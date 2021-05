Hipócrates Nolasco defiende su asamblea con contradicciones

OAXACA.— Ante el llamado de mezcaleros a una Asamblea Ordinaria de Asociados, a realizarse el 15 de mayo, el presidente del Consejo Regular del Mezcal, Hipócrates Nolasco, salió a defender su llamado “Por delegados” (a realizarse este 7 de mayo) a través de contradicciones e imprecisiones, esto a fin de imponer su voluntad sobre quienes conforman a esta industria.

A través de la circular 211, Nolasco Cancino recuerda que se convocó a una Asamblea Extraordinaria por delegados para la revisión y modificación de estatutos; y “próximamente convocaremos a una Asamblea Ordinaria para la elección de la nueva mesa directiva”. Sin embargo, su convocatoria –publicada el 30 de abril– se afirmaba que ambas asambleas serían el 7 de mayo.

“Pero, ¿por qué no primero realizar el cambio de directiva, y luego la modificación de estatutos?”, cuestionó un maestro mezcalero cuestionado sobre el tema. “Hipócrates está pactando con quien puede. Estos delegados no representan a las bases, a la verdadera cadena productiva”.

Es inevitable negar la fortuna que este personaje* ha amasado a costillas de los mezcaleros. Lo que sorprende es que todos prefieren ver para otro lado y apoyar “su lucha”. No somos pendejos, a algunos les gusta hacerse.

* Del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del #mezcal pic.twitter.com/lovOkkrZ9h — Defensa del Mezcal (@DOMezcal) July 11, 2020

Hipócrates Nolasco basa sus dichos con base en los estatutos vigentes de este organismo. Los cuales también lo contradicen. En primera, estos marcan periodos de llamado a una asamblea ordinaria para elegir a la nueva mesa directiva, lo cual debe realizarse en los primeros 4 meses del año en curso.

Si bien el concepto “Asamblea Extraordinaria por delegados” está insertado en los Estatutos del CRM, en ningún artículo o párrafo se incluye la forma en qué serán seleccionados estos representantes; es más, tampoco se menciona sus funciones ni que estos podrían votar a nombre de los más de dos mil asociados.

En tanto, Nolasco Cancino refiere que los “delegados” que participarán en la Asamblea Extraordinaria tomaron protesta en la Asamblea General de 2019, cuya acta de acuerdos está desaparecida, y solo quedan registros fotográficos de dicho evento, en el que se presentó a la Confederación Nacional de Magueyeros y Mezcaleros, el cual también carece de validez legal y apoyo popular.

Así mismo, refiere que estos delegados “jamás fueron designados por la Asamblea de Asociados”, sino por Comités Regionales y Estatales, envasadores y comercializadores fuera de la DOM. Los cuales consideró como “el Órgano supremo del Consejo”. Pese a que los estatutos, en el Artículo 15, se establece que el órgano supremo del CRM es la “Asamblea General de Asociados”, el cual “estará integrado por la totalidad de asociados admitidos“.

«No queremos terroristas en la industria» – Mezcaleros demandan la salida de Hipócrates Nolasco del #CRM | #LaMagiaDelMezcal Vía El Imparcial https://t.co/iY2U3jqq01 — Mezcología (@Mezcologia) May 5, 2021

Respecto a la situación por la pandemia de Covid-19, Oaxaca se encuentra en Semáforo Epidemiológico color Amarillo; por lo que las autoridades invitaron a evitar eventos masivos; sin embargo, los estatutos indican que las asambleas pueden realizarse en cualquiera de los estados con Denominación de Origen Mezcal (DOM), y Guanajuato se encuentra en Semáforo color Verde.

“También se pudo hacer vía remota. Si bien, muchos de los productores no tienen fácil acceso a internet, en este caso si hubieran apoyado los Comités Regionales y Estatales, y no solo para prestarse a estos actos en donde se busca imponer a alguien afín a Hipócrates para que todo siga igual y no haya las esperadas auditorías a las arcas del Consejo”, apuntó.

Tanto en la Circular 211, como en la 210 (en donde se incluye la convocatoria), Hipócrates Nolasco se encarga de aclarar que “este es mi último periodo al frente del CRM“. Esto luego de nueve años al frente del organismo, y en el cual no se realizó ninguna modificación mayor a los estatutos, a este momento, en donde se exige mayor transparencia en sus cuentas.

“Ahora Hipócrates busca imponer una ‘Comisión de Vigilancia’, con un gran dominio en las decisiones dentro del CRM. Incluso, el propio presidente del Consejo tendrá que atender sus recomendaciones. ¿Será por eso es que Nolasco ya no buscará ser presidente, sino que buscará estar en este comité? ¿O es que sí se irá el traidor a la cultura líquida?”.

