ESTADO DE LOS ESTADOS: Partidos políticos antidemocráticos

“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”: Benito Juárez

Ciudad de México, 9 de mayo de 2021.- Hoy más que nunca y ante el alud de mensajes de los partidos políticos los cuales suman decenas de millones, nos encontramos ante un hecho consumado: estamos secuestrados por partidos políticos cuyo principal objetivo es la obtención del poder para enriquecerse, para situarse en una posición superior al resto de los mortales a quienes considera puede mangonear a su antojo, hacerlos cumplir sus ocurrencias y deseos Sin excepción, han recurrido a la postulación de quienes tienen en su haber pendientes en el Poder Judicial, a los considerados como famosos a fin de llevar delantera frente a los adversarios, pero también están los dueños de franquicias, los beneficiados al convertir sus organizaciones en empresas familiares, quienes abusan de impedimentos sobre la diversidad sexual para imponer a sus parejas.

López Obrador no es al único a quien se le ocurrió la idea de formar su propio partido, lo hizo Porfirio Díaz, sucedió con Francisco I. Madero, con Pino Suarez, con Venustiano Carranza, con Alvaro Obregón y ya en el Siglo XX, Valentín Campa, o Arnoldo Martínez Verdugo. Ahí están los nombres de las organizaciones creadas con el único fin de llevar a sus caudillos o personajes a los cuales les acreditaban un sin fin de cualidades, a los considerados salvadores de la Patria o capaces de ejercer gobiernos al servicio de las mayorías, en los registros de la historia de nuestro país, incluyendo en ellos el costo económicamente altísimo para su existencia. Algunos cumplieron su objetivo, otros no. Pero ni los primeros hicieron realidad promesas vertidas, ni los otros son para extrañarlos.

A lo anterior se suman los partidos políticos locales. Algunos, muy pocos, surgidos del descontento de grupos dispuestos a enfrentar a los poderes establecidos, de retar al centro y sus organizaciones nacionales. Otros, la mayoría, nacieron con el respaldo político y económico de los gobernadores en turno. También los hay creados para convertirse en franquicia y en negocios familiares, dirigidos un periodo por el esposo y al siguiente por su contraparte, sin evitar más tarde ser liderados por la descendencia. Y entran y salen de los registros otorgados por los Instituto Electorales estatales como “Juana por su casa”. En un proceso pierden, disque se organizan y suman firmas y militantes y al siguiente ahí están, recibiendo todas las prerrogativas a las que, alegan, tienen derecho.

El estado de Morelos es un claro ejemplo. Son 19 los partidos contendientes, 10 nacionales, 2 del grupo de perdedores del registro nacional pero conservando el local y siete registrados directamente en el IEM en diferentes etapas, sobresalen 4 de ellos surgidos en el periodo de Graco Ramírez, quien de joven participó junto con Rafael Aguilar Talamantes en la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores. En Chiapas, “Unido” y el “Podemos Mover a Chiapas”, fueron invenciones del ahora senador y operador político del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco. Raúl Padilla, ex rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, formó en Jalisco el partido “Hagamos”.

La familia de poder Nayarita, se hizo de “Movimiento Levántate” y “Visión y Valores”. En Puebla los Moreno Valle crearon “Compromiso por Puebla” y “Pacto Social de Integración” y así, podemos ir entidad por entidad, asombrándonos de ser los estados con mayor registro de delincuencia y permanencia de los cárteles de la droga, los carentes de partidos locales: Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y la propia Ciudad de México en donde le entregaron registro a “Equidad, Libertad y Género” pero su creador estaba en el Reclusorio acusado de corrupción y, por lo tanto, volvió a convertirse en asociación civil y está en manos de Mariana Morán.

Es así como podemos percatarnos de varios renglones para analizar: ninguno de los 10 partidos con mayores prerrogativas económicas, de los respaldados por supuestas voluntades medidas en centenas de millares de militantes han lograro poner en blanco y negro una sola propuesta atractiva para el electorado. La participación de una decena de este tipo de organizaciones no plantea posiciones distintas y menos aún programas de acción inmediatas o proyecto de país. La lógica hablaría de izquierda, derecha y centro, ahora tenemos los amlovistas, los seguidores de la 4T, los de centro con simpatías hacia la izquierda, los del centro combinados con la derecha y los seguidores de un pragmatismo mucho más visible, porque por ese camino se reflejan en posturas y discursos, en alianzas y coaliciones prácticamente todos.

Si a lo anterior le agregamos el partido sumiso a una sola orden, el mismo carente de principios y dispuesto a no pelear por el cumplimiento de sus estatutos, el respaldador de las ocurrencias, el de la aplanadora requerida para hacer realidad los objetivos cada vez más claros de llegar a un autoritarismo indeseado, a la liquidación en serio de la democracia, al regreso al pasado, parece estamos más surtidos que nunca de organizaciones no solamente inútiles sino altamente dañinas, antidemocráticas y muy, muy costosas.

AUSTERIDAD MORTAL

Ciudadanos, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, productores, y hasta especialistas en economía y finanzas no se explican el porqué de la política de austeridad del gobierno del presidente López Obrador, ampliada a los gobiernos locales como el de la Ciudad de México si, con los “apretones a la fiscalización”, aumentó la recaudación federal. La falta de mantenimiento a servicios como el transporte en la capital de la República se pretende hacer creer es por “ahorro” de recursos, pero la realidad y los datos duros de las propias administraciones locales refutan esas declaraciones, así como las calificadas de intencionalidad política de adversarios de la 4T.

A nivel federal, la administración cuenta con recursos suficientes para atender las demandas y necesidades de la ciudadanía, de acuerdo a su propia programación de gasto. Es inexplicable, entonces, la crisis tan aguda en el sector salud, en donde la escasez de medicamentos sigue siendo resentida por un número muy importante de enfermos. Más aún cuando el SAT encabezado por Raquel Buenrostro hizo crecer la recaudación en un billón de pesos, al recurrir las empresas en la autocorrección, lo cual fue seguido por las personas físicas. En la cartera de adeudos fiscales se hilaron cuatro trimestres al alza tanto en incorporación de créditos como montos a cobrar.

En el primer trimestre del año se reportaron un millón 363 mil 451 créditos fiscales equivalentes a un monto de un billón de pesos. De acuerdo con los datos del SAT, en marzo hubieron 869 mil 288 créditos fiscales equivalentes a 304 mil 189 millones de pesos que no están controvertidos y son factibles de cobro. Ahí está la prueba del daño al erario causado por las dádivas, los pagos adelantados, una errática pretensión de reactivación económica sin apoyar el empleo, a quienes producen los empleos. De seguir así y pese a la forma tan “especial” de presentar reportes de calificadoras y organismos internacionales revelando en México preven un crecimiento hasta del 4%, no debe olvidarse: es la recuperación de ese porcentaje del -18.5% registrado. Esa y no otra es la realidad.

EN BC REINA CAOS ELECTORAL

Desde la presidencia municipal de Mexicali, cuando fue mencionada como una de las aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha parado en gastos, subsidiados desde la alcaldía de esta ciudad fronteriza, el gobierno del Estado a cargo Jaime Bonilla, el respaldo de la administración federal del presidente López Obrador, y otros fondos oscuros no definidos hasta el momento. Hasta la fecha, la cuantificación de gastos supera con mucho los 26 millones establecidos por el Instituto Electoral de la entidad como tope de campaña por lo que debería ser amonestada y hasta sancionada por el INE con la cancelación de su registro al violar la normatividad electoral local y federal vigentes. En octubre del año pasado, el dirigente del Comité Municipal del PAN, Jesús Antonio López Merino, denunció que tan solo en mantas y espectaculares, la entonces alcaldesa de Mexicali gastó más de un millón de pesos sin informar ninguna acción y solo luciendo su imagen. El dirigente panista precisó que en ninguna cartelera detalla cuántos metros de pavimento nuevo construyó, cuántas toneladas de basura recogió, cuántas patrullas, equipamiento y operativos hizo para combatir la delincuencia, que hasta la fecha azota la región fronteriza y que sigue al alza, como puede comprobarse cualquier día en una visita a la capital bajacaliforniana.

La entonces aún alcaldesa en funciones de Mexicali gastó bastantes recursos en la promoción de su imagen. Tan sólo en su cuenta de Facebook, Ávila Olmeda erogó del 4 de agosto de 2020 al 2 de marzo de 2021, la cantidad de 432 mil 766 pesos para promocionar varias de sus publicaciones y así llegar a más usuarios. Este gasto sorprendió porque aún no iniciaban las campañas para las elecciones del 6 de junio. El gasto evidentemente estuvo enfocado en la promoción de su trabajo para alentar a los bajacalifornianos a salir a votar por ella el próximo domingo 6 de junio. Se le ha comprobado un gasto de 30 mil pesos al día en publicidad en Facebook desde que inició la campaña el domingo 4 de abril. El gasto promedio por día de la candidata morenista, registrado en la plataforma de la red social, muestra en 10 días registró 37 anuncios, es decir, casi 4 anuncios pagados por día. engañosa, la candidata gastó 2,500 dólares para pedir el voto.

Sus reportes al IEE son increíbles: reporta sólo un gasto de $6,890,379 pesos. Es decir, sólo menos de una cuarta parte del tope de campaña de 26 millones. No reporta gastos en prácticamente ningún rubro. Dice que no ha gastado en eventos, ni en utilitarios, ni en movilizaciones, ni en medios impresos, cuando es evidente los acuerdos debajo de la mesa con los periódicos locales en el manejo de la información de la abandera oficial. Confiada en todo el apoyo económico y el respaldo político desde la administración de Bonilla, Ávila Olmedo se dio el lujo de desairar el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral). Argumentó desde días antes que para esa ocasión no tenía agenda en Ensenada y porque tendría tan solo 12 minutos para exponer propuestas y esquivar ataques. Lo cierto es que no quiso exponerse a los argumentos y las críticas de sus adversarios políticos, y a analizar de frente a toda la ciudadanía bajacaliforniana la problemática de esta entidad fronteriza, confiada sólo en el gasto mediático realizado hasta el momento.

DE LOS PASILLOS

Estados Unidos insiste en señalar el gobierno de AMLO no coopera en la lucha contra el narcotráfico y acusa negligencia de la gestión del tabasqueño. El subjefe de operaciones de la Agencia de Administración de Drogas de ese país (DEA), Mattew Donahue, declaró en una entrevista para la radio pública estadounidense que los esfuerzos para atacar a los cárteles de México están derrumbados y el intercambio de inteligencia entre ambos países está congelado. El funcionario estadounidense externó su descontento con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, promovida por AMLO, y señaló se imponen restricciones a las labores que sus agentes podrían llevar a cabo en México. Insistió en que los cárteles mexicanos cada vez envían más fentanilo a los EU, lo cual ha generado un récord en muertes por sobredosis, alcanzando cifras de hasta 240 fallecimientos diarios. Donahue dijo la DEA está dispuesta a compartir información con sus contrapartes mexicanas, pero mencionó existen posibles repercusiones si se descubre esta cooperación. Insistió en que los cárteles mexicanos operan en total impunidad y aseguró “en este momento no le temen a ningún tipo de aplicación de la ley, ni a militares dentro de México”…

Antes de 24 horas después de su puesta en vigor el miércoles pasado, la Ley de Hidrocarburos acumuló al menos 45 solicitudes de juicio de amparo, las cuales fueron ingresadas al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que lleva Juan Pablo Gómez Fierro. De manera simultánea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó a trámite una acción de inconstitucionalidad y estudia si acumula dos controversias constitucionales contra la reforma eléctrica… Los senadores, literalmente, enseñaron el cobre al negarse a la petición de comparecencia de los responsables de los hechos en la Línea 12 del Metro. Instrucciones para tender el mando de impunidad no se discuten, se obedecen… El motivo de la visita del ministro Arturo Saldívar a Palacio Nacional para su entrevista con el tabasqueño y su consejero jurídico tuvo lugar en virtud de la decisión de la SCJN sobre la participación y seguimiento a las organizaciones denunciantes de ilícitos en la FGR y en las estatales, en las investigaciones hasta su judicialización. No fue casualidad se lanzaran tantos dardos venenosos a la agrupación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encabezada por Claudio X González, los cuales llegaron hasta el gobierno de EU en una carta diplomática sin una sola prueba de acompañamiento.

