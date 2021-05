Giuliana Olmos y Sharon Fichman ganan el doble femenil del Internazionali BNL d’Italia

Ciudad De México.- La mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Sharon Fichman lograron obtener el título del doble femenil del Internazionali BNL d’Italia tras vencer a la dupla conformada por Kristina Mladenovic y Marketa Vondrousova. El marcador final entre las cuatro profesionales obtuvo los puntajes 4-6, 7-5, [10-5] dando como resultado la victoria de Olmos y Fichman para reclamar el prestigioso trofeo de dobles del abierto de roma.

⇒ Fichman y Olmos tuvieron que evitar dos puntos del campeonato con el servicio de Mladenovic en el 5-4 en el segundo set, luego recuperaron los últimos tres juegos de ese set y los últimos cuatro puntos del desempate del partido para triunfar después de una hora y 35 minutos. de juego.

En entrevista posterior al partido Sharon Fichman mencionó:

“Realmente hicimos un buen trabajo trabajando juntos como equipo esta semana. Pensé que en los momentos importantes realmente demostramos lo que podíamos hacer. Fuimos súper valientes. Nos divertimos mucho”.

A través del sitio web de Women’s Tennis Association (WTA) Tour, tanto la canadiense como la mexicana no formaban parte del cuadro principal desde que se comenzaron los partido. Sin embargo, se informa que ambas tuvieron que trasladarse al campo de Tennis para suplir a Ashleigh Barty y Jennifer Brady, y que ella tuvieron que retirarse del evento de dobles del abierto de roma.

Por otro lado, Sharon reiteró al tema:

“Estábamos tan emocionadas de entrar en el sorteo cuando nos dijeron que un equipo se había retirado y que podríamos jugar. Creo que simplemente llevamos ese impulso y emoción a la primera ronda. Ya sabes, simplemente sentimos que no sin importar cuál fuera la situación, sin importar cuál fuera el marcador, seguimos balanceándonos, seguimos luchando”.

