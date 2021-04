EU ofrece 5 mdd por información para capturar a “El Jardinero”, líder del CJNG

WASHINGTON.— El Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Audias Flores Silva, El Jardinero, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que El Jardinero es uno de los comandantes “que controla largas porciones del territorio del CJNG a lo largo de la costa del Pacífico de México, incluido el estado de Nayarit”.

La dependencia estadounidense resaltó que “Flores Silva, que trafica con cantidades masivas de opiáceos y cocaína, representa una amenaza grande para Estados Unidos”. Por ello, estas acciones que forman parte de su combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Conjuntamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó todas las propiedades e intereses económicos de Flores Silva en Estados Unidos, siguiendo la ley de designación de capos extranjeros de narcóticos.

