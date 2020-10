ÍNDICE POLÍTICO: 4T: del Castillo de la Pureza a la Casa de la Risa

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Ahora que la doble moral viene acompañada del doble rasero y de la doble guillotina es necesario para la salud pública que se aclaren algunas cosas delicadas, antes de que los habitantes del Castillo de la Pureza muden sus trastos a la Casa de la Risa. Las decisiones que a diario se toman desde el poder tienden a convertir esto en un muladar insoportable.

Eso de la investigación ordenada desde el pináculo del teatro al titular de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Pemex, Arturo Cabrera Fernández, se parece demasiado a la ordenada el sexenio neoliberal pasado a Arturo Henríquez Autrey, a la sazón director de Procura y Abastecimiento de esa empresa, por tomarse unos drinks en una playa con Amado Yáñez, el controvertido dueño de Oceanografía.

La amigable reunión de Cabrera Fernández con Carlos Romero Deschamps y sus secuaces en lo oscurito es idéntica, pero más barata, a la sostenida por los hijines del Caudillo con el camaján para negociar en dólares y jets la impunidad el cacique sindical ‎hace unos meses.

Las dos reuniones tuvieron el mismo propósito: atentar contra la vida y la dignidad de los trabajadores petroleros y contra el patrimonio nacional petrolero a cambio de bilimbiques. Cabrera Fernández, Henríquez Autrey, y los miembros de la familia feliz incurrieron en un complot que no sólo merece destitución, sino algo peor.

Reivindicación en las urnas de un pueblo cansado de tanta sorna

Es demasiado serio lo que está en juego. Algo que tiene que ver con el presente y el futuro de la Nación. Es la burla descarada contra la confianza y la credibilidad del régimen político. No fueron reuniones de socialités, ni de elogios mutuos, en ellas estuvo en medio la empresa productiva del Estado que ha sido llevada a la ruina por los caprichos, la ambición de poder y, sobre todo, de dinero.

No es un jueguito como el de Televisa que con prohibir todas las parodias de la pantalla casera al “caudillo” de turno quiere borrar las huellas del aquelarre en el que se ha convertido la conducción del país y el patrimonio colectivo‎. Tampoco es el cierre de negocios familiares para detener a toda costa los memes que inundan el Facebook sobre los ridículos de La Chabelita.

No son tampoco las envidias soterradas a La Gaviota, convertidas en armas de venganza contra los fifís y los conservadores de todo signo, que hoy son reivindicados en las urnas por un pueblo cansado de tanta sorna con los símbolos nacionales, con el abandono a los sectores productivos, con el desastre en que se encuentra la economía nacional, la salud pública y el lastimoso estado de las finanzas de la República.

En palabras del “caudillo”, todos son corruptos y conservadores

Deveras que los corruptos tienen la piel delgada. Entonces no es cierto de que se ufanaba por ser el más criticado de la historia. Las listas de periodistas mostradas en las “mañaneras” no son para rendir homenaje a la libertad de expresión, son en cambio las del patíbulo, las que se utilizan para ejecutar cualquier asomo de divergencia.

Entonces, la petición de Pío para sentenciar por doce años de cárcel a Carlos Loret de Mola fue la aconsejada. Así como la reacción del “caudillo” al conocer los desastres electorales en Coahuila e Hidalgo –“¡apúrense a desconocer rápido los resultados!”– fue la real.‎ La necesidad de rehusar la banda presidencial para dirigir Morena es la neta.

Entonces fue absolutamente cierta la declaración inmediata de Javier Hernández Marrufo, el líder de Morena en La Laguna coahuilense‎, con la que el dirigente agrario recalca a sus simpatizantes que los resultados electorales son la respuesta de los habitantes del campo al abandono en que están desde que inició el sexenio. La extinción de los fideicomisos fue otra farsa.

Los productores del campo no tienen recursos, porque éstos no fluyen de Palacio Nacional. Y no fluyen porque, en palabras del “caudillo”, todos son corruptos y conservadores. No fluyen porque el único que debe administrarlos y dispensarios es él, y nadie tiene autoridad ni categoría moral para recibirlos, se queja Hernández Marrufo. Así están todos los renglones de la actividad económica nacional.

Las cuentas de Morena no cuadran; no le alcanzan al “caudillo”

Entonces, ¿cuál habrá sido la reacción hace un año, cuando en las elecciones de Puebla, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango‎, los candidatos de Morena a las diputaciones y presidencias municipales fueron borrados del mapa? Barbosa se salvó gracias al voto del Partido Verde, que ganó la capital estatal y le compartió sus mendrugos en la cuenta de la gubernatura.

Desde allá viene el berrinche. Durante doce meses, desde que empezó el desastre económico y la depresión que nos tiene en la cuarta pregunta, se sabía que las cuentas de Morena no cuadran, no alcanzan para garantizar la mayoría cameral que necesita el “caudillo” el año próximo para asegurar su obstinación y su precario mandato… y para ir preparando su obscena reelección.

Agresiones por doquier. ¡Hasta el florero de Segob acusa misoginia!

Destruir, desconocer, arrasar, ésa es su meta. Que ya no quede piedra sobre piedra para continuar mandando sobre un país devastado y dócil. Erigirse como un monarca con nariz de cacahuate sobre un montón de escombros, ésa es la tirada. Si no gana, habrá fraude en automático, igual que Trump, el emblemático ejemplo del perdedor, al que ha elegido capataz, como bandera y como guía.

Como en los teatros de burlesque gacho, poco a poco se van quitando las prendas de la tiple, para enseñar unas miserias que ni como habitantes, ni como pueblo nos merecemos. El oscuro objeto del deseo, las pandillas de chairos fueron azuzadas desde lo más alto para, a su vez, azuzar y agredir a todos.

Contra las víctimas de las masacres, contra los manifestantes de Frenaa, contra las mujeres en reclamo de sus justos derechos y los feminicidios en aumento pasmoso. Todos han sido dirigidos desde el poder para acallar cualquier voz, cualquier grito, cualquier gesto que se oponga a la verdad absoluta, la que él solo representa, contra los sentimientos de la Nación.

Hasta el florero que despacha en Gobernación se queja de misoginia. Ya nadie está a salvo, si la que debería ser la sustituta se encuentra descobijada.

Los chairos, punta de lanza de la represión contra opositores

Las falanges de la Cuarta Decepción están aceitadas para defender lo injusto, la economía en absoluto desastre, las muertes por coronavirus sin atención posible, los niños con cáncer, los niños sin vacunas infantiles para salvarse de las enfermedades tradicionales, los leprosos por hambre y mala nutrición que poco a poco inundan los cadalsos.

Y muy pronto, las falanges vengativas contra todos aquellos beneficiarios de los programas sociales que hayan recibido el dinero del apoyo y votaron en contra del establecimiento ñoño. Los chairos serán la punta de lanza, el cañón de las pistolas contra aquéllos que no se sometan, contra aquéllos que se atrevan a disentir del pensamiento único, el que cuenta.

Ciento treinta millones de mexicanos se encuentran al filo del peligro

Lo que empezó como el Castillo de la Pureza se está convirtiendo a velocidad turbo en la Casa de la Risa. Desafortunadamente, esa transformación pega en la línea de flotación de todo un país. Ciento treinta millones de mexicanos se encuentran al filo del peligro. El pánico escénico se ha apoderado del “caudillo” a golpe de votos del pueblo.

El solitito de Palacio es un alma en pena, vagando en las noches en los pasillos de ese caserón fantasmagórico que se ha vuelto un tianguis de imprecaciones, despropósitos, insultos y provocaciones. Las bases sociales ya se fueron. Que le avisen que no hay nadie.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: En la “mañanera” del martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se indagara el caso, luego que se difundió un video en el que se observaba a Cabrera Fernández junto con Romero Deschamps, el diputado federal Manuel Limón Hernández y Fernando Navarrete Pérez, presidente del consejo general de vigilancia del comité ejecutivo general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. “Al respecto, Pemex informa que una vez que se conoció el video de referencia (15 de octubre del año en curso), el trabajador Alejandro Cabrera Fernández dejó de estar en funciones y después del análisis del caso, el día de hoy concluyó la relación laboral”, dijo la empresa en un comunicado. Pemex aseguró que la forma de actuar de Cabrera fue unilateral y sin el conocimiento y autorización de sus superiores jerárquicos. “Se apartó de los principios éticos que rigen a Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, ya que siendo el responsable de las relaciones laborales y recursos humanos de Pemex, toda actividad relacionada con el motivo de su encargo debe ser atendida dentro de sus instalaciones, por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y/o ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa”, aseguró la empresa.

