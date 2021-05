Gana Lewis Hamilton el Gran Premio Portugal, dejando en segundo lugar a Max Verstappen

Ciudad De México.- El Gran Premio Portugal ya tuvo a su ganador, quien ha sido el piloto de monoplazas Lewis Hamilton, a quien también se le suma el haber ganado el GP Bahréin. Con excelentes y difíciles maniobras de manejo, Hamilton tuvo que pasar encima de su compañero Valtteri Bottas (quién quedó en tercer lugar) en su camino a la victoria. Cabe agregar que el ganador también dejó atrás al piloto de Red Bull, Max Verstappen, dejándolo en el segundo lugar.

De acuerdo con F1, Max Verstappen mantuvo su récord de terminar las tres carreras de 2021 hasta ahora en P1 o P2, pero tuvo que estar satisfecho con el último resultado, el holandés pudo alejarse de Bottas en las últimas etapas de la carrera después del finlandés.

⇒ Verstappen se vio con algunas dificultades con el sensor de la unidad de potencia, informó el F1 en su sitio web, por ende ya no tuvo la posibilidad de rebasar a Hamilton.

