ESTADO DE LOS ESTADOS: Senadores sordos, ciegos y obedientes

Lilia Arellano

“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo

hay un mal: la ignorancia”: Sócrates

Senadores sordos, ciegos y obedientes

Sobre fideicomisos: nada bueno traen las sesiones en lo “oscurito”

Científicos de todo el mundo respaldan a especialistas mexicanos

Recortan Ley de Ingresos y eliminan los candados a deuda estatal

Cancún: grandes negocios con la recolección de basura y el agua

Ciudad de México, 21 de Octubre de 2020.- El “agandalle” de los 109 fondos y fideicomisos ordenado por el presidente desde el pasado 3 de abril, fecha en la cual señalaba desaparecerían 281 y recolectarían 250 mil millones de pesos, fue finalmente aprobado y en lo oscurito, en una sede alterna al inmueble senatorial. En una farsa convirtieron el parlamente abierto, se mostraron sordos a los reclamos con grandes dosis de inconformidad de 700 investigadores, de directores y académicos quienes nunca imaginaron harían plantón frente a alguna de las Cámaras; tampoco se dieron a la tarea de ver el escándalo internacional provocado. Se mantuvieron ciegos a las más de 70 mil firmas recabadas en contra de esta determinación y tampoco leyeron las misivas enviadas por universidades extranjeras de fama mundial. Destruir es el objetivo y para su cumplimiento anularon el desarrollo científico, el real, el alejado de las politiquerías y la sujeción presidencial.

Universidades como Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) calificaron la desaparición de los fideicomisos como un “duro golpe” para la ciencia y tecnología y llamaron a los legisladores a reconsiderar su apoyo al proyecto. Nada resultó válido frente a la necesidad imperiosa de allegarse recursos económicos para continuar y tal vez avanzar en esas “ayudas” convertidas en rémora para la rehabilitación económica y muy útiles cuando se trata de autoritarismo cuya imposición se obtiene con la compra de sufragios. Dejaron vivos otros fideicomisos pese a haber ubicado a esta figura como nicho de corrupción, sobresalen los formados para apoyar distintas ramas de las fuerzas armadas, o los relacionados con acciones de la mano de los dictados de los de cuarta. ¿Los extinguiran también o son el otro guardadito?

Ante la férrea oposición, en una sesión fast-track, llevada a cabo en menos de cuatro minutos, y realizada en el hotel ubicado en la Alameda Central de la capital del país, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó -sin la participación de los legisladores de oposición (PRI, PAN, PRD y MC) y el voto en contra de la senadora Ifigenia Martínez y la abstención de María Celeste Sánchez, suplente de Citlalli Hernández, virtual secretaria general de Morena- la minuta que extingue los 109 fideicomisos mencionados, los cuales darán al presupuesto más de 68 mil 400 millones de pesos. No estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, quien rompió su cuarentena tras haber contraído Covid-19 hace apenas 10 días, rechazó se hubiera dado un “madruguete”, pero mostró claramente la dependencia existente del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo al señalar: “acompañamos contundentemente al presidente Andrés Manuel López Obrador, no vacilamos, no dudamos. Tenemos un compromiso firme”.

Por el lado de las víctimas a violaciones a derechos humanos, personas provenientes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y otras entidades con altos índices de violencia fundamentaron que al extinguir, por ejemplo, el fideicomiso del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas representaría “ponernos una pistola en la frente”, pues gracias a éste cientos de activistas y comunicadores han logrado garantizar su seguridad al desplazarse a otros lugares distintos a las regiones donde han sido amenazados y agredidos. También expusieron la necesidad de no eliminar el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual las familias reciben recursos para seguir las búsquedas de campo de personas desaparecidas, e indemnizaciones por reparación de daño, y apoyo para gastos básicos. Por lo menos se dieron a la tarea de conocer ¿cuántos huérfanos sobreviven con la operación de esos fideicomisos?

Integrantes de colectivos por la defensa de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia expresaron su desacuerdo al senador de Morena Alejandro Armenta, a través de una llamada por teléfono celular que les acercó la panista Kenia López, afuera del Senado: “Ustedes dicen que con el pueblo todo, y que sin el pueblo nada”, pues el pueblo les demanda que no desaparezcan los fideicomisos”, exigió Karla Guerrero, de un colectivo de San Luis Potosí. A su vez, Guadalupe Mendiola advirtió: “Morena no puede hacer historia despreciando a las víctimas”. En cuanto a representantes del movimiento de Ex Braceros demandaron que tampoco se extinga el fideicomiso por el que se ha comenzado a reponer “el gran robo” que por décadas los gobiernos hicieron a los montos del ahorro de más de 4 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

CIENTIFICOS DEL MUNDO DE OPONEN A EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS

Respecto a los científicos quienes se manifestaron también a las afueras del Senado, destacaron que los 65 fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se pretenden extinguir representan un duro golpe a las investigaciones científicas del país. Los científicos mexicanos son respaldados por sus colegas de todo el mundo. Más de 700 representantes de las universidades con más prestigio internacional calificaron en un posicionamiento la desaparición de los fideicomisos como un “duro golpe” para la ciencia y tecnología, y llamaron a legisladores a reconsidera su apoyo al proyecto.

Los científicos internacionales sostuvieron: “(Los fideicomisos) dan soporte económico a proyectos de investigación multianuales, y son pilar fundamental para el mantenimiento de infraestructura, equipo y tecnologías de la información de instituciones académicas de excelencia a nivel mundial. Y advirtieron: “si se suprimen los fideicomisos, se cerrarán las puertas a nuevas aportaciones económicas de este origen para apoyar investigaciones futuras en los centros públicos de investigación. Nos preocupa que se limitará considerablemente la colaboración con los colegas mexicanos”.

Al Centrode Investigacion y Docencia Económicas ya le habían recortado el 75 por ciento de su presupuesto lo cual, a decir de su director Sergio López Ayllon los mantuvo durante la pandemia en una “economía de guerra” y ahora con el golpe a su fideicomiso los deja totalmente fuera del área de investigación y sujetos a los caprichos presidenciales. Precisamente la creación del fideicomiso permitía se hicieran investigaciones sin tener que recurrir a la bendición de políticos, incluyendo obviamente al presidente.

RECORTAN LEY DE INGRESOS 2021 Y QUITAN CANDADOS A DEUDA ESTATAL

En la Cámara de Diputados avanzó el paquete fiscal 2021 sin mini gasolinazos ni aumento en derechos por el uso del espectro para acceso a telefonía, internet, y un premio a las entidades federativas para reestructura su deuda de corto plazo. A la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, Miscelánea Fiscal y la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021, la Comisión de Hacienda y Crédito Público integró a la discusión, análisis y votación diversas propuestas de reformas relacionadas con estados y municipios.

El pleno de la Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, con el fin de apoyar a los gobiernos locales afectados en sus economías regionales por la pandemia del Covid-19. Los diputados federales aprobaron una reforma a la ley para quitar candados a estados y municipios para poder adquirir deuda, reestructurar la que tienen a condición de haber sido contratada en el ejercicio anterior, siempre y cuando registraran caídas mayores a 5 por ciento del PIB. El dictamen aprobado y enviado al Senado establece: las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y otorgandose mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas. Además, se les libera para contratar más personal durante la emergencia.

Los reclamos de la industria de telecomunicaciones fueron escuchados por los diputados federales, sobre el enrarecimiento de las cuotas de aceptar la iniciativa original de AMLO, en la cual proponía aumentar 55 por ciento el pago del uso de frecuencias de cobertura para la conectividad de los usuarios. Se redujeron las cuotas para los derechos del espectro radioléctrico y para la explotación y aprovechamiento destinadas a servicios móviles, dijo la panista Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el diputado Ricardo Flores, también del PAN, hizo comparaciones con la ley vigente, y sostuvo se representa un aumento de 7 por ciento, provocando el encarecimiento del servicio de telefonía celular e impedirá su expansión.

Los dictámenes de la Miscelánea Fiscal y de la Ley de Ingresos se atoraron en la Comisión de Hacienda. Este martes es la fecha límite para aprobar ambos proyectos y enviarlos al Senado, lo cual hace ver de nuevo prisas, cerrazón, sordera y nos pone otra cadena de abusos frente a nuestra puerta.

DE LOS PASILLOS

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), región Centro Occidente, sostuvo: la Cámara de Diputados debe corregir las “distorsiones” en el presupuesto para la educación superior, el cual debe ser acorde al “contexto de emergencia sanitaria y social”, de lo contrario aumentará el rezago educativo. La Universidad de Guanajuato, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Michoacana y la Universidad Autónoma de Nayarit solicitaron que el presupuesto del 2021 “crezca significativamente por arriba de la inflación, recuperando el terreno perdido desde 2016”….

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que si bien la confianza empresarial tuvo una recuperación de 4 puntos durante septiembre pasado, al presentar 24 puntos respecto a agosto cuando obtuvo 20, se encuentra “lejos” de considerar un panorama de ánimo para invertir en México. El dirigente empresarial destacó que todas las entidades tienen valores muy bajos de confianza. Los más pesimistas son los estados de Quintana Roo, con 18 y 19 puntos. Por el contrario las entidades con mayor confianza son Coahuila e Hidalgo, con 25 puntos. Aún las más optimistas tienen valores extremadamente bajos de confianza para invertir…

Sobre el Covid son 102 mil muertos oficiales y tambien aparecen como oficiales otro tanto de infectados de los cuales no hay pronostico y pronto los veremos incorporarse a los reportados acercandose a la cifra pronosticada para multiplicar minimo por dos la informacion oficial emitida por las autoridades mexicanas y cuestionada mundialmente… En Chihuahua, ante la posibilidad de aumentar la cifra de víctimas de la pandemia, podrían imponerse multas y arrestos… En Nuevo León previenen sobre la utililzación de la fuerza publica… Los hospitales de Durango se encuentaran saturados, al limite… Pero para el titular del Sector Salud, vamos bien con la pandemia ¿de donde proviene su óptica?… Van 40 millones de infectados en el mundo…

Formar un partido político es un gran negocio en nuestro país. El pasado y los errores y despilfarros cometidos no cuentan y esto se ve en los dos partidos a los cuales les autorizaron en cumplimiento del mandato del TRIFE, el registro… Además el INE entregó a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México 24 millones, y el llamado a la austeridad para cuando, para los otros y estos no. mas de 24 millones 400 mil pesos para que se los gasten de esta fecha al 31 de diciembre. ¿Elbita y Pedrito necesitarán ese dinero? ¿Dónde quedó la austeridad y la exigencia a los partidos para cooperar con los gastos de la pandemia?…

Hoy, mas tarde, sabremos que cuando tomen fotos de las pertenencias depositadas dentro de nuestra casa, el SAT podra realizar los embargos que le venga en gana y cuando asi lo decida, ya sea para los que en verdad puedan ser catalogados como evasores fiscales o tambien para los incomodos al regimen… Quintana Roo y la CDMX tienen los aeropuertos con mayor conectividad en el país y son una escepcional fuente de contagios. Es por lo tanto indispensable intervengan las autoridades e y se impongan protocolos sobre todo por la recepción de aeronaves con pasajeros provenientes de países en confinamaiento total ante los rebrotes presentados como es el caso de Francia y España… Estando por esas tierras se escucha a los habitantes y fuereños señalar: aquí, al negocio ni quien le corra… Y es que a la empresa responsable -en menor grado que el Ayuntamiento porque éste es quien tiene legalmente la tarea de dar el servicio-, del tiradero de basura existente en Cancun, le tendrian que pagar más de 600 millones de pesos de penalizacion si le cancelan el contrato. Mara Lezama, alcaldesa y pretensa diputada federal, junto con sus secuaces debieron leer la letra chiquita del contrato de asignación, o tal vez con el nerviosismo del negocio que tal contratacion les generaria, aceptaron todo y ahí estan las consecuencias. Otro desfalco para las arcas municipales incluso y si se arreglan y bajan la cifra, total, algo les seguira tocando y esto se sumará a la comisión de la siguiente contratación… En lo que respecta al suministro de agua en Cancún, nada mas faltaba que la concesionaria abusiva denominada Aguakan, les impusiera a sus trabajadores hasta la filiacion sindical. Aceptaron, fíjese, a-cep-ta-ron, dejar a sus trabajadores, como parte del arreglo para evitar se fueran al paro de labores, concederles la libertad de afiliarse sindicalmente. o sea ¿dónde, y para qué pagamos sueldazos a quienes se dicen autoridades?

