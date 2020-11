ESTADO DE LOS ESTADOS: Sexenio panteonero

Lilia Arellano

“Muy sentida es la muerte cuando

el padre queda vivo”: Séneca

Sexenio panteonero

Más de un millón de muertos al terminar el 2020

“Limpian” chamanes a la familia López-Gutiérrez

“Galería del horror”montada los últimos 9 meses

Lealtad, obediencia, sumisión, requisitos lopistas

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2020.- Funesto ha resultado el sexenio de López Obrador. Según declaraciones de especialistas universitarios, el 2020 cerrará con un millón de mexicanos muertos. El territorio nacional es un inmenso panteón. Por la pandemia, oficialmente, son más de 92 mil los muertos, esa es una cifra; otra igualmente oficial habla de 122 mil y, los cálculos hechos en el extranjero advierten han fallecido a causa de la pandemia en este país cerca de 300 mil. A ello se unen las muertes de quienes registraban otros padecimientos y, por temor a verse infectados, decidieron no acudir a los hospitales. Los decesos registrados por causas ajenas al coronavirus el año anterior sumaron más de 750 mil, o sea que solamente conservando esa cifra ya se rebaza el millón pronosticado. Además y por la falta de estrategia para contener la ola de violencia se acumulan más de 65 mil homicidios dolosos, es decir, más del doble del registrado en el mismo periodo de la gestión de Enrique Peña Nieto y el triple de lo acumulado por el mandato de Felipe Calderón.

Entre limpias y rezos de chamanes y “sanadoras”, quienes en su lengua de origen sacudieron con yerbas y le quemaron incienso a López Obrador en pleno día de difuntos –lo cual tiene un significado especial casi en todas las religiones en donde se practican ceremonias paganas o de brujería- el tabasqueño y su esposa dijeron orar por el descanso de los fallecidos y pidieron llegue la resignación a sus familiares. Fue el sábado cuando AMLO hizo un recorrido por 20 ofrendas de muertos elaboradas por representantes de pueblos originarios del país, precisamente un sector de la población que más ha resentido la pandemia, incluso el Obispo emérito de Tehuantepec, “El Obispo de los Pobres, Arturo Lona Reyes, falleció este fin de semana debido a complicaciones por Covied-19, en el hospital de Cruz Azul, Lagunas, en Oaxaca. Después de la “limpia” a doña Beatriz y a Andrés Manuel, resultó impactante e inexplicable el observar al presidente de un país con 135 millones de ciudadanos, riquezas infinitas, conocido mundialmente, ocupante de lugares de privilegio en el renglón turístico, en lo relacionado con la producción petrolera, otrora en seguridades de todo tipo para inversionistas, caminar lento, encorvado, con la mirada extraviada, seguido por una chamana arrojándole incienso y ambas ceremonias en pleno Palacio Nacional.

Además de que presumieron en las redes sociales un gran altar, AMLO decretó para hoy, mañana y pasado mañana luto nacional, esto como colofón de actos de quien no ha tenido empacho en premiar a los médicos sin antes ofrecerles una disculpa, pedirles perdón por los fallecimientos registrados producto de no haberles dotado del material necesario y oficial para protegerse del coronavirus mientras realizaban su ardua labor. Los más de 92 mil muertos –según las cifras del “bailarín” López Gatell, dadas a conocer al tiempo de señalar la existencia de un número mayor de fallecidos, acción con la cual va empatando las cifras a los cálculos hechos en el extranjero-, por no establecer una correcta estrategia de contención del virus, a través del levantamiento de pruebas masivas a la población, y apostar a la “inmunidad de rebaño”, tiene a México en los primeros lugares de letalidad por esta causa.

Esa cifra de fallecimientos es equivalente a la capacidad que tienen 40 panteones de la Ciudad de México, sobre una extensión de 480 mil metros cuadrados. La letalidad incluso canceló una de las tradiciones más acendradas de la cultura mexicana: el festejo de Día de Muertos. Los 119 panteones de la capital del país permanecieron cerrados el 1 y 2 de noviembre. Al mismo tiempo, las muertes a causa de la ola de violencia en territorio nacional hablan del desastroso balance en materia de seguridad que deja Alfonso Durazo, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien se va sin rendir cuentas, sin presentarse ante los legisladores, burlándose de todos aquellos a quienes debió cumplirles.

Durazo es ahora el seguro candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, donde si lo evalúan por su capacidad deberá de resentir una contundente derrota. De acuerdo al reporte “MX: La Guerra en Números”, de T-ReseachMX, se observa existe una tendencia al alza en el registro de homicidios dolosos en el gobierno de López Obrador. En base al registro de homicidios de la SSCP, del 1 de diciembre de 2018 al 24 de octubre de 2020, las fiscalías estatales y federales han registrado 65 mil 613 homicidios dolosos en México. Lo peor de todo es la actitud del presidente ante las masacres perpetuadas durante su administración. Le dan mucha risa portadas de periódicos donde se contabilizan 45 masacres en su gestión. La semana pasada se descubrieron varias fosas clandestinas con 59 cuerpos en Salvatierra, Guanajuato. La organización Causa en Común se dedicó a registrar estos casos de enero a septiembre, y este mes de octubre publicó su informe: “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos durante los primeros nueve meses de 2020”, en el cual contabilizó 3,456 atrocidades, entendiendo “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.

La lista incluye profanación de cadáveres, fosas clandestinas o desintegración de cuerpos (746); tortura (607), masacre (533), descuartizamiento (519) y calcinamiento (407). Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Baja California son las entidades donde más se cometen estas atrocidades. Este resultado desastroso es consecuencia en gran parte de la incapacidad de Alfonso Durazo al frente de la SSCP. El ex foxista, ex priísta, y ahora lopezobradorista, nunca pudo construir un equipo de trabajo propio y mucho menos un liderazgo. Con todo y el apoyo del presidente López, sus credenciales son malas, con nulos resultados en la delicada tarea de combatir la violencia en el país; careció de D mando efectivo dentro de la Secretaría a su cargo: la Guardia Nacional depende de un mando castrense (el comandante Luis Rodríguez Bucio), y las instituciones estratégicas, como el Centro Nacional de Inteligencia y los Centros Federales y Protección Civil, dependen de las decisiones del titular de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, y el de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard.

El general Diplomado del Estado Mayor (DEM) Sergio Alberto Martínez Castuera es el coordinador general de Centros Federales; el Centro Nacional de Inteligencia, lo encabeza el general Audomaro Martínez Zapata, quien se ha desempeñado como comandante de la Guarnición Militar de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco, tierra natal de López Obrador. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard puso en áreas estratégicas de la SSPC a sus viejos colaboradores: José Ángel Ávila Pérez, quien fue secretario de Gobierno en la CDMX, es comisionado de Prevención y Readaptación Social, aunque bajo su mando tiene al general Sergio Alberto Martínez Castuera, quien goza de autonomía como coordinador general de Centros Federales.

LEALTAD, OBEDIENCIA, SUMISIÓN A AMLO

Para relevar a Alfonso Durazo, el presidente López Obrador propuso a la señora Rosa Icela Rodríguez, una periodista y antigua y leal colaboradora cuando el tabasqueño era jefe de Gobierno de Ciudad de México (2000-20005), y a quien apenas en julio pasado nombró coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Esta funcionaria no tuvo ni tiempo de aprender sobre el funcionamiento de su nuevo encargo ese, aunque hizo un diagnóstico con el cual llevo a la Marina a hacerse cargo de las aduanas y puertos del país, y forzó la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dejo de ser leal, obediente y sumiso, por eso se fue ante lo que consideró una errónea decisión del titular del Ejecutivo Federal.

La propuesta de AMLO para el titular de la SSCP generó una serie de críticas por parte de especialistas en seguridad, legisladores de oposición y dirigentes políticos y empresariales, puesto que esta secretaría coordina al gabinete presidencial en seguridad y todo lo relacionado con política criminal, por lo tanto su titular funge como una suerte de superministro. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, consideró el presidente “no busca una persona experta que lo ayude en un proyecto, que le imponga una agenda. El presidente busca a una persona que le diga sí a las ocurrencia que él tiene”. A manera de defensa y respuesta a las censurar por el nombramiento, reconocen la inexperiencia de la Rodríguez al tiempo de advertir: Durazo tampoco era un experto. Las consecuencias de las ocurrencias están a la vista, el territorio nacional es un enorme panteón.

En el Senado de la República, las bancadas del PAN y de MOC coincidieron en señalar la falta de experiencia de Rosa Icela para tomar las riendas de la SSPC. Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, apuntó: “Me parece que no tiene el perfil necesario para un momento tan complicado como está viviendo el país con récords de asesinatos, con niveles desbordados de delincuencia de fuero común”. Durante una rueda de prensa, Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, calificó como un “error” por parte del Gobierno federal esta designación. Sostuvo: el nombramiento es inadecuado para la realidad de seguridad que vive el país. “Se encomienda esta delicada responsabilidad a una servidora pública que es respetable, pero no tiene la formación académica en la materia, en esta materia tan problemática para el país (…) Se equivoca el presidente, se equivoca en lo más lamentable, que es la seguridad de México”. De Hoyos consideró la decisión va “en perjuicio de México”.

MORENA PARA UN DISCIPLINADO DELGADO

Otro caso en donde operó la designación de un obediente, disciplinado y sumiso personaje, fue en la dirigencia nacional de Morena, donde el caos por la disputa interna de las tribus, alineadas en dos grandes bloques, ya generó las primeras derrotas electorales en Coahuila e Hidalgo, y si no se recompone el rumbo, está en riesgo la mayoría en la Cámara de Diputados y el Control del Congreso de la Unión. En acto de magia estadística, Mario Delgado, incondicional de Marcelo Ebrard y obediente y cumplidor de las ordenes emanadas de Palacio Nacional en el Palacio de San Lázaro, fue impuesto en la dirigencia nacional de Morena, en donde le pusieron un alto al diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien contaba con el respaldo de la mayoría de la militancia, pero quien no convenía a AMLO por su independencia, criterio y conocimiento de la praxis política del país. Un líder con criterio propio en el partido del presidente, ni pensarlo.

El método de encuestas para designar al dirigente nacional fue indispensable pues los grupos morenistas confrontados nunca pudieron ponerse de acuerdo en el método de elección. Sin embargo, el resultado de la tercera encuesta es tan inverosímil por la alquimia electoral utilizada que no extrañaría los tribunales echen para atrás todo el ejercicio para así volver al punto de partida. Porfirio Muñoz Ledo ya trabaja en esta ruta. En la primera encuesta, Muñoz Ledo obtuvo 41.7% de reconocimiento del nombre y Delgado sólo 27.1%. En la segunda, concluida dos semanas antes de al tercera, mágicamente hicieron que Delgado y Muñoz Ledo empatarán “técnicamente”. Y para la tercer encuesta, también con alquimia electoral de por medio, lograron Mario Delgado tuviera 38.6% de las preferencias y Muñoz Ledo cayera a 27.3%. Pero además 34.1% de los encuestados no votaron por ninguno de los dos, pues ni siquiera sabían que había elección interna en Morena.

Los especialistas explican como se puede mentir con estadísticas cuando se hace uso de un muestreo aparentemente aleatorio de acuerdo con el número de votantes de ciertas “unidades de muestreo” (distritos) que sólo fueron categorizadas como urbanas, rurales y mixtas. En un caso extremo se podría estar muestreando muy poco en regiones donde Morena tiene muchos militantes y muchos en regiones donde son más escasos. La encuesta así no representa para nada la voluntad de los militantes y. por otro lado, el sondeo tiene un altísimo margen de error.

DE LOS PASILLOS

El sábado anterior venció el plazo para que los funcionarios federales que pretenden contender por un cargo de elección popular en 2021, renuncien a su cargo. Varios ya dieron a conocer oficialmente su dimisión para participar en los comicios del próximo año: además de Alfonso Durazo Montaño, quien renuncio a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contender por la gubernatura de Sonora; David Monreal presentó su renuncia a la Coordinación de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para pelear por la gubernatura de Zacatecas… Otros sùper delegados a los cuales agregamos a la lista presentada el viernes anterior, también hicieron públicas sus intenciones de renunciar y ser candidatos a las gubernaturas de sus entidades son: Jesús Alejandro Ruiz Uribe, de Baja California; Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur; Katia Meave Ferniza, de Campeche; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; A Santiago Nieto Castillo lo convencieron para quedarse en la Unidad de Inteligencia Financiera, donde le sirve muy bien a AMLO, y no contender por al gubernatura de Querétaro…Aunque desde ahora se conoce el rumbo futuro de Arturo Herrera: vicegobernador del Banco de México…

Por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades de un servidor público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) solicitó al gobierno de los Estados Unidos la extradición del ex titular del Instituto de la Vivienda, Raymundo Collins. Ulises Lara, vocero de la dependencia, confirmó que “como parte de la investigación en contra de un ex servidor público de la pasada administración quien fungía como director del INVI, la FGJCDMX llevó a cabo todos los trámites necesarios a fin de solicitar la extradición de esta persona al Gobierno de los Estados Unidos”. En videoconferencia, Lara indicó la Fiscalía capitalina “ha integrado una investigación robusta que ha permitido realizar diversas diligencias como la realizada el día de ayer, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado de Morelos, en un inmueble ubicado en el poblado de Tequesquitengo, municipio de Jojutla, donde se aseguraron 41 autos clásicos, algunos valuados en varios millones de pesos, además de otros vehículos, así como diversas obras de arte. La persecusión en contra de ex funcionarios de Miguel Ángel Mancera permanece en tanto a él solamente le dieron inhabilitación por un año, la cual termina en octubre de 2021 y mientras tanto sigue cobrando en el Senado.

