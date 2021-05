ESTADO DE LOS ESTADOS: ¿Perdón? ¿Por qué?

Lilia Arellano

Ciudad de México, 18 de mayo de 2021.- El presidente López Obrador puso el dedo en la llaga al aseverar “quienes se dejan engañar por los neoliberales son personas egresadas de universidades, contrario a lo que podríamos pensar… clase media, media alta, los lectores de Reforma, algo que nos llena de orgullo es que los jóvenes está confiando en nosotros”. Con esta visión encontrada se explican las arremetidas en contra de quienes son producto de la otrora reconocida cultura del esfuerzo. En efecto, quienes han ido a las universidades públicas y privadas analizan a profundidad la situación actual del país y no han pasado por alto los errores del pasado, los cometidos por los tantas veces señalados como integrantes de la mafia del poder, como tampoco hoy escuchan y se convencen de la letra del canto de las sirenas con las cuales se rodea el primer mandatario.

La mañanera de ayer pretendió presentar a un Ejecutivo federal humanizado, pero esta pose no se le dá. El perdón solicitado a las víctimas de los hechos en la Línea 12 del Metro, llegó tarde y sin argumento. ¿Por qué perdón? ¿Por no poner atención y pedir información sobre este tipo de transporte utilizado por millones de capitalinos? ¿Por seguir dándole vueltas al señalamiento de quien o quienes son los responsables? ¿Perdón cuando afirma se ha atendido a familiares de los deudos y heridos muy eficientemente? ¿Perdón por los encubrimientos? ¿Perdón porque no habrá justicia? O se trata simplemente de darle vida al refrán “mas vale pedir perdón que pedir permiso”, en este caso, explicaciones.

Expresó “como persona, deseo que nadie sufra -¿y los inundados en Tabasco están incluídos? ¿Puede agregarse a los carentes de servicios de salud y medicamentos?-, que nadie pierda la vida -¿esto incluye a los fallecidos por el errático manejo de la pandemia? ¿Contempla a los muertos a causa de la expansión y acciones de la delincuencia organizada?-, creo que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida. -¿Por qué no le hizo saber a López Gatell ese pensamiento y le dio las ordenes correspondientes?- Nada humano me es ajeno”. Menos mal esta carga de características que unen a los integrantes del Reino Animal fue reconocida.

Otro de nuestros sabios refranes reza: “el que trabaja, puede equivocarse” y, al parecer, el tabasqueño trabaja mucho y por lo tanto sus errores son también muchos. Porque es difícil creer en octubre, como lo planteó, los más de 126 millones de mexicanos estaremos vacunados o, por lo menos estarán aplicadas las primeras dosis. Como intención debió haberse enmarcado, como propósito, tal vez, como objetivo a cumplir esta difícil en extremo. Aunque deberíamos subrayar jamas pronunció el mes seguido de “este año” y, para el próximo pudiera ser. Lo dicho, será incluído en otra mentira, sera visto como el fracaso de la vacunación y no todo es culpa del inquilino de Palacio Nacional. La producción de los laboratorios no está alcanzando para entregar puntualmente el inoculante, para cumplir con los contratos y compromisos contraídos. Puede ser lo afirmado una buena voluntad, pero se quedará en las nubes.

Eso sí, hablar de la aplicación de vacunas por edades le permitió abordar el tema del supuesto respaldo de los jóvenes y nos preguntamos ¿de cuales? ¿acaso de aquellos cuyo futuro es negro porque no hay nuevas inversiones, no pueden asegurar con todo y el título bajo el brazo un empleo? ¿los obligados a abandonar sus estudios por carencias en sus hogares? ¿serán los esforzados para alcanzar otro estrato social, contar con un salario suficiente para apoyar a sus padres? O tal vez la simpatía se despierte en quienes, sin mérito alguno, reciben sumas mucho mayores al salario percibido por ocho horas de trabajo de un obrero. ¿Serán esos los primeros en ser vacunados?

Se nos queda de tarea.

¿VA LA QUINTA?

Luego de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial por el Frente Democrático Nacional en 1988, se deslindara del grupo de “los tres mosqueteros democráticos” contra el régimen de la autodenominada cuarta transformación, el diputado rebelde morenista Porfirio Muñoz Ledo y la senadora Ifigenia Martínez y Hernández, fundadores del FDN, llamaron a un “diálogo incluyente sobre la República” para impedir una mayor centralización del poder por parte del presidente López Obrador, así como exigir respeto a la división de poderes -lo cual le ha tenido sin cuidado al actual inquilino de Palacio Nacional-, al federalismo –puesto en evidencia en el pleito con el gobernador de Tamaulipas y el poder legislativo local-, y a los órganos constitucionales torpedeados por las fracciones parlamentarias de Morena en el Senado de la República y la Cámara de Diputados por instrucciones del tabasqueño.

A nombre del Movimiento por la República, presentado y difundido a través de redes sociales, los legisladores de Morena –todavía no han sido excluidos- subrayaron “una gran nación, como la nuestra, no debe ser secuestrada por caudillismo alguno que nos despojaría de nuestros derechos humanos y políticos”. Aclararon el Movimiento por la República no pretende convertirse en partido político ni suplantar a los existentes, sino aspira a reflejar el estado de la conciencia ciudadana que exige un cambio democrático profundo por la vía pacífica e institucional. El prestigiado político y ex diplomático y la histórica luchadora por la democracia en el país advirtieron: “Durante la segunda parte del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador debiera consumarse el movimiento libertario que iniciamos en 1988. Se definirá además el futuro del país para el Siglo XXI. Vivimos tiempos cruciales en la historia de México. Estamos obligados a proponer ideas claras y objetivos asequibles para la renovación del proyecto nacional”.

Entre los puntos de su convocatoria enlistaron el respeto a la división de poderes y el fin de supeditación de las cámaras del Congreso a las imposiciones del Ejecutivo, así como el respeto al sistema federal y un alto a las tendencias centralistas, encarnadas en “súper delegados omnímodos”. También demandaron “respeto escrupuloso” a la independencia del Poder Judicial y abstención de violentar el texto constitucional respecto a la duración del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; respeto a los órganos constitucionales autónomos como fruto de luchas históricas por la democracia, así como a su papel irrenunciable de limitar el poder absoluto.

Cuarta transformación, califica Muñoz Ledo, es un mote, una vacilada.

DE LOS PASILLOS

De cabeza ha puesto el gobernador tamaulipeco a toda la orquesta jurídica de López Obrador. ¿Tiene o no tiene fuero Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Lo indiscutible es sigue siendo el gobernador de Tamaulipas y, en caso de existir, como asegura todo un expediente en su contra, tendrán que esperar al termino del mandato, es decir, hasta el primero de octubre del 2022 para detenerlo y, tal vez, llevarlo a juicio. Los esfuerzos por adelantar los tiempos y no tenerlo justo en el año en el cual se llevará a cabo la consulta sobre la revocación de mandato, van avanzando y con todo y lo determinado por la Suprema Corte, el capítulo final no se ha escrito… Uno a uno, los considerados peligrosos por la posibilidad de ser candidatos a la presidencia o darse a la tarea de mover masas para manipular la revocación de mandato, se verán en un espejo muy similar… ¿Alguien esperaba una opinión congruente sobre este asunto emanada de doña florero? “No tiene fuero”, dijo y esta expresión hizo recordar el momento cuando, enfática, felicito a Jaime Bonilla por lograr la ampliación de su mandato en BC…

Diversos líderes opositores consideran lo sucedido en la Línea 12 del Metro será el Ayotzinapa de la 4T. Esto se ve reflejado en los sondeos sobre “popularidad” de los integrantes del gabinete lopezobradorista. En efecto, tras varios meses de tener niveles de popularidad por encima del 40 por ciento los dos principales aspirantes a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, México y Marcelo Ebrard, han visto reducir notablemente el apoyo popular en las semanas recientes. La Sheinbaum bajó de 45 a 35 por ciento entre abril y mayo. Marcelo Ebrard cayó de 35 a 23 por ciento en el mismo periodo…Eso sí, quedó más que reforzado el manto de impunidad sobre la directora del Metro. Ni molesta presentación personal, ni dará grandes explicaciones a las 66 interrogantes a plantear por escrito…

Durante la primera cumbre trilateral del T-MEC, el lunes pasado, Estados Unidos y Canadá precisaron a México sus inquietudes en materia energética y de clima de inversión, las cuales por cierto la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, olvidó difundir. La representación comercial de Estados Unidos, encabezada por Katgherine Tai, pidió al gobierno de López Obrador una política energética que respete la inversión privada extranjera y sea coherente con el cambio climático. Destacó: “la electricidad se volverá más cara y más contaminante: la mexicana Pemex tiene un exceso de oferta de combustóleo, que el gobierno planea utilizar en las centrales eléctricas de CFE, ya que no han podido venderlo en los mercados internacionales”.

A su vez, Canadá a través de Mary Ng, ministra de la Pequeña Empresa, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional, manifestó su preocupación por el clima de inversión en México, sobre todo en las industrias minera y energética. A finales de abril le pidieron al gobierno federal reactivar el otorgamiento de concesiones mineras para incrementar las inversiones en el sector, mientras varias empresas canadienses enfrentan procesos fiscales en México. Luego de que jueces federales especializados –Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro- resolvieron otorgar las suspensiones definitivas a las empresas que se ampararon contra la Ley de Hidrocarburos, lo que congela por tiempo indefinido la aplicación de esa norma, el presidente López Obrador adelantó la operación de dicha ley va a concluir en otras instancias, posiblemente en la SCJN. Advirtió que, si los particulares tienen derecho a ampararse, el gobierno federal también combatirá la decisión de los jueces porque el objetivo es poner orden en el sector. Los reclamos de los socios del T-MEC, “no tienen la menor importancia”, diría Arturo de Córdoba.

