Exigen legisladores castigo contra responsables de tragedia en el Metro

CIUDAD DE MÉXICO.- Al expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos en la lamentable tragedia de la Línea 12 del Metro y desear pronta recuperar a los heridos, el Grupo Parlamentario del PAN exigió a las autoridades correspondientes que las investigaciones por la tragedia en la Línea 12 del Metro lleguen hasta sus últimas consecuencias y se castigue a los responsables.

En conferencia de prensa virtual, el coordinador de la bancada, Julen Rementería del Puerto; la vicecoordinadora, Kenia López Rabadán, y la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz anunciaron que solicitarán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones.

Las senadoras y los senadores del PAN insistieron en que las estas deben ser transparentes e imparciales, tope donde tope.

En esta tragedia hay responsables, “los hay, hay que encontrarlos, no se puede quedar simplemente en el olvido una tragedia de tal naturaleza. Debe investigarse hasta las últimas consecuencias, no se vale encubrir y no queremos que se cubra absolutamente a nadie”, sostuvo el líder de los panistas en el Senado, Julen Rementería.

En su turno, la senadora Kenia López Rabadán señaló que no permitirán que Morena aplique su mayoría aplastante para solapar a los suyos, pues este hecho demostró que este Gobierno no solo es ineficiente sino además corrupto.

“La información sobre esta línea del Metro fue, como siempre y a modo de Morena, ocultada; es claro que llevamos 23 años en la Ciudad de México siendo gobernados por López Obrador o sus amigos, ahí están los responsables, necesitamos que haya una comisión de investigación objetiva, desde el Congreso mexicano, se necesita saber claramente cuál es la responsabilidad de Marcelo Ebrard Casaubón en este tema; se necesita deslindar la responsabilidad y sancionar a quien sea responsable”, indicó.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz recordó que durante esta administración se han presentado ya graves accidentes en diferentes líneas del Metro, como los acontecidos el pasado 9 de enero, cuando hubo un incendio en un centro de control del Metro, en el que murió una joven policía, se intoxicaron 30 trabajadores y se suspendió el servicio en seis líneas, así como el del 11 de marzo del 2020, en la estación Tacubaya, de la Línea 1, cuando dos trenes se impactaron, lo que tuvo como saldo una persona muerta y otras 41 heridas.

Además, subrayó, se ha reducido considerablemente el presupuesto del Metro para su mantenimiento, el cual tiene un déficit de ceca de 3 mil millones de pesos.

Asimismo, acusó que, con tal de tener la foto, el ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, cambió de último momento el tipo de trenes que se usarían para poder inaugurar la Línea 12 del metro.

AM.MX/fm

The post Exige GPPAN que las investigaciones por tragedia de la L12 lleguen hasta las últimas consecuencias y se castique a los resposables appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.