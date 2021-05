‘Invincible’, la serie animada de Prime Video, tendrá dos temporadas más

CIUDAD DE MÉXICO.- Todavía no termina oficialmente la primera entrega de Invincible en Amazon Prime Video y ya se ha confirmado que sí habrá más temporadas de este superhéroe.

La noticia fue confirmada por el creador de la serie, Robert Kirkman, quien aseguró que Prime Video ha renovado por dos temporadas más la serie de animación para adultos.

Sobre esto, el autor quien también fue el creador del cómic original de The Walking Dead, escribió lo siguiente:

La serie ha gozado de una popularidad creciente gracias a abordar una perspectiva “realista” en el género de los superhéroes.

Twitter: Announce Season 2, you cowards

InvincibleHQ: How about Seasons 2 AND 3?!?!?!? pic.twitter.com/lWCSGbNTka

— INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 29, 2021