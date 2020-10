Euphoria tendrá dos episodios especiales

CIUDAD DE MÉXICO. – HBO anuncio que Euphoria cerrará temporada con dos episodios especiales, se espera que el primero de ellos llegue el próximo 6 de diciembre.

El canal de cable premium ha ordenado dos entregas adicionales de la serie, como resultado de una victoria en un Emmy para la actriz principal Zendaya.

El primero está programado para estrenarse el 6 de diciembre, y la fecha de emisión del segundo aún no se ha determinado.

Sin embargo, HBO aún no ha dicho cuándo saldrá al aire la segunda temporada de Euphoria.

Los episodios especiales, han generado gran conmoción entre los fans de la serie.

El primero se titula “Los problemas no duran siempre“, comienza después de que Jules (Hunter Schafer) fue dejado en la estación de tren y recayó.

Seguirá a Rue (Zendaya) mientras celebra la Navidad. Colman Domingo repetirá su papel de Ali en el episodio, escrito y dirigido por el creador de la serie Sam Levinson.

Ambos episodios fueron filmados siguiendo las pautas de seguridad de COVID-19.

We really missed them. Two special Euphoria episodes coming soon. First one December 6th on @hbo https://t.co/aBwvIe8cCj pic.twitter.com/6gXkekg6Rq

— Zendaya (@Zendaya) October 19, 2020