‘Eta’ se convierte en huracán categoría 4; avanza hacia Centroamérica

CIUDAD DE MÉXICO.— Eta sigue aumentando su intensidad y ya se convirtió en un huracán categoría 4 durante su avance hacia Centroamérica. Presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. Amenaza con dejar inundaciones y aludes de tierra en la región.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Eta se encuentra a unos 110 kilómetros al este de la frontera entre Nicaragua y Honduras, con un desplazamiento hacia el oeste a 15 kilómetros (9 millas) por hora.

Hurricane #Eta Advisory 9: Eta Becomes a Category 4 Hurricane as Conditions Begin to Deteriorate Along the Northeastern Coast of Nicaragua. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020