ÍNDICE POLÍTICO: La justicia y la seguridad en las manos menos aptas

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Las únicas razones de ser del Estado, la justicia y la seguridad para sus habitantes, se han convertido en trebejos al servicio del “caudillo”. Y hace de los conceptos un rincón de cachivaches, sin darse cuenta de que la rebelión está a las puertas de “su” palacio prestado, el emperador lanza declaraciones de guerra contra su propio pueblo.

Al Tribunal de Justicia Electoral de la Federación le ordena restaurar las candidaturas de Morón y de Salgado Macedonio, a contrapelo de las decisiones del Instituto Nacional Electoral consistentes en inhibirlas, por sus reiteradas violaciones de fondo de todos los conceptos de lisa electoral.

Y 117 candidatos de todos los partidos a diversas posiciones de representación popular son amenazados, exterminados y perseguidos a lo largo y ancho de la República, mientras se sostiene al socaire a infelices protegidos por el manto de Morena. Las encuestas serias indican que todos van en picada.

A través de la Fiscalía General de la República protege la inocencia de Emilio Lozoya y, en vez de juzgarlo, lo hace jugar el papel de fiscal acusador para encarcelar por sus puros dichos al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Urbina, imputándolo de estar implicado en el caso Odebrecht. Una mentira criminal absoluta.

El ladrón se convierte en acusador, sacrificando en la plaza pública a quien en todo caso sólo recibió dineros de la extorsión, por miedo de fondo a actuar contra los auténticos responsables: Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Un acto absoluto de cobardía.

Amenaza al personal médico privado que no tenga su plaza burocrática en el ISSSTE, el IMSS y la SSA de no tener derecho a ser vacunados, aunque su profesión ponga en peligro su vida. La realidad de fondo es que las vacunas no existen, y las poquititas que hay sólo serán repartidas por los cuervos de la nación y dónde y cuándo el emperador lo decida por sus cojones.

Desprecio a la ley y a los ciudadanos

Filtraciones de la soldadesca encargada de custodiar las dosis que no alcanzaron a refrigerarse y por lo mismo ya valieron, delataron el plan del gobiernito para dedicarlas a la población vulnerable, o a aquéllos que estén condenados a muerte. Así como suena. Los oyeron decirlo, ni modo.

Al mismo tiempo, a través de la Corta de Justicia, se empeña en defender la constitucionalidad de las leyes eléctrica y de hidrocarburos, aprobadas por su mayoría indecente sin borrarles una sola coma. Inaudito. Desprecio total a los ciudadanos.

A través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ese bodrio atosiga a los candidatos que se resisten a entregar las plazas y vuelve a estrellarse contra la férrea defensa del gobernador Cabeza de Vaca para impedir el desafuero mañoso y anticonstitucional del panista tamaulipeco, a punto de arrasar en las elecciones a favor de su partido.

Violación de derechos de los migrantes

A través de las oficinas de Migración, efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional violan los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y mexicanos en las fronteras sur y norte, pidiendo moches a cambio de salvar la vida. Los únicos que están en jauja son los coyotes y los polleros en eso territorios bajo la ley de la selva.

Todo, para voltear el sombrero y mendigar las garnachas al Imperio de Biden, todo por conseguir regaladas las vacunas que nunca compró‎. Todo por mantener a sus chairos embelesados con estrategias de rancho, con argumentos de orate.

El magistrado billetes exonera al caudillo

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corta se preparan para dar el hachazo demoledor: declarar ilegales los resultados del seis de junio, desconocer la voz del pueblo en las elecciones intermedias que serán de reprobación a un régimen sanguinario, letal y cómplice de los carteles del narcotráfico.

La sala especializada del Trife exoneró al “caudillo” de haber incurrido en violación al principio de imparcialidad, promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos, con informes y conferencias de prensa en las “mañaneras” en agravio a la vida institucional del país.

Un avance de esos despropósitos es la declaración de guerra del Trife, a cargo del magistrado billetes, el otro Varguitas: “‎No se identificó que el propósito por parte del Ejecutivo federal fuera posicionarse ante la ciudadanía con el fin de favorecerse a sí mismo o para favorecer o afectar a alguna fuerza política o tener incidencia en algún proceso comicial”, según los magistrados.

“Sobre la conferencia mañanera del 23 de diciembre se concluyó que no hubo contenido ilícito, aunque la magistrada Villafuerte consideró que en ella el mandatario si rebasa la neutralidad con la que debe conducirse un servidor público, pues para entonces ya estaba el proceso electoral y las expresiones del caudillo fueron en contra de los conservadores a que se oponen a que su partido tenga mayoría en el Congreso.

“Ahí se asume como la fuerza mayoritaria y revela su carácter de militante y hace crítica sólo como un posicionamiento electoral… se asume en la dualidad de servidor público y militante con un mensaje al sugerir que se debe conservar la mayoría en el Congreso y la gente pudiera entender que votar por Morena es votar por el presidente”, argumentó la magistrada Villafuerte, que quedó en minoría frente a sus pares paniaguados.

Las declaraciones de guerra ya son contra él mismo

Los niveles de sumisión de los aparatos de justicia y de seguridad de este país, cada vez se parecen más a los que actuaban en Haití en favor de Papá Doc, François Duvalier, para permitir las sarracinas y las imposiciones del viejo dictador y las asombrosas masacres e sus Tontons Macoutes.

Los más lúcidos analistas opinan: una dictadura personal, un reemplazo militar, la escisión del país, estallidos sociales o implosión política en medio del crimen organizado son las posibilidades que tenemos ante la amenaza de la restauración de dictaduras.

Pero el aprendiz de dictador sigue lanzando amenazas de guerra desde el púlpito personal de las “mañaneras”. Nadie lo detiene. Un loco maneja a su capricho la justicia y la seguridad selectivas.

Ya las declaraciones de guerra son contra él mismo. No tiene fondo ni cerca, igual que su favorito Salgado Macedonio. Son del mismo barro.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Una de cal: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe Fuentes donde perfila confirmar el acuerdo del INE relacionado con la asignación de diputaciones de representación proporcional para evitar la sobrerrepresentación. “La Sala Superior en el presente recurso de apelación concluye que el acuerdo controvertido fue conforme a derecho, razón por la cual conforme y fundado resuelve que se confirma el acuerdo impugnado”, dice el proyecto del magistrado Fuentes. Este acuerdo había sido impugnado por Morena.

