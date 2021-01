CIUDAD DE MÉXICO. – Según las fuentes del medio Variety, se encuentra en desarrollo inicial una serie animada de “Game of Thrones“, sin embargo, HBO Max se ha negado a confirmar la información.

No hay detalles disponibles sobre cuál sería el enfoque de la serie potencial y actualmente no hay escritores o talentos adjuntos al proyecto.

Variety informó en exclusiva la semana pasada que una serie basada en “Tales of Dunk and Egg” de George RR Martin ya sé encuentra en proceso en HBO.

La serie de novelas de fantasía sigue las aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg) 90 años antes de los eventos de “A Song of Ice and Fire“, que sirvió de base para “Game of Thrones“.

Actualmente, HBO está preparando la precuela de acción en vivo de “Game of Thrones”, “House of the Dragon“, que debutará en 2022.

Ese programa documentará la preparación de la guerra civil de Targaryen en Westeros que se conoce como la Danza de Dragones.

Ha sido una alta prioridad en WarnerMedia expandir el mundo de Juego de Tronos desde que la serie de naves nodrizas terminó en 2019. Según los informes, hay múltiples proyectos ambientados en el mundo de Westeros que Martin creó en la actualidad.

El hecho de que la serie animada se establezca en el streamer HBO Max en lugar de HBO indica que WarnerMedia tiene planes de convertir esta serie en una importante franquicia de medios en múltiples plataformas.

De manera similar, WarnerMedia está preparando actualmente una serie de programas basados ​​en su IP más conocida.

Por el momento, los fans esperan que la serie animada sea un hecho, y no un simple rumor como la reciente noticia sobre un live action de la saga de Harry Potter.

También te puede interesar:

Mira a Kristen Stewart como Lady Di

EDT/dth

The post HBO Max prepara serie animada de ‘Game of Thrones’ appeared first on Almomento | Noticias, información nacional e internacional.