refieren los señalamientos a los puntos de vista y opinión de Porfirio Muñoz Ledo o de Ifigenia Martínez, inclusive podría mencionarse a Elena Poniatowska, sino a quienes estuvieron durante más de dos décadas apoyando los planes, el proyecto de Nación planteado por López Obrador. A carta de Macario Schettino, fechada el 7 de este mes, es demasiado fuerte, durísima, aquí unos párrafos: “Señor Presidente, usted está enfermo. No me refiero a su afección cardiaca o alguna otra dolencia física. El asunto es mental. Las personas que están a su alrededor no se lo dirán nunca, porque lo utilizan para obtener poder y recursos que jamás habrían conseguido por su propia cuenta. Por eso se lo digo yo.

“Su narcisismo le ha hecho pensar que usted es un elegido, con características muy superiores a los demás seres humanos, ya no digamos sólo a los mexicanos. Su sociopatía le hace creer que todo lo que ocurre tiene que ver con usted, y con nadie más, porque en su forma de ver el mundo, nadie más tiene importancia. Sólo así se explica el desprecio que tuvo por las víctimas de Tlahuelilpan, por el medio millón de mexicanos muertos en la pandemia, y por quienes fallecieron este martes pasado en la tragedia de la Línea 12 del Metro. Organizar un evento con timbres postales al otro día indica una falta de empatía que sólo es posible en un sociópata”.

Un incondicional más, Gilberto Guevara Niebla, escribió: “Nos equivocamos quienes pensamos que el gobierno de AMLO era de izquierda. Hoy es perfectamente visible que su inspiración principal proviene del viejo PRI: de ahí sus políticas clientelistas, su ideas nacionalistas, su proteccionismo económico, su autoritarismo, sus ideas estatistas y su pragmatismo egocéntrico. Cada vez más personas de mi entorno abandonan a AMLO. Las motivaciones son obvias. El presidente decepcionó. No acabó con la pobreza; en vez de eso, otorgó dádivas y aplicó políticas clientelares para obtener beneficios políticos; no acabó con la corrupción; pero se opone testarudamente a que su gobierno rinda cuentas en el uso del dinero público. En la izquierda democrática hay mucho descontento con la deriva autoritaria del gobierno, con su carácter autocrático, con la fractura del principio de la división de poderes, con la militarización, con la política de odio que la dividido a México y que, inevitablemente, dejará hondas heridas en el cuerpo social”.

Más que una misiva, Roger Batra, el reconocido antropólogo de 78 años levantó ámpula con la presentación de su libro Regreso a la Jaula en el cual desmiente pertenezca AMLO a la izquierda e inclusive lo sitúa a la derecha. El nombre obedece a una publicación anterior llamada La Jaula de la Melancolía, en la cual el autor describe la agonía priísta , hace claras referencia a lo resucitado en el texto en el cual se asegura sepultó el primer mandatario todos los intentos democratizadores. Lo referido por el intelectual provocó la ira presidencial, más aún cuando causó referencias y calificativos dirigidos al actual gobierno como: retropopulista, reaccionario, carente de ideología, militarista, clientelista, agresivo, moralista. Fernando Belauzarán opinó: “se exhiben los embutes de la 4T, ni es liberal, ni es democrática, ni es de izquierda: María Elena Morena sostiene: “nunca un presidente había dado tanto poder al Ejercito: empresas, administración de puertos y aeropuertos y hasta el IMSS. Luchamos por un poder civil y ahora el que se dice de izquierda concede mas poder a los militares.

Señalamientos y críticas en medios de comunicación extranjeros no se han hecho esperar y no encuentran dentro de su equipo, en la vocería, ninguna estrategia para contrarrestarlos sino todo lo contrario, avivan en el primer mandatario el coraje, el sentimiento de impotencia para detener a quienes considera sus detractoras. Uno de los últimos editoriales del New York Times revela: AMLO parece haberse convertido en esos monarcas aislados que no soportan que la realidad imponga límites a su divino deseo. El rey pasa la mayor parte del tiempo en Palacio Nacional, arropado por una corte de aduladores. Apenas sale para hacer turismo proselitista en baños de masas. ¿Por qué tiene que sufrir demandas de transparencia y rendición de cuentas? ¿Por qué el nepotismo en el corazón de su partido o la muerte de personas en un tren habrían de detener el paso de su locomotora transformadora? Abona a la fractura social cuando le piden responsabilidad y empatía y ofrece pasteles de menosprecio e indiferencia. Si no pasa nada —si no hay investigaciones concluyentes con culpables, si no se corta el brote de nepotismo en Morena, si no hay corrección electoral: si López Obrador reina supremo—, la impunidad marcará su continuidad cultural en la historia política de México”.

Con estas referencias queda claro no es la crítica momentánea surgida únicamente de las ocurrencias expresadas en las mañaneras, del descuido del lenguaje, de la falta de respeto a los ciudadanos de todos los sectores, de inconformarse por los calificativos lanzados, hay una situación mucho más profunda, lacerante y peligrosa. ¿Sobreviviremos?

DE LOS PASILLOS

Una y otra vez surge la pregunta ¿dónde anda y porque se esconde Florencia Serranía, directora del Metro? Se ha hecho pública la información en la cual se asegura tiene oficinas privadas y es ahí en donde atiende lo relacionado con su responsabilidad al igual que tramita diversas operaciones del Tren Maya. Tiene, aseguran, intereses empresariales y en las compañías formadas se contratan varios servicios para el transporte más usado en la Ciudad de México. Ya con anterioridad formó parte del equipo del tabasqueño al desempeñarse como titular de la hoy Secretaría de Movilidad. El silencio con el cual se ha rodeado le resulta contraproducente pues, aún y cuando se tienen versiones sobre la irritación del Sindicato de Trabajadores del Metro al serles canceladas autorizaciones para la contratación de empresas para reparaciones, mantenimiento, limpieza y otros, se han desquitado lanzando todo tipo de acusaciones a la funcionaria. Sólo que, la poca empatía demostrada y el ocultarse no producen ninguna confianza para aceptar la defensa…Aparece como denominador común en las tragedias vividas en el Metro de México y el de España, la desconfianza hacia las investigaciones realizadas, las mentiras, el lanzar culpas a quienes, a la postre, resultaron inocentes y, obviamente la creación de mantos de impunidad. Así perdió Aznar la presidencia y no se ve que una ceremonia para conmemorar la fundación de Tenochtitlán sea suficiente para revivir o reencauzar alguna simpatía hacia Claudia Sheinbaum y menos con una invitada con los antecedentes de la brasileña…

Pese a lo que pudiera pensarse el futuro para Hugo López Gatell no es de lo más halagador y menos aún si se toma en consideración se auto ubicó como aspirante a suceder a López Obrador arrastrando una cifra, hasta el recuento de hace 10 días, de 617 mil 117 muertos a causa de la pandemia. Según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, ningún país ha reportado con exactitud el número de fallecimientos provocados por el COVID-19 y da a conocer la cifra referida. Según la Universidad Johns Hopkins, basada en datos oficiales, el país registra 580 mil 12 decesos y no los 218 mil 7 reportados… Si estos números no son reveladores de toda una masacre, no se entiende hasta donde se pretende llegar…

En otros renglones también llega del extranjero la información con los datos duros creíbles y comprobables, no los “otros datos” proporcionados poryasabenquien. Según el Banco Mundial los créditos lopistas solicitados y entregados en lo primeros 30 meses suman un total de tres mil 855 millones de dólares. No es la misma época de EPN pero aún así la cifra de créditos contratada por el mexiquense en seis años fue de dos mil 331 millones de dólares…A Tulum, municipio quintanarroense, le hace falta una limpia y si a ella asisten los habitantes, mejor. Balaceras, asaltos, asesinatos, violaciones, amenazas y hasta el robo de la nómina son los padecimientos de las últimas semanas. Todo apunta a la reacción de una de las mafias a las cuales no se les ha cumplido lo prometido. Víctor Mas seguro sabe motivos y causas de tan indeseable situación… Aunque no es el único municipio alterado cuando hasta hace un par de años se gozaba en las Islas y en Puerto Morelos de una gran paz y seguridad. La parte continental de Isla Mujeres ha sido el escenario de espeluznantes asesinatos y la presencia de la delincuencias organizada es inocultable. Lo anterior se une a la quiebra técnica del Ayuntamiento ante lo excesivo e impagable de la deuda que heredará Juan Carrillo. En iguales circunstancias se encuentra Puerto Morelos, inseguridad y deuda. es el legado de Laura Fernández, de quien se dice es protegida de un ex gobernador cuyo objetivo es convertirla en gobernadora… Cozumel con Pedro Joaquín a la cabeza ya vio accionar sin pudor a los grupos delincuenciales a los cuales se ha venido protegiendo. Pero, habríamos de preguntar ¿cómo es posible autoricen los diputados locales las cuentas públicas? ¿Qué hace la Auditoria Superior del Estado que no detecta ningún movimiento de los vistos por la mayoría de los habitantes de cada lugar? ¿Seguirán haciéndose de la vistas gorda en los procesos de entrega recepción de los Ayuntamientos? Visto así y con las intenciones reeleccionistas de estos personajes ¿ya sabe usted por cual delincuente va a votar? Porque también hay verdes.

