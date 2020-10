ESTADO DE LOS ESTADOS: Farsas gubernamentales al desnudo

Lilia Arellano

“El crimen hace iguales a todos los

contaminados por él”: Lucano

Farsas gubernamentales al desnudo

Detención del general Cienfuegos exhibe a la 4T

Juicios en el extranjero demuestran incapacidades

Claras muestras de seguir rumbo al totalitarismo

Ciudad de México, 19 de octubre de 2020.- Son múltiples los puntos que llevan a diferentes análisis, aunque el central, a partir de la detención el jueves pasado del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California, por autoridades estadounidenses, permite a lo interior y en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, demostrar claramente la debilidad del Estado mexicano, la incapacidad del gobierno actual para llevar a cabo las tareas que corresponden a la seguridad, tanto a la que debiera prevalecer para los ciudadanos y sus patrimonios, como la concerniente a la seguridad nacional, la cual, ya sin duda alguna, está siendo alterada por la presencia de los grupos de la delincuencia organizada tanto la dedicada al narcotráfico como a la trata de blancas, a la extorsión, a la venta de protección, inclusive. Su expansión y poderío están a la vista.

Quiérase o no, esta detención y la de Genaro García Luna, llevándose al punto de pretender juzgar a un ex presidente de México en territorio norteamericano, cambia el panorama político de México e influye en el de Estados Unidos; estas acciones arrojan como principal beneficiario en sus aspiraciones reeleccionistas a Donald Trump. El pacto vigente de impunidad entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador se resquebraja y no por el incumplimiento del actual inquilino de Palacio Nacional sino por la presión desde EU, quien arremete contra el supuesto narco estado constituido en México en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero deja intacta su propia estructura criminal.

La detención del general Salvador Cienfuegos, permitirá al gobierno norteamericano mantener para México el calificativo de narcoestado e inclusive volver a ampliar tal opinión hasta el grado de considerarlo territorio narcoterrorista, lo cual es peligroso en extremo al conocer es este el argumento en otras ocasiones utilizado para justificar cualquier tipo de intervención. La relación hecha entre miembros del Ejército mexicano y capos reconocidos mundialmente divulgada en diversos medios de comunicación tanto en el continente americano como en el europeo, deja al gobierno de AMLO en el peor de los escenarios al evidenciarse las fallas en el área de inteligencia, la incapacidad para llevar a cabo investigaciones y lo falso de haber emprendido una lucha frontal contra las mafias. Ahora que, con consulta o sin ella, dos expresidentes están en la cuerda floja.

Genaro García Luna centró los reflectores en la figura de Felipe Calderón Hinojosa y los allegados de ambos como es el caso de Luis Cárdenas Palomino, entre otros, ahondará y mucho en las críticas hacia las autoridades mexicanas, su sordera, la ceguera presente durante años pese a las permanentes acusaciones hacia las actuaciones y la riqueza acumulada por mandatarios y funcionarios. Con el general Cienfuegos se abrirá la etapa en la cual Enrique Peña Nieto habrá de mostrar con quienes y de qué tendrá que defenderse y, en ambos casos, el juicio tendrá que ver con los daños causados a los pobladores de Estados Unidos, no a los mexicanos a quienes nos robaron patrimonios, aumentaron los niveles de pobreza, corrompieron sin medida y llevaron a la población a las urnas con un sentimiento de hartazgo, no de convencimiento y, de nuevo, se pagan las consecuencias de la irreflexión.

Los trucos de la distracción se encuentra presentes en todos los ámbitos, es una de las formas impuestas por el tabasqueño para gobernar y hacerlo a su antojo. Llamó la atención “descubrieran” en el nuevo CISEN, en el bautizado como Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a cargo del amigo de la infancia del titular del Ejecutivo general de División DEM Audomaro Martínez Zapata, las comunicaciones abiertas y muy claras entre los narcotraficantes llevadas a cabo a través de los juegos. Estas conversaciones entre los participantes, todos enlazados, no eran grabadas. En el presente y con la tecnología apropiada lo están llevando a cabo pero, con tal investigación seguramente se les olvidó durante los últimos dos años, ahondar en lo relacionado con grupos con poder y los mafiosos. Entretenidos, como lo estuvieron los del CISEN, en conversaciones privadas a aquellos considerados “enemigos”, entre ellos no solamente miembros de partidos políticos o dirigentes sino periodistas, no buscaron los nexos de ciertos personajes con la delincuencia organizada y menos aún han estado en la tarea de investigar lo relacionado entre los militares y el huachicoleo, o el contrabando o su incursión en la migración.

Ni siquiera se dieron a la tarea de conocer a fondo el costo real y el pagado de la barda perimetral del proyecto de aeropuerto internacional de Peña Nieto, obra a cargo de la SEDENA y por supuesto del hoy detenido en EU. También parecen desconocer la clave de los líderes del narco, entre mayor es el número, su posición es más relevante. Por ejemplo: es más importante el apodado Z40 que el Z20, así que el H2, ni nivel alcanza. ¿Los Beltrán Leyva fueron o nó penetrados y combatidos por los Marinos? ¿Se sabía entonces de la protección del Ejército y su segundo en el mando? ¿El jefe de las fuerzas armados, primero en el mando lo sabía?

Versiones van y vienen sobre los sustentos de los cargos divulgados en lo general y, al respecto no queda otra que acercarse a la información oficial proveniente del exterior porque la dada aquí, aún y cuando se utilice el atril colocado en Palacio Nacional no será creible y habrá permanentes contradicciones. López aseguró haber sido informado de las investigaciones seguidas contra el General quince días antes de la fecha de su detención. El canciller Marcelo Ebrard, sostuvo fue el embajador de EU en México quien le dio la noticia, la cual le cayó por sorpresa. López no bien reaccionaba cuando ya estaba declarando sobre esta detención, calificando, como lo ha hecho durante largos dos años, de descomposición total, todo lo relacionado con el pasado.

Si lejos de andar buscando como darle forma y vuelta a su mentada consulta para enjuiciar a quienes han perjudicado al país, hubiese centrado su voluntad en la elaboración de expedientes conteniendo pruebas claras y con ello aplicar las leyes, los enjuiciamientos serían aquí y no en otras tierras y en beneficio de quienes han enriquecido sus arcas vendiendo drogas en tanto aquí se siembran cadáveres. Por lo pronto ya se verá quien se cree el cuento del fortalecimiento del Ejército con la detención del general Cienfuegos. Quien se cree el cuento de llevar a cabo una limpia ordenada por el mero mero, al interior de las filas militares. Ya se verá si AMLO sigue creyendo en que tan solo con alimentar a ciertos integrantes de diferentes sectores mantiene esa lealtad a ciegas cuya exigencia nació con el nombramiento pero debe estar presente en todas las acciones.

MÉXICO RUMBO A RÉGIMEN TOTALITARIO: SIGNOS VITALES

La semana pasada la organización civil Signos Vitales acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se está encaminando hacia un régimen totalitario, e hizo hincapié en el poder acumulado por el actual inquilino de Palacio Nacional, quien se ha esforzado por debilitar a las instituciones autónomas, controlar el Congreso de la Unión, influir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y deslegitimar al llamado Cuarto Poder, es decir, periodistas y medios de comunicación, además de beneficiar a las Fuerzas Armadas con más recursos económicos y tareas. “El resultado es una preocupante tendencia a la concentración del poder público en una sola persona, apoyada por las Fuerzas Armadas, en el proceso cada vez más claro de militarización del Estado”. Esto se da, habrá que destacar, en un escenario nacional en el que la pandemia no cede, la crisis económica está en su apogeo; crece la desesperación social por el encierro; aumentan las protestas por la falta de medicinas –la más grave, contra el cáncer infantil-, entre otros hechos.

Ante este fenómeno resalta el debilitamiento de los partidos políticos de oposición, cada vez más desprestigiados y expuestos en sus ejercicios de corrupción, lo cual favorece la política patriarcal de López Obrador, quien ejerce el poder de forma personalísima. Recién ratificó su dominio sobre el Congreso y administrará sin arbitrio los fondos de los fideicomisos que expropió; doblegó a la SCJN y tendrá consulta popular; y explota la verticalidad y disciplina de la Fuerzas Armadas para la administración gubernamental, interviene en decisiones electorales, una de ella la del TEPJF, al concederle el registro a los 3 partidos totalmente comprometidos con su persona, sin importar uno de ellos tenga sello religioso.

DE LOS PASILLOS

Resultaron los integrantes del Ejército mexicano mucho mejores constructores que vigilantes dentro de las filas de la Guardia Nacional, por lo menos en lo que respecta a actividades realizadas en el interior del país, lejos de las fronteras de los EU, como se demuestra con el avance del 40 por ciento en las obras del aeropuerto Felipe Ángeles, aunque se conozca de estos avances, se desconoce cuanto llevan gastado y, por supuesto, como será la administración de la terminal cuando ésta concluya…Faltan cinco meses, a decir de la voz presidencial, para contar con un millón de empleos o sea crearán 200 mil cada mes incluyendo las fiestas decembrinas y el puente Guadalupe-Reyes… Los de la Marina Mercante siguen protestando por la militarización de los Puertos, sin embargo lo concerniente a este cambio de mando avanza en un Senado también con aplanadora al servicio del Ejecutivo…¿Tiene usted antecedentes sobre malas opiniones o críticas a los titulares de la Defensa provenientes de quien es su jefe y les confirió el cargo? Entonces, de donde tanta alarma por los reconocimiento de EPN al general Salvador Cienfuegos o ¿critican la salvadora que le dá AMLO al general Cresencio Sandoval desligándolo de su antecesor? ¿A poco Cresencio desobedecía a Cienfuegos?— Una vez visto le roban lo robado al Instituto formado para devolver al pueblo lo robado ¿hay dudas sobre la clase de funcionarios, colaboradores, seguidores, adoradores de la 4T y su progenitor? La moda se impone y ahora hurtan vacunas y medicamentos, así se justifican los yerros y el desabasto existente en el sector salud. Al IMSS le asaltaron un cambion con más de 10 mil dosis de vacunas contra influenza y siguen…Por el desempleo siguen a la baja los saldos de la Afores, pero van a la alza quienes padeceran hambre crónica ya que a fines de este año sumarán 17 millones… Tambien los alimentos tendrán incremento en sus precios, sobre todo aquellos que se dice producen los narcos ¿vendrán con sello?… Iban tras el queso “jete”, pero se equivocaron de marcas y ahora todo quedó en un mal plan ad-mi-nis-tra-ti-vo.

