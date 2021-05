ESTADO DE LOS ESTADOS: Orfandad en la clase trabajadora

Lilia Arellano

“Trabaja en algo, para que el diablo te encuentre siempre ocupado”: San Jerónimo

● Orfandad en la clase trabajadora

● Salieron la hija de El Toro y El Güero Palma

● Se juntan pendientes jurídicos de toda índole

● Teófilo Zaga: aplican la ley o ¿es un mensaje?

Ciudad de México, 2 de mayo de 2021.- Tiempos y celebraciones se van manejando de acuerdo a las circunstancias en algunas ocasiones, conforme a las ocurrencias en otras y más frecuentemente de lo esperado dejando ver el olvido de aseveraciones de cambio hechas en el pasado reciente, muy reciente. La cancelación del desfile del primero de Mayo en razón de la pandemia, lleva dos años. La fecha del año anterior y la del pasado sábado quedaron cubiertas con un mensaje presidencial, el cual se ha desfigurado hasta quedar en un recordatorio de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Los trabajadores no quisieron eliminar del todo una plataforma de reclamo, la cual fue abandonada por el primer trabajador del país: el presidente. Sectores muy sensibles, como el de salud, reclamaron vacunación frente a los zócalos, tanto en las entidades como en la CDMX. Hubo una raquítica exhibición de reclamos sobre la situación laboral, puesta de conocimiento público por sindicatos independientes y otras organizaciones no sujetas a los designios de centrales de obediencia absoluta a mandatos gubernamentales.

López Obrador lanzó, desde las tranquilas playas quintanarroenses, la expresión “Estamos al corriente con los trabajadores”. Lo anterior contrasta eon el visible alejamiento de las autoridades hacia la situación laboral, la cual se ha hecho más profunda. De nada sirven esos anuncios festivos sobre incrementos salariales cuando priva el desempleo, cuando el poder adquisitivo se ha visto radicalmente disminuido, cuando los empresarios pequeños andan buscando trabajo en compañías todavía con capacidad de pagar sueldos, cuando se ha quedado a la deriva la prestación de los servicios de salud y se cuestionan frecuentemente y no sin razón, el rumbo hacia donde se dirigen sus ahorros para el retiro, las pensiones. Se dijo la eliminación de las outsourcing tienen como objetivo rescatar todas las prestaciones, cuando la intención es meramente recaudatoria ante la baja registrada entre los causantes cautivos. Los números del IMSS y su intentona de utilizar la reserva acumulada con ingresos de muchos años atrás, nos habla de quiebra ante la salida de millones de derechohabientes.

Definitivamente no hay nada para festejar, pero la fecha permite protestar, acumular las demandas y presentarlas. Sobre los asuntos pendientes, es necesario no dejarlos al garete se debe sacarlos a relucir, para tenerlos muy presentes y evitar caigan, como suele suceder, en negativos acuerdos para el trabajador . La liquidación de los empleados de aire y tierra de Mexicana, sigue sin efecto; los trabajadores de otra línea aérea, de Interjet, van por el mismo camino; lo relacionado, inclusive, con los de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, no termina de concretarse con las liquidaciones correspondientes y, mientras, se proteja al ex líder amigo de Manuel Barttlet, no se visualizará el fin; con el cambio en lo relacionado a las Leyes laborales trasladadas al Poder Judicial, los despidos solamente supieron de convenientes arreglos para no saturar con millones de expedientes las nuevas oficinas. En el presente, el caso más emblemático es el de Notimex, donde sobresale el respaldo a intereses ajenos a los de un Sindicato incómodo para la directora general Sanjuana Martínez.

La clase trabajadora esta en Sembrando Vida; se generan empleos a través de Los Servidores de la Nación; para los jóvenes el primer sueldo se recibe sin necesidad de asistir a trabajar, tampoco se abona con ello a la cultura de pagar impuestos y se cree esa es la fórmula efectiva para generar capacitaciones. Para quienes vienen actuando, desde el mismísimo Palacio Nacional en contra de la clase trabajadora mexicana, ha resultado verdad, totalmente cierto, ha sido la presencia de la pandemia un efecto que les vino “como anillo al dedo”, pero su permanencia, como casi todo en la vida, no es para siempre.

BAJITA LA MANO

Como no queriendo se revivió la frase expresada y sumamente criticada lanzada por Paco Ignacio Taibo II cuando fue aprobado su nombramiento: “se las…imos doblada”. Hicieron lo mismo con Evelyn Salgado, la hija del depuesto candidato, de su padre, el inFélix SM (es Su Majestad, no Salgado Macedonio). De nueva cuenta no valieron ni un cacahuate los señalamientos, las inconformidades, las críticas, las violaciones a los estatutos de Morena, los juicios de los mexicanos no radicados en Guerrero, los antecedentes vergonzosos de los registros de “Juanitas”, frente a la voluntad presidencial y tal vez cuando de pagar facturas con grupos peligrosos se trata.

Muy claro lo dijo SM, “gobernaré Guerrero” y, hacerlo será visto como una victoria solamente para sus seguidores, marcándose así el paso de quienes están obligados con todo un pueblo y solamente se comprometen y se dirigen a sus fanáticos, a los de la lealtad ciega, a quienes acatan órdenes y ni siquiera se dan a la tarea de justificar ciertas decisiones sino simplemente obedecen. No fueron suficientes los recordatorios sobre la familia política de doña Evelyn, ligados éstos a una de las organizaciones delictivas de fuerza y aún no del todo erradicadas: los Beltrán Leyva. Como se comenta, si esto no tuvo validez ¿quién está detrás de El Toro y ¿hasta donde llega el compromiso de AMLO con este personaje?

Casi para no hacerlo notar, salió la liberación del célebre “Güero” Palma. Para evitar este asunto transite el mismo camino recorrido por Caro Quintero, de inmediato las autoridades mexicanas recurrieron a los EU para preguntar si tienen elementos con los cuales se amerite su extradición a fin de dejar sin efecto la orden de libertad inmediata y de absoluciòn del cargo de delincuencia organizada por el cual fue recluido. Inclusive andan a la pepena de alguna acusación pendiente en cualquiera de las fiscalías estatales. Héctor Luis Palama Salazar lleva preso 26 años y en ese tiempo ha ido y regresado a los EU en un par de ocasiones. Lo piden y lo envían, lo regresan, lo encarcelan y lo vuelven a mandar y a regresar. Ese ha sido el transitar y ahora se busca de nuevo, como antes, sacudirselo.

El fondo de esta liberación e inclusive de la llegada de “la vaquilla”, no puede dejarse de lado cuando hace muy pocos días, el ex embajador de EU en México, Christopher Lando, lanzó practicamente una alerta en la cual ya empieza a calificarse a nuestro país como un narcoestado ligado al terrorismo y a otras actividades como el tráfico de seres humanos y no precisamente para cruzarlos por la frontera, sino va mas allá en los renglones en los cuales la delincuencia organizada ha extendido sus tentáculos. El peligro está en la clasificación oficial de estado narcoterrorista, ya que de acuerdo a la política internacional de EU, esto les permitiría intervenir directamente en nuestro territorio. El congelamiento sobre las acciones en contra de las mafias, sustentaría tal calificativo y nos llevaría a situaciones como las registradas en Afganistán, Corea del Norte, Angola y otras en donde el intervencionismo alcanza no solamente lo relacionado con las mafias, sino a otros renglones.

ENREDOS LEGALES

El área jurídica del gobierno federal, ya sea la instalada en la presidencia o la correspondiente a la Fiscalía e inclusive en el terreno de la Suprema Corte y de la Judicatura, están saturadas. Nada más será cuestion de observar el conflicto entre la determinación de la Cámara de Diputados federal y el Congreso tamaulipeco en el caso del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, la cual llega ya hasta la Corte y amenaza con manifestaciones tumultuosas en la entidad en apoyo del mandatario. Toda la carne al asador le pusieron a este caso en el cual los legisladores de Tamaulipas consideraron improcedente la presencia del titular de la UIF y el único señalamiento aparentemente serio es el de una supuesta defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos.

Los panistas, liderados por Juan Carlos Romero Hicks, manifestaron su rechazo al desafuero del gobernador de Tamaulipas, por considerarlo un proceso sin fundamento legal para impactar en el resultado de las próximas elecciones. “¡Basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia!” demandó el líder parlamentario blanquiazul quien puntualizó: “Hoy lo que tenemos que buscar es la verdad y la legalidad y nos lo dicen personas y me duele tener que decirlo. Nos vemos entre circo, Morena y teatro”. También la legisladora priísta Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, denunció un indebido desahogo de pruebas en el caso y emplazó a respetar la Constitución, el estado de derecho y la legalidad, sin contribuir al deterioro de las instituciones.

En este ajetreo jurídico aparecen los amparos solicitados y concedidos para evitar la puesta en marcha de las reformas eléctricas y sobre hidrocarburos; las suspensiones relacionadas con la protección al medio ambiente; las determinaciones para dar el respaldo solicitado a quienes se niegan a dar sus datos biométricos; los asuntos pendientes en torno a Rosario Robles, al abogado Juan Collado, lo relacionado con Emilio Lozoya, la salida pronta y expedita de Alonso Ancira con todo y el silencio sobre los funcionarios tanto de Pemex como de Hacienda responsables del contrato de compra-venta de la planta chatarra; el caso del rumano Florian Tudor, etcétera. Sin embargo no satisfechos se lanzan en contra del empresario Teófilo Zaga Tawi, y alinean baterías sobre el INE, el INAI y los órganos y dependencias autónomas, ¿falta algo?

DE LOS PASILLOS

Se recuerda esa figura de un hombre disfrazado de charro, bigotón, con puro en la mano, panzón, quien con sonrisa burlona señalaba “las leyes se hicieron para violarlas”, en el presente habría de agregarse: y los estatutos, también. En Morena se dan cursos gratis y se apoya a todo aquel con visión similar a la presidencial…Ya salió el muñeco preferido de AMLO, Hugo López Matell… Alfredo Ramírez Bedolla se registró en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), como candidato a la gubernatura del estado por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT). Ramírez Bedolla emitió un voto de confianza al IEM como árbitro electoral, a los mismos causantes de la cancelación de su postulación como alcalde de Morelia por cometer actos iguales a los registrados por Raúl Morón…Los michoacanos frente al perro correteando su cola…

Habrá de ponerse mucha atención al caso de Teófilo Zaga, del empresario merecedor de reclusión en un penal de alta seguridad, el del Altiplano, cuando ni siquiera a un defraudador del tamaño de Alonso Ancira se le dio ese trato. ¿No devolvieron los de la familia Zaga dos mil millones de pesos recibidos por la cancelación de un contrato no cumplido y firmado por el Infonavit? ¿No fueron los Zaga los firmantes del chequesote presentado por AMLO y Gertz Manero en la mañanera, argumentando fue una entrega voluntaria? ¿Dónde está David Penchyna? ¿Procederán en contra de Alejandro Murat? El primero en su calidad de director general del Infonavit, pagóa los Zagan, mismo reclamado por el gobierno federal y visto como un fraude. El segundo fue quien autorizó el contrato de movilidad de referencia. En ambos casos hay funcionarios de Hacienda involucrados y esos ¿dónde andan? ¿Será éste un mensaje para la iniciativa privada, desde donde se registran ya muchas inconformidades contra las decisiones de AMLO y el camino a seguir por la 4T?…¿Solo están detenidos administradores en calidad de chivos expiatorios?

En Yucatán no basta con las altas temperaturas utilizadas por la CFE para servirse con la cuchara grande en las mediciones del consumo de energía eléctrica, sino 43 ediles pretensos de reelección no han entregado sus cuentas públicas…El debate de este domingo en Baja California dará mucho de qué hablar, sobre todo por el tono y la forma de expresarse de quien va tras la disque puntera, Jorge Hank Rhon…¡Que buena decisión presidencial de tomarse un descanso y disfrutar de un recorrido peninsular! Las aguas del Caribe son mágicas y seguro logran ponerlo tranquis, bajarle la muina y con ello los ánimos vengativos. Lástima no sirvan, junto con el paisaje, para más…¿Se acuerda del crimen en contra de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés? Quien ha sido señalado como presunto autor de este asesinato y permanece bajo el proceso respectivo, Daniel García Rodríguez, es el flamante candidato a la presidencia municipal de Atizapan, abanderado por el partido Redes Sociales Progresistas…El candidato a alcalde de Chalma en Veracruz, está involucrado en el crimen del líder de la Coparmex en San Luis Potosí, se trata de Julio César Galindo Pérez… Usted ¿ya decidió por cual delincuente va a votar?

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

www.facebook.com/liliaarellanooficial Twitter @Lilia_Arellano1

