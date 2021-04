¡Historia! Hideki Matsuyama es el primer golfista japonés en ganar el máster de Golf

Ciudad De México.- Por primera vez, en lo que va de la historia del golf, el jugador de Golf Hideki Matsuyama, es considerado como el primer golfista japonés en ser victorioso en el torneo de Máster Champions 2021. A sus 29 años de edad, Matsuyama esta siendo el centro de atención de varios medios de comunicacion deportivos que lo declaran como uno de los mejores del momento, como sucedió con Lee Elder, quien en 1975 se convirtió en el primer golfista negro en jugar en el Masters. Así mismo, sirvió como titular honorario con Jack Nicklaus y Gary Player.

A través de su sitio web del Máster Champions se menciona que:

⇒ El viaje del domingo de Matsuyama por el campo de Augusta National fue lleno de acontecimientos, la ventaja de cuatro tiempos que llevó a la ronda final se redujo, creció y se contrajo nuevamente antes de que pudiera cerrar una victoria histórica.

⇒ Llegó al hoyo 72 en una tarde cálida y soleada con una ventaja de dos golpes sobre Will Zalatoris, un colchón que le permitió al jugador de 29 años hacer un bogey para disparar 73 y terminar en 10 bajo 278, uno por delante de el Masters novato y tres por delante de Jordan Spieth y Xander Schauffele.

Por otra parte la edición número 85 del torneo Másters Champions, comenzó con el foco de atención en un pionero y terminó con toda la atención en otro. A lo cual, el golfista japonés expresó, a través de su intérprete Bob Turner, que:

Sin duda, uno de los momentos que van a marcar historia para siempre, no solo en la memoria del jugador, sino además dentro de los medios de comunicación, que seguirán su carrera deportiva al formar parte de las personas que son consideradas de los primeros.

For years, Hideki Matsuyama has carried the weight of a country on his shoulders. After today’s Masters victory, that load is lighter.@mrewanmurray @guardian | #themastershttps://t.co/1DdGZviej1

— The Masters (@TheMasters) April 12, 2021