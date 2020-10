ESTADO DE LOS ESTADOS: Jaloneos entre diputados y Hacienda

Lilia Arellano

“Tras un recuento electoral, sólo importa quién es el

ganador. Todos los demás son perdedores”: W. Churchill.

Jaloneos entre diputados y Hacienda

Lo bueno y lo malo de una nueva LIF

Morena: crónica de derrota anunciada

Ciudad de México, 20 de octubre de 2020.- Los diputados federales de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) intentan modificar el paquete económico para el próximo año presentado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. De entrada, buscan ajustar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y la Miscelánea Fiscal 2021, para, dicen, incorporar incentivos para apoyar la economía, atender temas que preocupan al sector privado con relación a las nuevas facultades del Fisco, y aumentar el IEPS de tabaco, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. También intentarán modificar el marco macroeconómico en las variables del PIB y plataforma petrolera, a lo que se opone el titular de la SHCP, claro, por instrucciones de López Obrador.

En el Parlamento Abierto en el cual participaron 64 organismos e instituciones, se identificaron 20 temas recurrentes, registrados por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados: la compensación universal temporal, deducción inmediata de inversiones, pago de derechos del espectro radioeléctrico, candados a donatarias, nuevas facultades del SAT en visitas domiciliarias y cuota complementaria del IEPS a gasolinas, entre otros. Además, el sector privado pidió no aprobar y analizar a fondo la reclasificación de la razón de negocios, el embargo precautorio a terceros relacionados y el bloqueo de conexión de Internet a las plataformas que incumplan obligaciones fiscales.

Obviamente dada la urgencia de recaudar lo necesario para poder seguir manteniendo esas dádivas que no contribuyen en nada a la reactivación económica ni generan empleo y tampoco se advierte pudieran ser de utilidad en el futuro próximo, no existe disposición alguna de parte de Hacienda para apoyar a los empresarios por la vía fiscal como sería la deducción inmediata en inversiones, sobre todo en aquella generadoras de nuevas fuentes de trabajo. Como habían prometido no elevar impuestos, tampoco les agrada se aumenten los relacionados al tabaco, a los refrescos, a las bebidas generosas. Causa escozor lo relacionado a la reclasificación de la razón de negocios y lo referente al embargo precautorio a terceros relacionados con quien tenga diferencias en el pago tributario o no cumpla con la obligación fiscal.

Aunque sin duda alguna es de aplaudirse se exija a las diferentes plataformas con exitosa actuación en el presente, nombren a un representante ante el SAT y registren un domicilio en México para así poder controlar plenamente el pago de sus impuestos haciendose acreedores, en caso de mostrarse omisos, a la cancelación de las conexiones de Internet, entre otras medidas. Habrá de analizarse a profundidad el resultado del tan multicitado y hasta ahora inútil –de nada sirvió para detener la cancelación de fideicomisos- Parlamento abierto. Las aplanadoras morenistas existentes en el Senado y con los diputados borran cualquier posibilidad de cambio al no ver ni escuchar a los exponentes y directamente afectados en cada caso, en cada aprobación, en la presentación de iniciativas causantes de desconcierto y temor.

Y el tiempo se acaba: este 20 octubre vence el plazo para que los diputados aprueben la ILIF y la Miscelánea Fiscal. La ILIF proyecta ingresos presupuestarios por 5 billones 539 mil millones de pesos para 2021, esto es 3 por ciento menos en términos reales respecto de lo aprobado para este año. Asimismo, se estima un crecimiento de 4.6 por ciento del PIB –aquí nunca le atinan y siempre fallan- y un precio promedio de la mezcla mexicana de 42.1 dólares por barril con una plataforma de producción petrolera de 1.857 millones de barriles diarios, lo cual no será fácil de alcanzar, dados los problemas que afronta la petrolera.

Pero eso sí, ya lo dijo el tabasqueño… para marzo habrá un millón de empleos creados y tendremos auto suficiencia en refinación para el 2023. O sea que, junto con la luz al final del túnel y la dominación de la pandemia, vamos bien.

LAS GOLONDRINAS PARA EL VERANO

Los resultados de las elecciones locales en Coahuila, donde se renovó el Congreso estatal, y en Hidalgo, donde se eligieron nuevos presidentes municipales, podrían constituir una fuerte llamada de atención para López Obrador y su partido, Morena. Aunque la situación en ambas entidades es digna de un análisis más profundo. Habremos de recordar en ninguna de las dos ha gobernado otro partido que no sea el tricolor. Sus mandatarios estatales fueron extraidos de esas filas y, pese a una oposición suficientemente difundida en el caso de Coahuila y los embates hacia los hermanos Moreira, el electorado volvió a inclinarse por el PRI, tal vez y solo tal vez, merced a las experiencias arrojadas en otras entidades ya sea a las gobernadas por Morena o a las producto de la coalición PAN-PRD o, tal vez y solo tal vez, atendiendo al refrán “más vale malo por conocido que bueno por conocer”. Y es que, también visto está, el arrepentimiento llega más pronto de lo esperado.

Hasta el momento de escribir estas líneas, el PRI celebró el “carro completo” en los comicios coahuilenses, y un triunfo significativo en Hidalgo, al duplicar el número de ayuntamientos que gobernará el tricolor, de acuerdo con la información del dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Existe en Hidalgo otro punto para ser atendido. Con las agresiones vertidas hacia la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su grupo, nada evita considerar se dieron los morenistas un auténtico “balazo en el pie”. Si se considera el gran terreno ganado tanto en el Congreso local como en relación a las curules federales, la derrota frente al tricolor es fenomenal, puede ser vista como el regreso del golpazo, la venganza tan acostumbrada en estos tiempos. O tal vez y solo tal vez, el director de Pemex, Octavio Romero, solo fue flor de un día y con respaldo unipersonal al quedar demostrado no supo ni siquiera formar cuadros con vigencia y lealtad por tan solo unos meses.

Las consideraciones sobre los resultados de estas votaciones tienen que ir más allá de las órdenes de inconformarse de inmediato, como se dice en las redes instruyó de manera directa el presidente López. Para nadie es secreto y para muchos más de laos deseados es de conocimiento propio, hay consecuencias por haber fallado mortalmente en la atención a la pandemia y para muestra los casi 100 mil muertos oficialmente reconocidos y los otros también casi 100 mil en vías de ser contabilizados porque no se sientes seguros de que los fallecimientos hubiesen sido a causa del coronavirus. Pero además está la agudeza de la crisis económica, la quiebra de empresas, el desempleo, lo relacionado con la inseguridad y en Hidalgo con el huachicoleo y un supuesto combate que lo ha reactivado y es ahora más fuerte y abundante que nunca.

Las cerezas del pastel las compone el tema de otro supuesto combate, el de la corrupción, inexistente todavía y puesto en entredicho con el robo a la dependencia creada por López para dizque devolverle al pueblo lo robado, o las denuncias públicas hechas en contra de miembros de su gabinete o de alcaldesas corruptas pero cuyas figuras están dentro de su corazón. Si le agregamos el desgarramiento interno de Morena al enfrentar a cuadros cuyas inclinaciones aparecen muy marcadas, el escenario no les puede resultar más adverso.

De ahí se tenga que ver con lupa en la mano la próxima actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si como se espera, llevaran a la judicialización los comicios celebrados el pasado domingo. Este Tribunal ya le enderezó la plana al INE al otorgale registro a 3 partidos políticos, curiosamente a los identificados sin duda alguna con el primer mandatario quien así ve la posibilidad de conservar la mayoría del Congreso no precisamente con una aplanadora morenista, sino con esa lealtad a toda prueba que habrá de exigirle a quienes palomee dentro de esas organizaciones para convertirlos primero en candidatos y luego en curuleros.

Como era de esperarse al presentarse profundamente apaleado, Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente provisional de Morena, rechazó que el PRI haya arrasado en los comicios; denunció la intervención de los gobernadores priístas para implementar una estrategia de coacción del voto; y adelantó van a revisar sus actas y van a documentar las irregularidades que se registraron en la elección. Cabe destacar que durante la jornada abundaron señalamientos contra candidatos y diputados locales de Morena que habrían inducido y comprado votos. Rafael Sánchez, representante del PAN, atribuyó a Ricardo Baptista, candidato morenista a la presidencia municipal de Tula, comprar votos y acusó a los empleados de la Secretaría de Bienestar federal de condonar la entrega de programas sociales para favorecer a Morena.

MORENA DEBILITADO POR GUERRA INTERNA

La guerra interna entre diversos grupos por el control de Morena ha debilitado a este Movimiento que no logra consolidarse como partido político para apoyar realmente a su creador. La lucha se ha centrado ahora quienes apoyan a Porfirio Muñoz Ledo y los simpatizantes de Mario Delgado. Como se recordará. “empataron” en la encuesta levantada para definir al presidente del partido, por lo que se realiza actualmente otro sondeo para definir el liderazgo del Morena.

La brutal confrontación por la dirigencia nacional de Morena tiene entre sus múltiples telones el control del poder y el dinero. Este partido contará con un presupuesto de alrededor de mil 600 millones de pesos anuales, casi igual cantidad a la suma de las percepciones de todos los otros partidos juntos. Además, el nuevo dirigente controlará todo lo referente las elecciones intermedias de 2021 en donde se renovará la Cámara de Diputados; estarán en juego 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; y se definirán las piezas rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Al margen de quien resulte ganador en la nueva encuesta, el conflicto interno no se prevé se resuelva. Ni Muñoz Ledo levantará la mano si gana Delgado, ni éste si triunfa el experimentado político. Las acusaciones mutuas seguirán caracterizando la lucha por el poder al interior de este movimiento.

Con estos antecedentes, Morena tendrá nuevo dirigente nacional el 24 de este mes. Desde el 16 de octubre las encuestadores Parametría, Demotecnia 2.0 y Covarrubias y Asociados, elegidas por el INE, iniciaron el levantamiento de la tercera encuesta para designar al presidente de este instituto político, actividad que concluirá el jueves 22 de octubre. Así, el día 23 las encuestadoras entregarán el resultado y el día 24 se presentará un informe a la Comisión de Prerrogativas y Partido Políticos. ¿Quién le conviene a AMLO? ¿El sumiso y obediente burócrata o el ambicioso político pretendiendo trascender por la vía de redactar una nueva Constitución?

DE LOS PASILLOS

Activistas y colectivos de búsqueda denuncian: mujeres y niñas siguen siendo las más vulnerables en México, pues en lo que va del año, de las desapariciones de menores de edad la mayor parte corresponde a este sector, con 67,05 por ciento, es decir, de cada 10 menores que desaparecen al día en 2020 siete corresponden al sexo femenino. Destacan los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDN), el cual da cuenta de dos mil 841 menores de edad desaparecidos ente el 1 de enero y el 18 de octubre, de éstos, mil 905 son mujeres de cero a 17 años. Las causas de esta situación son la violencia feminicida y la trata de personas. Rosi Orozco, presidenta de la organización Unidos contra la Trata, señaló en una entrevista con La Razón, que a muchas de las víctimas las levantaron al salir de sus casas.

