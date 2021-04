Fornite se ha inspirado para lanzar personajes al puro estilo del Anime

Ciudad De México.- ¿Quién no creció viendo animes en su infancia? Tal vez no los conocíamos de esa manera, pero Dragon Ball, Sakura Card Captor, Inuyasha entre como Sailor Moon y Ranma 1/2 formaron parte del crecimiento de algunas personas de los ya lejanos años 90.

Pero da la casualidad de que el anime no se ha acabado, ya que con la continuación de algunas series o recreándolas desde cero para basarse totalmente en su manga, así mismo, hablando de creaciones; Fortnite nos ha traído algunos personajes al puro estilo del anime y con las cuales podremos dar batalla y conseguir la victoria magistral que queremos, ya sea con amigos o ¿oor qué no? solos.

Para comenzar, los tres personajes, vienen en un paquete llamado “Infiltración Cibernética”, el cual comenzó a estar disponible el 9 de abril dentro de la tienda interna de Fortnite, pero desde semanas atrás, usuarios en Twitter filtraron los accesorios y las skins que el videojuego nos ofrecería, ahora que es una realidad.

Break down walls in both the real and the virtual world. Gear up for a waking battle against R.E.M. Corp.

Grab the Cyber Infiltration Pack inspired by @sunman41456659! pic.twitter.com/xWYxRCAVOO

— Fortnite (@FortniteGame) April 9, 2021